Πέρασε από Μαρκόπουλο ο Άρης

Σημαντική νίκη για τον Άρη με τις «κίτρινες» να περνάνε από τα Μεσόγεια επικρατώντας με 3-2 του Μαρκόπουλου.

Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τον Άρη που έφυγε με το δίποντο από τα Μεσόγεια και ισοβαθμεί πλέον με τον ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil στην 10η θέση.

Ο ΑΟΜ αντιθέτως γνώρισε τρίτη συνεχόμενη ήττα και σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των άλλων αγώνων ενώ απομένουν πέντε αγωνιστικές για το φινάλε της κανονικής περιόδου και οι δύο ομάδες φαίνεται ότι δύσκολα θα αποφύγουν τα play out.

Διαιτητές: Βουδούρης, Βελώνης, Παρατηρητής: Ονόπας, Επόπτες: Αλεξίου Μ., Κατραντσιώτη, Γραμματεία: Εμμανοηλίδη Ν.

Διακύμανση

1ο σετ: 8-3, 16-8, 21-12, 25-18

2ο σετ: 6-8, 14-16, 19-21, 22-25

3ο σετ: 4-8, 13-16, 19-21, 30-28

4ο σετ: 8-4, 16-13, 18-21, 20-25

5ο σετ: 5-4, 7-10, 8-12, 12-15

Τα σετ: 2-3 (25-18, 22-25, 30-28, 20-25, 12-15) σε 142'.

*Οι πόντοι του ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil προήλθαν από 4 άσσους, 64 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του Άρη προήλθαν από 9 άσσους, 77 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων.

Α.Ο. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ REVOIL (Γιώργος Ρούσης): Γουόκερ 12 (8/15 επ., 4 μπλοκ), Μάρμεν 15 (11/40 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 50% υπ. - 38% άριστες), Καθάριου 1 (1/4 επ.), Σπανού 23 (20/43 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 47% υπ. - 18% άριστες), Γκραμπόφσκα 1 (0/3 επ., 1 άσσος), Λόχμαντσουκ 24 (23/51 επ., 1 μπλοκ) / Δήμου (λ, 35% υπ. - 15% άριστες), Κωτσαρά, Αλλαγιάννη 3 (1/4 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Λογαρά.

Α.Σ. ΑΡΗΣ (Χρήστος Πάτρας): Όλουτς 20 (15/41 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ, 40% υπ. - 17% άριστες), Πολυνοπούλου 11 (10/15 επ., 1 μπλοκ), Μερτέκη 16 (14/37 επ., 2 άσσοι, 60% υπ. - 50% άριστες), Ξανθοπούλου 2 (0/2 επ., 2 άσσοι), Ζαντοροϊνάι 34 (29/59 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Κοκότη 14 (9/13 επ., 5 μπλοκ) / Ευθυμιοπούλου (λ, 35% υπ. - 15% άριστες), Τόλιου, Γζουντέλλη, Εριτς.