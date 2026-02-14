Παρότι και πάλι έπαιξε με αλλαγές για να ξεκουραστούν παίκτριες, ο Πανιώνιος επικράτησε με 3-0 του Μαρκόπουλου και σε μεγάλο βαθμό εξασφάλισε την 3η θέση.

Ο Πανιώνιος χωρίς να δυσκολευτεί επικράτησε με 3-0 σετ του Μαρκόπουλου στην Νέα Σμύρνη και σε συνδυασμό με την ήττα του ΑΟ Θήρας έγινε το φαβορί για την κατάληψη της τρίτης θέσης στην κανονική περίοδο. Οι «κυανέρυθρες» είναι πλέον στο +6 από την ομάδα της Σαντορίνης και πλέον θα προετοιμαστούν για τον σπουδαίο πρώτο ημιτελικό του Challenge Cup απέναντι στον Παναθηναϊκό στο κλειστό του Μετς.

Ο Πανιώνιος έπαιξε χωρίς την Ατανασίεβιτς και με αλλαγές και στο κέντρο, ενώ η ομάδα των Μεσογείων αγωνίστηκε χωρίς Βικτόρια Λόχμαντσουκ και διαγώνια έπαιξε η Νίκη Κοτσαρά. Το Μαρκόπουλο έπεσε στην 11η θέση μετά τον βαθμό που απέσπασε ο Άρης.

Διαιτητές: Μιχαήλογλου, Χατζηβασιλείου, Τσάλεντζ ρέφερι: Ράντσιου, Παρατηρητής: Μουλά Λ., Επόπτες: Οσιπίδης, Τουλής, Γραμματεία: Καπουράνη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 16-10, 21-12, 25-12

2ο σετ: 7-8, 15-16, 21-19, 25-21

3ο σετ: 8-7, 16-13, 21-19, 25-22

*Οι πόντοι του Πανιωνίου προήλθαν από 4 άσσους, 52 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 12 λάθη αντιπάλων και του Μαρκόπουλου προήλθαν από 4 άσσους, 28 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-12, 25-21, 25-22) σε 78'

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Ντράγκαν Νέσιτς): Ριστίσεβιτς 11 (10/22 επ., 1 μπλοκ, 60% υπ. - 20% άριστες), Στογιλίκοβιτς 1 (1/1 επ.), Ραχίμοβα 17 (14/29 επ., 3 μπλοκ), Αγγελοπούλου 19 (16/28 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 41% υπ. - 19% άριστες), Λαμπρούση 5 (4/11 επ., 1 μπλοκ), Καρέλια 5 (3/7 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Ξανθοπούλου (λ, 45% υπ. - 45% άριστες), Κακουράτου (λ), Φλιάκου 1 (1 άσσος), Λιάγκη 4 (4/11 επ.).

Α.Ο. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ REVOIL (Γιώργος Ρούσης): Γουόκερ 3 (1/6 επ., 2 μπλοκ), Κοτσαρά 2 (2/17 επ.), Μάρμεν 8 (6/25 επ., 2 μπλοκ, 48% υπ. - 16% άριστες), Καθάριου 10 (7/18 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Σπανού 14 (12/41 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 50% υπ. - 29% άριστες), Γκραμπόφσκα 2 (2 άσσοι) / Δήμου (λ, 62% υπ. - 25% άριστες), Τριανταφύλλου (λ), Αλλαγιάννη.

Η γνώμη του πάγκου

Ντράγκαν Νέσιτς (Πανιώνιος): «Ελέγξαμε τον αγώνα από την αρχή έως το τέλος και αυτό είναι σημαντικό και αξίζουν συγχαρητήρια στις αθλήτριές μου. Τώρα έχουμε να προετοιμαστούμε για έναν πολύ σημαντικό αγώνα απέναντι στον Παναθηναϊκό για τον πρώτο ημιτελικό του Challenge Cup».

Γιώργος Ρούσης (Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil): «Πέρα από το πρώτο σετ που δεν μπήκαμε καθόλου, στα δύο επόμενα είχαμε την ευκαιρία μας. Δεν ξέρω αν θα παίρναμε τον αγώνα αλλά παίξαμε ίσα ίσα για να χάσουμε. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Κάναμε λάθη που δεν επιτρέπονται στη Volley League. Ο Πανιώνιος έκανε το παιχνίδι του αλλά εμείς δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Αν θέλουμε να σώσουμε τη κατηγορία δεν γίνεται να παίζουμε έτσι».

*Πριν την έναρξη του αγώνα τιμήθηκε η Μπιάνκα Ριστίσεβιτς για την ανάδειξή της ως MVP της 16ης αγωνιστικής.

