Λίγη ώρα αφότου γνωστοποίησε το διαζύγιο με τον Ντράγκαν Νέσιτς, ο Πανιώνιος ανακοίνωσε και τον αντικαταστάτη του. Ο Τούρκος πρώην ομοσπονδιακός προπονητής Γιουνούς Οτσάλ είναι ο εκλεκτός.

Άμεση ήταν η αντίδραση του Πανιωνίου στο θέμα του προπονητή, καθώς λίγη ώρα αφότου έκανε γνωστό πως λύθηκε η συνεργασία με τον Ντράγκαν Νέσιτς, ανακοίνωσε τον αντικαταστάτη του. Αυτός θα είναι ο Γιουνούς Οτσάλ που στο παρελθόν έχει κάτσει στον πάγκο της Εθνικής μας ομάδας, αλλά και της ΑΕΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανιωνίου έχει ως εξής: «Η διοίκηση του τμήματος βόλεϊ του Πανιωνίου ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον Γιουνούς Οτσάλ. Ο Τούρκος προπονητής θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας βόλεϊ γυναικών του Ιστορικού.

O κόουτς Οτσάλ είχε τον ρόλο του βοηθού προπονητή από το 2006 έως το 2018 στην Eczacıbaşı, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε το ίδιο πόστο στην Türk Hava Yolları SK. Μεταξύ άλλων αναδείχθηκε τρεις φορές πρωταθλητής Τουρκίας (2006/07, 2007/08, 2011/12) και τρεις φορές Κυπελλούχος Τουρκίας (2008/09, 2010/11, 2011/12).

Υπήρξε βοηθός του Μαρτσέλο Αμποντάνζα στην Εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών της χώρας μας το 2022 και την επόμενη σεζόν ανέλαβε Ομοσπονδιακός προπονητής της «γαλανόλευκης».

Τον Νοέμβριο του 2022 είχε αναλάβει και την τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ, την οποία οδήγησε στην κατάκτηση του πρώτου Κυπέλλου Ελλάδας (2023) στην Ιστορία της. Στη συνέχεια εντάχθηκε στο τεχνικό επιτελείο της εθνικής Τουρκίας ως βοηθός και τα τελευταία δύο χρόνια ήταν στον πάγκο της τούρκικης İBB Spor Kulübü».