Μετά την παραμονή του Ταμπουρατζή, ανακοινώθηκε από την ΣΑΕΚ και αυτή της Εβίτας Ξηντάρα. Οι κινήσεις που έχουν ήδη γίνει με στόχο την διεκδίκηση τίτλων.

Η ΑΕΚ παρότι ξεκίνησε άσχημα την χρονιά κατάφερε να φτάσει ως τα ημιτελικά της Volley League αποκλείοντας τον Πανιώνιο και κόντρα στον ΖΑΟΝ παρότι βρέθηκε και στα δύο παιχνίδια με 2-0, έχασε με 3-2 και έμεινε εκτός τελικών. Ωστόσο η πορεία ως την τετράδα άνοιξε την όρεξη των ανθρώπων της ομάδας που ετοιμάζουν το ρόστερ της νέας χρονιάς.

Στον πάγκο της ομάδας παραμένει ο Κώστας Ταμπουρατζής που με την δουλειά του έδειξε πως μπορεί να κάνει το βήμα παραπάνω, ενώ το ίδιο θα γίνει και με την Εβίτα Ξηντάρα που επίσης ανακοινώθηκε η παραμονή της.

Η ανακοίνωση για την Ξηντάρα

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας της με την Εβίτα Ξηντάρα. Η 33χρονη (09/02/1993) λίμπερο, υπέγραψε το συμβόλαιό της και θα παραμείνει για δεύτερη διαδοχική χρονιά και 4η συνολικά στα «κιτρινόμαυρα».

Η Εβίτα Ξηντάρα έχει πανηγυρίσει με τη φανέλα της ΑΕΚ το Κύπελλο Ελλάδας το 2023, ενώ επέστρεψε στην ομάδα το περασμένο καλοκαίρι, συνεισφέροντας στην κατάκτηση του Βαλκανικού Κυπέλλου, αποτελώντας παράλληλα ένα από τα καλύτερα λίμπερο της Volley League.

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, η Εβίτα Ξηντάρα δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη και πολύ υπερήφανη που θα συνεχίσω για ακόμα ένα χρόνο να αγωνίζομαι για την ΑΕΚ! Η ΑΕΚ για μένα είναι πολλά παραπάνω από ένας σύλλογος. Είναι οικογένεια και η εμπιστοσύνη όλων τον ανθρώπων της διοίκησης στο πρόσωπό μου σημαίνει πολλά και φέρνει μαζί μεγαλύτερη ευθύνη. Η ΑΕΚ πρέπει κάθε χρόνο να πρωταγωνιστεί, να μάχεται και ο κόσμος της να είναι υπερήφανος για τον τρόπο που αγωνίζεται. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους της ομάδας για τη στήριξη τους και ιδιαίτερα στη διοίκηση της ομάδας και προσωπικά στον πρόεδρο κ. Αλεξίου, καθώς και στον κ. Αρχόντη. Ενωμένοι και με τον κόσμο δίπλα μας, θα πάμε πιο ψηλά και πιο δυνατά τη νέα σεζόν».

Εβίτα, καλή επιτυχία και πάμε ακόμα πιο ψηλά τη νέα σεζόν!».

Οι πρώτες κινήσεις με το βλέμμα πολύ ψηλά

Όσον αφορά τις κινήσεις που ήδη έχουν γίνει, στην ΑΕΚ θα βρίσκεται τη νέα χρονιά η Ερρίκα Γράβαρη που έκανε μια εξαιρετική χρονιά φέτος συμβάλλοντας τα μέγιστα στο να βρεθεί ο ΖΑΟΝ στον τελικό του πρωταθλήματος. Σημαντική είναι και η απόκτηση της Ελευθερίας Μανιατογιάννη με την αρχηγό της Θέτιδας Βούλας να κάνει ένα πολύ δυνατό δίδυμο στην θέση του λίμπερο με την Ξηντάρα.

Μεγάλη κίνηση για τις «κιτρινόμαυρες» είναι η συμφωνία με την Ιταλίδα ακραία. Τζούλια Μέλι μια παίκτρια που έχει κάνει μεγάλη καριέρα στην πατρίδα της παίζοντας σε ομάδες όπως οι Νοβάρα, Περούτζια, Τρεντίνο, Κλουμπ Ιτάλια κ.α.

Επίσης στην ΑΕΚ κάνουν μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουν να αποκτήσουν και την Ευφροσύνη Αλεξάκου. Η ακραία του ΖΑΟΝ θέλει να συνεχίσει την καριέρα της στο εξωτερικό με την Ένωση ωστόσο να της έχει κάνει καλύτερη προσφορά και να ελπίζει πως θα την πείσει να μείνει στην Ελλάδα και να φορέσει τη φανέλα με τον δικέφαλο αετό. Και φυσικά οι κινήσεις θα συνεχιστούν με στόχο η ΑΕΚ να διεκδικήσει και πάλι τίτλους.