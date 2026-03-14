Πανιώνιος – Καλαμάτα 80' 1-3: Σημαντικό διπλό για τους Μεσσήνιους
Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Παύλου που πήρε τη θέση του Κώστα Δαλακούρα από το 20-21 του 1ου σετ και παίζοντας χωρίς τους Μάρκου, Λίσον ο Α.Ο.Καλαμάτα 80 Affidea νίκησε τον Πανιώνιο με 3-1 σετ στο γυμναστήριο Ανδρέας Βαρίκας και προσπέρασε στην 6η θέση της ειδικής βαθμολογίας μεταξύ των ομάδων που παλεύουν για τις θέσεις 5-7 στα πλέι οφ του πρωταθλήματος Volley League 2025-26.
Η Καλαμάτα 80' ανέβηκε στους 21 βαθμούς, έναντι 19 του Πανιωνίου και 30 του ΟΦΗ ο οποίος έχει μεγάλο αβαντάζ για την 5η θέση όμως για να την εξασφαλίσει και μαθηματικά χρειάζεται έναν ακόμα βαθμό. Εάν μάλιστα ο Πανιώνιος ισοφάριζε σε 2-2 σετ ο ΟΦΗ θα είχε εξασσφαλίσει από σήμερα την 5η θέση. Η μοναδική που έχει μαθηματικές ελπίδες είναι πλέον μόνο η Καλαμάτα. Ο Πανιώνιος θα παλέψει στη συνέχεια για την 6η θέση και στρέφει το ενδιαφέρον του στον ημιτελικό του κυπέλλου με τον Φλοίσβο στη Λάρισα.
Η Καλαμάτα 80 Affidea εκτός από τη νίκη άφησε πολύ καλές εντυπώσεις καθώς έδωσε χρόνο στους Παύλου, Μανωλάκη ενώ διαγώνιος αγωνίστηκε ο Κοβάσεβιτς στη θέση του τραυματία Μάρκου (έκανε τρία ράμματα στον δείκτη του χεριού του).
Ο Πανιώνιος παρά την ήττα πάλεψε όλα τα σετ αλλά έκανε πιο εύκολα το λάθος στην υποδοχή και στην τελική προσπάθεια γύρω στον 20ο πόντο κάθε σετ.
Διαιτητές: Φραγκάκης, Καραγιαννόπουλος, Τσάλεντζ ρέφερι: Μουλά Λ., Παρατηρητής: Πέρρος, Επόπτες: Γεωργοπούλου, Νικολάου, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.
Διακύμανση:
1ο σετ: 7-8, 12-16, 20-21, 23-25
2ο σετ: 4-8, 13-16, 18-21, 22-25
3ο σετ: 5-8, 12-16, 21-20, 25-23
4ο σετ: 7-8, 15-16, 19-21, 22-25
*Οι πόντοι του Πανιωνίου προήλθαν από 4 άσσους, 57 επιθέσεις (52% αποτελεσματικότητα), 7 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων και της Καλαμάτας 80 προήλθαν από 5 άσσους, 61 επιθέσεις (55% αποτελεσματικότητα), 6 μπλοκ και 26 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 1-3 (23-25, 22-25, 25-23, 22-25) σε 118'
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (Αργύρης Ψάρρας): Μπούσα 23 (22/39 επ., 1 μπλοκ), Τίελ, Κάτιτς 14 (14/24 επ., 76% υπ. - 12% άριστες), Μπαρμπούνης 2 (2/7 επ., 50% υπ. - 0% άριστες), Δανιήλ 8 (5/9 επ., 3 μπλοκ), Μπάσης 8 (4/8 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ) / Γκρίλλας (λ, 65% υπ. - 14% άριστες), Δρογκάρης, Παλέντζας, Κωνσταντινίδης, Αντράντε 13 (10/21 επ., 3 άσσοι, 62% υπ. - 6% άριστες).
Α.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 AFFIDEA (Άκης Χατζηαντωνίου): Δαλακούρας 2 (2/4 επ., 50% υπ. - 0% άριστες), Πετσιάς, Κοβάσεβιτς 15 (11/21 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Κρικ 12 (12/14 επ.), Χόρβαθ 13 (11/23 επ., 2 μπλοκ, 58% υπ. - 0% άριστες), Μανωλάκης 9 (7/14 επ., 2 άσσοι) / Ντάκουρης (λ, 74% υπ. - 21% άριστες), Καούνης (λ), Κομητούδης 2 (2/3 επ.), Παύλου 19 (16/31 επ., 3 μπλοκ, 68% υπ. - 0% άριστες).
