Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση της Ελληνίδας ακραίας, Όλγας Στράντζαλη, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του τμήματος γυναικών στο βόλεϊ.

Το αήττητο τμήμα βόλεϊ γυναικών σε Ελλάδα και Ευρώπη ενίσχυσε ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός, αποκτώντας την Ελληνίδα ακραία Όλγα Στράντζαλη. Μία προσθήκη που θα δώσει κι άλλη ποιότητα στο υπάρχον «πράσινο» ρόστερ, ειδικά στα επερχόμενα σημαντικά ματς.

Η Όλγα Στράντζαλη, κατέχοντας ένα εκπληκτικό βιογραφικό μιας και έχει περάσει από πολύ δυνατά πρωταθλήματα, πριν έρθει στον Παναθηναϊκό φορούσε τη φανέλα της Σάγκα Χισαμίτσου Σπρινγκς στην Ιαπωνία. Πλέον, θα ενταχθεί στο έμψυχο δυναμικό του «τριφυλλιού» για το υπόλοιπο της σεζόν.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Όλγα Στράντζαλη στο γυναικείο τμήμα βόλεϊ.

Σε μια πολύ σημαντική μεταγραφική προσθήκη προχώρησε το «τριφύλλι» αφού ενέταξε στο έμψυχο δυναμικό του την Όλγα Στράντζαλη.

Η 30 χρονη ακραία (1.85μ.) προσδίδει μεγάλη δύναμη και ποιότητα στο «πράσινο» ρόστερ και ενισχύει πολύ την ομάδα του Αλεσάντρο Κιαπίνι.

Η Στράντζαλη έχει μια γεμάτη καριέρα με την Εθνική ομάδα και στο εξωτερικό και έχει αρκετές διακρίσεις. Ξεχωρίσει το ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς της Ταραγόνα το 2018 όπως και η 3η θέση στο CEV Cup με τη Ρουμάνικη Άλμπα Πλαζ το 2022.

Έχει πανηγυρίσει τους εξής τίτλους:

1 Πρωτάθλημα Γαλλίας

1 Πρωτάθλημα Πολωνίας

1 Πρωτάθλημα Ρουμανίας

1 Κύπελλο Πολωνίας

1 Κύπελλο Ρουμανίας

1 Σούπερ Καπ Ρουμανίας

Αναλυτικά το βιογραφικό της:

2008–2009: Αριστοτέλης Σκύδρας

2009-2011 Ηρακλής

2011-2012 Αίας Ευόσμου

2012-2014 Ηρακλής

2014-2015 Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας (ΗΠΑ)

2015-2017 Πανεπιστήμιο Μαιάμι (ΗΠΑ)

2017-2018 Μπεζιέ Βολέ (Γαλλία)

2018-2019 ΠΤΠΣ Πίλα (Πολωνία)

2019-2020 Λεγκιονόβια Λεγκιόνοβο (Πολωνία)

2020-2021 Κούνεο Γκράντα Βόλει (Ιταλία)

2021 Χέμικ Πόλιτσε (Πολωνία)

2021-2022 Άλμα Μπλαζ (Ρουμανία)

2022-2023 ΠΑΟΚ

2023-2024 ΑΕΚ

2024-2025 Βόλει Ταλμασόνς (Ιταλία)

2025-2026 Σάγκα Χισαμίτσου Σπρινγκς (Ιαπωνία)

2026 Παναθηναϊκός

Σε δήλωση της στο www.pao1908.com είπε

"Είμαι πολύ χαρούμενη που η νέα χρονιά με βρίσκει στον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν εύκολο να καταφέρω να έρθω, όμως υπήρξε θέληση και από τις δύο πλευρές, και έτσι βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη πραγματοποιήσει μια εξαιρετική πορεία σε Ελλάδα και Ευρώπη μέχρι στιγμής και τώρα μπαίνουμε στο πιο σημαντικό κομμάτι της σεζόν. Ο κόουτς είναι εξαιρετικός και χαίρομαι που θα συνεργαστώ ξανά μαζί του. Εύχομαι να είμαστε υγιείς και βήμα-βήμα να φτάσουμε στην κατάκτηση των στόχων μας"».