Μίλων – Ολυμπιακός 0-3: Περίπατος στη Νέα Σμύρνη οι «ερυθρόλευκες»
Η... μάχη για την πρώτη θέση συνεχίζεται, καθώς μετά το 1-3 του Παναθηναϊκού επί του Ηλυσιακού και ο Ολυμπιακός πήρε το τρίποντο. Οι «ερυθρόλευκες» επικράτησαν με 3-0 (16-25, 19-25, 20-25) του Μίλωνα στη Νέα Σμύρνη και παρέμειναν δύο βαθμούς πίσω από τις «πράσινες». Ο Μίλωνας έμεινε στους 15 και την 9η θέση και συνεχίζει την προσπάθεια για να μπει στην οκτάδα.
Στα του αγώνα οι φιλοξενούμενες ήταν ανώτερες σε όλη την διάρκεια και δεν άφησαν το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης όπως φαίνεται και από το τελικό 0-3. Πρώτη σκόρερ ήταν η Κούμπουρα με 23 πόντους και την ακολούθησε η Κόνεο με 12. Για τις ηττημένες η Σεγκόβια είχε 11 και η Σάρις 10.
ΤΑ ΣΕΤ: 0-3 (16-25, 19-25, 20-25)
*Οι πόντοι του Μίλωνα προήλθαν από 6 άσους, 31 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων ενώ του Ολυμπιακού από 2 άσους, 48 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων
ΜΙΛΩΝ (Κώστας Παπαδόπουλος): Σεγκόβια 11 (10/35 επ., 1 άσος), Σάρις 10 (9/31 επ., 1 μπλοκ, 47% υπ. – 28% άριστες), Σαλκούτε 6 (6/26 επ., 40% υπ. – 0% άριστες), Πήττα 8 (4/9 επ., 4 μπλοκ), Αργυρίου 4 (1/8 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Ζαμπορόφσκα 1 (1/3 επ.) / Ωραιοπούλου (λ., 62% υπ. – 44% άριστες), Λεονταρίδου
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Εμμανουηλίδου 6 (3/7 επ., 3 μπλοκ), Κούμπουρα 23 (22/43 επ., 1 μπλοκ), Τερζόγλου 7 (2/9 επ., 1 άσος, 4 μπλοκ), Καρκάσες 6 (6/16 επ., 18% υπ. – 18% άριστες), Κόνεο 12 (12/25 επ., 40% υπ. – 30% άριστες), Ντι Ιούλιο 1 (1 άσος) / Αρτακιανού (λ., 92% υπ. – 67% άριστες), Σαμπάτη (λ.), Ηλιοπούλου, Αμπντεραχίμ 2 (2/6 επ., 50% υπ. – 50% άριστες), Ιωαννίδη 1 (1/2 επ.)
