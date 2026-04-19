Μυτσκίδης: «Μετά το πρώτο σετ δεν είχαμε υπομονή και καθαρό μυαλό» (vid)

Ο ΖΑΟΝ παρότι κατάφερε να προηγηθεί με 1-0 στα σετ του δεύτερου τελικού, γνώρισε την ήττα με 3-1 από τον Παναθηναϊκό και πλέον μένοντας πίσω με 0-2 νίκες είναι εξαιρετικά δύσκολο να πάρει πρωτάθλημα. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο προπονητής της ομάδας της Κηφισιάς, Μπάμπης Μυτσκίδης μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ ανέφερε τα εξής: «Μετά το πρώτο σετ δεν είχαμε την υπομονή και το καθαρό μυαλό να διαχειριστούμε μερικές φάσεις του ματς. Σαν να βιαζόμασταν να τελειώσουμε κάτι. Μας έκανε πολλά σερί ο Παναθηναϊκός. Η προσπάθεια που έχουν κάνει τα κορίτσια είναι εξαιρετική, από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός έχει έμπειρες αθλήτριες οι οποίες ξέρουν να διαχειρίζονται καταστάσεις. Εγώ θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μου, είμαι πολύ περήφανος για τη χρονιά που έχουμε κάνει. Τώρα κοιτάμε τον αγώνα στο Μετς».