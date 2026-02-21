Σημαντικό τρίποντο κόντρα στον Ηλυσιακό το Μαρκόπουλο

Το Μαρκόπουλο αν και βρέθηκε πίσω με 0-1 σετ κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να επικρατήσει του Ηλυσιακού με 3-1 σετ.

Η ομάδα των Μεσογείων πανηγύρισε την έκτη φετινή της νίκη και πρώτη με χωρίς απώλεια σετ (έχει πέντε νίκες στο τάι μπρέικ) και με 14 βαθμούς ανέβηκε στην 10η θέση, αφήνοντας στο -2 τον Άρη. Ο Ηλυσιακός έμεινε στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα και με τρεις αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου, τα περιθώρια στενεύουν επικίνδυνα για να αποφύγει τον απευθείας υποβιβασμό.

Διαιτητές: Μεταξά, Καλούδας, Παρατηρητής: Κουτσής, Επόπτες: Πετρόπουλος, Ράπτη, Γραμματεία: Γλυκού.

Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 13-16, 20-21, 22-25

2ο σετ: 5-8, 15-16, 20-21, 25-23

3ο σετ: 8-4, 16-11, 21-15, 25-19

4ο σετ: 8-5, 16-11, 21-16, 25-20

*Οι πόντοι του Μαρκοπούλου προήλθαν από 7 άσσους, 62 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων και του Ηλυσιακού προήλθαν από 4 άσσους, 49 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (22-25, 25-23, 25-19, 25-20) σε 116'

Α.Ο. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ REVOIL (Γιώργος Ρούσης): Γουόκερ 11 (7/14 επ., 4 μπλοκ), Μάρμεν 16 (15/43 επ., 1 άσσος, 37% υπ. - 19% άριστες), Καθάριου 14 (8/16 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ), Σπανού 13 (13/33 επ., 47% υπ. - 37% άριστες), Γκραμπόφσκα 1 (1/2 επ.), Λόκμαντσουκ 24 (18/49 επ., 4 άσσοι, 2 μπλοκ) / Δήμου (λ, 56% υπ. - 28% άριστες), Λογαρά.

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. (Μαρία Αριστείδου): Κίλιτς 29 (26/51 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 38% υπ. - 23% άριστες), Νικολαΐδη 9 (3/8 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ), Αγγελοπούλου 15 (11/42 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Αρδιλά 5 (4/20 επ., 1 μπλοκ, 22% υπ. - 6% άριστες), Μητακίδου 6 (3/7 επ., 3 μπλοκ), Σακκά Σ. / Σακκά Κ. (λ, 47% υπ. - 38% άριστες), Ποθητού, Γκέκοβιτς.

Η γνώμη του πάγκου

Γιώργος Ρούσης (Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil): «Είμαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Ο Ηλυσιακός ήρθε και έπαιξε ελεύθερα, εμείς παλεύαμε με τον εαυτό μας και τα προβλήματα μας. Με αυτή τη νίκη εδραιωνόμαστε στα πλέι-άουτ και από εδώ και πέρα συγκεντρωνόμαστε και περιμένω να δούμε ποιον θα έχουμε αντίπαλο μας για να σώσουμε την κατηγορία. Ελπίζω να βρούμε τα πατήματα μας και να γίνουμε ομάδα όπως πρέπει να είμαστε».

Μαρία Αριστείδου (Ηλυσιακός Α.Ο.): «Δυστυχώς επειδή το άθλημα είναι ομαδικό δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο σε δύο αθλήτριες. Σήμερα είχαμε μία απουσία και δεν μπορέσαμε να πάρουμε το αποτέλεσμα. Χάσαμε πολλές υποδοχές, δεν τελειώσαμε τις φάσεις και κάπως έτσι τελείωσε άδοξα ο αγώνας. Στα σέρβις πήγαμε αρκετά καλά, αλλά δεν κρατήσαμε υποδοχή οπότε δεν υπήρχε τρόπος να κερδίσουμε το Μαρκόπουλο».