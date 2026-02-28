Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε για δύο σετ απέναντι στο Μαρκόπουλο όμως κατάφερε να πάρει το τρίποντο χωρίς απώλειες (3-0) και να ανέβει στην έκτη θέση της βαθμολογίας.

Η Ένωση με πρωταγωνίστρια την Βάλκοβα και πρώτη σκόρερ την Γιουζγκέντς πήρε τους τρεις βαθμούς της νίκης που της δίνει τη δυνατότητα να ελπίζει ακόμα και για την πέμπτη θέση. Έχει 31 βαθμούς, όσους και ο ΠΑΟΚ αλλά με αγώνα περισσότερο και άφησε στο -1 τον ΖΑΟΝ. Το Μαρκόπουλο πάλεψε τον αγώνα, κυρίως στο πρώτο και στο τρίτο σετ αλλά έμεινε στους 14 βαθμούς και στην 10η θέση.

Διαιτητές: Μιχαήλογλου, Χατζηβασιλείου, Παρατηρητής: Παγκοζίδης, Επόπτες: Σταμπούλογλου, Πετρόπουλος, Γραμματεία: Καπελλάκη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 16-11, 21-15, 25-23

2ο σετ: 8-4, 16-6, 21-10, 25-14

3ο σετ: 8-4, 11-16, 16-21, 29-27

*Οι πόντοι της ΑΕΚ προήλθαν από 8 άσσους, 51 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων και του Μαρκόπουλου προήλθαν από 1 άσσο, 37 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-23, 25-14, 29-27) σε 85′

Α.Ε.Κ. (Κώστας Ταμπουρατζής): Κιουτσιούκη 8 (6/12 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Βάλκοβα 5 (3/4 επ., 2 άσσοι), Μπουρτέα 14 (14/39 επ., 75% υπ. – 56% άριστες), Ντιουφ 8 (8/26 επ., 43% υπ. – 33% άριστες), Καββαδία 10 (6/10 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Γιουζγκέντς 16 (10/33 επ., 3 άσσοι, 3 μπλοκ) / Ξηντάρα (λ, 69% υπ. – 62% άριστες), Βουλγαράκη (λ), Κλέπκου 1 (1/4 επ.), Πατουχέα, Κυπαρίσση 3 (3/8 επ., 86% υπ. – 86% άριστες).

Α.Ο. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ REVOIL (Γιώργος Ρούσης): Γουόκερ 4 (2/6 επ., 2 μπλοκ), Μάρμεν 9 (5/31 επ., 4 μπλοκ, 58% υπ. – 50% άριστες), Καθάριου 5 (5/8 επ.), Σπανού 10 (10/26 επ., 57% υπ. – 36% άριστες), Γκραμπόφσκα, Λόχμαντσουκ 15 (12/34 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Δήμου (λ, 72% υπ. – 51% άριστες), Μάτιου (λ), Αλλαγιάννη 4 (3/3 επ., 1 μπλοκ), Λογαρά, Τριανταφύλλου.