Με τις Ριστίσεβιτς, Ατανασίεβιτς και Ραχίμοβα να είναι ασταμάτητες ο Πανιώνιος νίκησε στο ντέρμπι τον Ολυμπιακό και μείωσε στους 3 την διαφορά του από τις «ερυθρόλευκες».

Τι και αν ο Ολυμπιακός μπήκε καλύτερα και πήρε το πρώτο σετ στο «καυτό» Ανδρέας Βαρίκας; Ο Πανιώνιος δείχνοντας σε ακόμα ένα παιχνίδι πως φέτος είναι ικανός για μεγάλα πράγματα αντέδρασε και πήρε σημαντικότατη νίκη επικρατώντας με 3-1 (18-25, 27-25, 25-12). Μια νίκη με την οποία η ομάδα του Ντράγκαν Νέσιτς έφτασε τους 36 βαθμούς και μείωσε στους 3 την διαφορά της από τις «ερυθρόλευκες» που είναι στην 2η θέση με 39 με τον Παναθηναϊκό να παραμένει πρώτος έχοντας 44.

Στα του αγώνα ουσιαστικά τα πάντα θα λέγαμε πως κρίθηκαν στο δεύτερο σετ. Αρχικά στο πρώτο οι φιλοξενούμενες μπήκαν εξαιρετικά και κατάφεραν να κάνουν το 0-1 «παγώνοντας» το... Ανδρέας Βαρίκας. Στο σετ αυτό αρχικά η Κούμπουρα και μετά η Καρκάσες ήταν ασταμάτητες, με τον Πανιώνιο να μην μπορεί να αντιδράσει σε κανένα σημείο, κάτι που φαίνεται και από το 18-25.

Έτσι όπως είπαμε πολλά, αν όχι τα πάντα κρίθηκαν στο δεύτερο. Εκεί οι δύο ομάδες πήγαιναν μαζί μέχρι και το 25-25 χωρίς μία από τις δύο να μπορέσει να πάρει μια σημαντική διαφορά. Οι γηπεδούχες κατάφεραν να ισοφαρίσουν κάνοντας το 1-1 και παίρνοντας μεγάλο ψυχολογικό προβάδισμα.

Στο τρίτο ο Πανιώνιος μπήκε εντυπωσιακά και δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στον Ολυμπιακό, καθώς έφτασε να προηγείται και με 17-10. Εκεί όμως που όλα έδειχναν πως θα γινόταν με άνεση το 2-1, αυτό ναι μεν ήρθε αλλά με δυσκολία, καθώς οι «ερυθρόλευκες» αντέδρασαν και έφτασαν να μειώσουν στους 2 (22-20). Ωστόσο ένα άμεσο 3-0 από τις «κυανέρυθρες» έκαναν το 25-20 και όλα τελείωσαν. Και τελείωσαν γιατί στο τέταρτο σετ ο Ολυμπιακός ήταν σαν να μην κατέβηκε με τον Πανιώνιο να φτάνει με χαρακτηριστική άνεση στο 3-1.

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Βελώνης, Τσάλεντζ ρέφερι: Βουδούρης, Παρατηρητής διαιτησίας Ονόπας, Παρατηρητής αγώνα: Πέρρος, Επόπτες: Τομαράς, Μουζακίτη, Γραμματεία: Μισιάκα.

Διακύμανση

1ο σετ: 8-4, 12-16, 17-21, 18-25

2ο σετ: 8-4, 14-16, 20-21, 27-25

3ο σετ: 8-2, 16-9, 21-16, 25-20

4ο σετ: 8-2, 16-9, 21-9, 25-12

Τα σετ: 3-1 (18-25, 27-25, 25-20, 25-12) σε 105'.

*Οι πόντοι του Πανιωνίου Betsson προήλθαν από 4 άσσους, 54 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 5 άσσους, 54 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Ντράγκαν Νέσιτς): Ριστίσεβιτς 20 (17/35 επ., 3 μπλοκ, 54% υπ. - 46% άριστες), Στογίλκοβιτς 1 (0/2 επ., 1 μπλοκ), Ατανασίεβιτς 20 (15/30 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ, 46% υπ. - 27% άριστες), Ραχίμοβα 14 (12/31 επ., 2 μπλοκ), Ζακχαίου 8 (6/13 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Λαμπρούση 2 (2/3 επ.), / Ξανθοπούλου (λ, 68% υπ. - 58% άριστες), Νομικού 4 (2/8 επ., 2 μπλοκ), Φλιάκου 1 (1 άσσος).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Ηλιοπούλου (0/1 επ.), Εμμανουηλίδου 4 (1/7 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Κούμπουρα 18 (17/42 επ., 1 άσσος), Στεβάνοβιτς 9 (6/13 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Καρκάσες 16 (15/27 επ., 1 μπλοκ, 45% υπ.-26% άριστες), Κονέο 11 (9/31 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 53% υπ.-35% άριστες) / Αρτακιανού (λ, 56% υπ.-33% άριστες), Σαμπάτη (λ), Τερζόγλου, Αμπντεραχίμ 7 (6/17 επ., 1 άσσος, 56% υπ.-33% άριστες).

Η γνώμη του πάγκου

Ντράγκαν Νέσιτς (Πανιώνιος Betsson): «Ήταν ένα ντέρμπι μεταξύ δύο σπουδαίων ομάδων και ήταν απολύτως λογικό να υπάρχουν πολλά σκαμπανεβάσματα στη διάρκεια του αγώνα. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες για το ωραίο και ανταγωνιστικό ματς που πρόσφεραν και θέλω πάλι να ευχαριστήσω τον κόσμο μας για την στήριξη τους και σήμερα. Θέλω να πω για μία ακόμη φορά ότι είμαι περήφανος που είμαι προπονητής αυτής της ομάδας, έχω σπουδαίες αθλήτριες και είναι τιμή μου που της καθοδηγώ. Από την αρχή της χρονιάς έχουμε θέσει υψηλούς στόχους, έχω μια ομάδα υψηλού επιπέδου και Θέλουμε να κερδίσουμε τα πάντα».

Μπράνκο Κοβάτσεβις (Ολυμπιακος ΣΦΠ): «Συγχαρητήρια στις δύο ομάδες, ειδικά στον Πανιώνιο που ήταν καλύτερος και πιο δυνατός από εμάς. Αυτό έχει συμβεί στα δύο τελευταία ματς και έχει να κάνει με την ενέργεια μας. Η αποτελεσματικότητα μας στην επίθεση μετά το 1-0 σετ πέφτει αρκετά. Προφανώς έχει να κάνει με τα ταξίδια και τα συνεχόμενα ματς, λόγω του Champions League, αλλά έτσι είναι το πρόγραμμα και αυτό ήταν κάτι που θέλαμε»