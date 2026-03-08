Σκουληκάρης: «Είμαστε πετυχημένοι, συγχαρητήρια στον Πανιώνιο»

Ο προπονητής του συλλόγου του ΑΟ Θήρας, έκανε το σχόλιό του έπειτα από τον τελικό με αντίπαλο τον Πανιώνιο, τον οποίο έχασε η ομάδα του.

Ο κόουτς Σκουληκάρης στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ μετά το 3-1 του Πανιωνίου επί του ΑΟ Θήρας - στον τελικό όπου ο Ιστορικός πήρε το πρώτο του Κύπελλο ever - τόνισε: «Ξεκινήσαμε με πολύ άγχος. Το πρέσινγκ το είχε ο Πανιώνιος. Κάναμε την προσπάθειά μας. Είναι αξιέπαινα τα κορίτσια παρόλο που χάσαμε. Δεν μας βγήκαν μερικά πράγματα. Πίστευα ότι θα γυρίσσουμε το παιχνίδι στο 2-1. Ο Πανιώνιος έχει παίκτριες υψηλού επιπέδου. Δίκαια νίκησαν. Συγχαρητήρια στον Πανιώνιο. Είμαστε πετυχημένοι. Συνεχίζουμε για την τετράδα».