Ο ΑΟ Θήρας πέρασε σαν σίφουνας από το Ζηρίνειο επικρατώντας με 3-0 του ΖΑΟΝ και ουσιαστικά εξασφάλισε την 4η θέση.

Εντυπωσιακός ο ΑΟ Θήρας έφυγε με το τρίποντο από το Ζηρίνειο και πλέον περιμένει το αποτέλεσμα στο ντέρμπι ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός για να μάθει αν από σήμερα εξασφαλίζει και μαθηματικά την 4η θέση, καθώς ουσιαστικά την έχει εξασφαλίσει.

Η ομάδα της Σαντορίνης δύο εβδομάδες μετά τη νίκη θρίλερ με 3-1 για την προημιτελική φάση του Allwyn Κυπέλλου γυναικών στο ίδιο γήπεδο, κατάφερε πολύ πιο εύκολα να πάρει τη νίκη για τη Volley Leagiye δημιουργώντας πολλά προβλήματα με το σερβίς του (1-9 οι άσσοι).

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Γεωργάκη, Τσάλεντζ ρέφερι: Μουλά Λ., Παρατηρητής: Γεωργουλέας, Επόπτες: Κοκορομύτη, Αλεξίου, Γραμματεία: Ταλάρου.

Διακύμανση

1ο σετ: 2-8, 3-16, 9-21, 13-25

2ο σετ: 8-7, 14-16, 21-20, 21-25

3ο σετ: 3-8, 11-16, 14-21, 18-25

Τα σετ: 0-3 (13-25, 21-25, 18-25) σε 84′.

*Οι πόντοι του ΖΑΟΝ προήλθαν από 1 άσσο, 36 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 9 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του ΑΟ Θήρας προήλθαν από 9 άσσους, 43 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων.

Ζ.Α.Ο.Ν. (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 2 (2/9 επ.), Τικμανίδου 5 (4/20 επ., 1 μπλοκ, 53% υπ. – 41% άριστες), Αλεξάκου 7 (7/21 επ., 29% υπ. – 24% άριστες), Γράβαρη 2 (1/6 επ., 1 μπλοκ), Κοβαλέφσκα 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ), Τεϊσέιρα 12 (12/28 επ.) / Σπυροπούλου (λ, 25% υπ. – 25% άριστες), Μπελιά (λ, 100% υπ.-00% άριστες), Φουμάκη 1 (1 άσσος), Κασδοβασίλη 3 ( (2/4 επ., 1 μπλοκ), Ζιώγα 6 (5/12 επ., 1 μπλοκ), Νικόλοβα 3 (2/11 επ., 1 μπλοκ, 38% υπ. – 25% άριστες).

Α.Ο. ΘΗΡΑΣ (Μανώλης Σκουλικάρης): Αντσάντε 5 (3/5 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Πάβισιτς 8 (7/25 επ., 1 άσσος, 48% υπ. – 14% άριστες), Σιρίνινα 3 (2/5 επ., 1 μπλοκ), Μάασε 20 (18/41 επ., 2 άσσοι), Γενιτσαρίδη 11 (7/22 επ., 4 άσσοι, 59% υπ. – 41% άριστες), Τσιόγκα 9 (5/10 επ., 4 μπλοκ) / Τουλγαρίδου (λ, 38% υπ. – 23% άριστες), Σαουλίδου (λ), ημητριάδη 3 (1/2 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Θωμαΐδου.