Το αήττητο σερί του συνεχίζει ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινες» νίκησαν εκτός έδρας και τον Ηλυσιακό με 3-1 και πέτυχαν την 14η νίκη τους σε ισάριθμα παιχνίδια.

Μπορεί η απόδοσή του να μην ήταν στα επίπεδα προηγούμενων αγώνων, ωστόσο και πάλι ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη συνεχίζοντας το εξαιρετικό αήττητο σερί του. Οι «πράσινες» επικράτησαν εκτός έδρας και του Ηλυσιακού με 3-1 (20-25, 09-25, 25-23, 25-27) και έκαναν το 14 στα 14 στην Volley League Γυναικών και 18 στα 18 μαζί με την Ευρώπη. Με το τρίποντο αυτό έφτασαν τους 38 βαθμούς και λογικά θα μείνουν 2 πάνω από τον Ολυμπιακό που δύσκολα θα χάσει το τρίποντο κόντρα στον Μίλωνα. Ο Ηλυσιακός από την άλλη παρέμεινε στην τελευταία θέση με 6 βαθμούς και τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα.

Στα του αγώνα οι φιλοξενούμενες έκαναν σχετικά άνετα το 1-0, ενώ στο δεύτερο ήταν μόνες στο γήπεδο καθώς πήραν το σετ δίνοντας στον αντίπαλό τους μόλις 9 πόντους. Εκεί που όλα έδειχναν πως θα γινόταν και με άνεση το 3-0, ο Ηλυσιακός μείωσε και μάλιστα στο τέταρτο είχαμε ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό να το κερδίζει στις λεπτομέρειες και να παίρνει το τρίποντο.

Διαιτητές: Παπαθανασίου, Γεροθόδωρος, Παρατηρητής: Ονόπας, Επόπτες: Μήτση, Κατραντσιώτη, Γραμματεία: Γλύκου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 16-12, 20-21, 20-25

2ο σετ: 1-8, 4-16, 5-21, 9-25

3ο σετ: 8-7, 16-15, 21-18, 25-23

4ο σετ: 7-8, 15-16, 21-20, 25-27

*Οι πόντοι του Ηλυσιακού προήλθαν από 3 άσσους, 48 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 11 άσσους, 59 επιθέσεις, 15 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (20-25, 09-25, 25-23, 25-27) σε 103'

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. (Μαρία Αριστείδου): Κίλιτς 23 (21/48 επ., 2 μπλοκ, 31% υπ. - 20% άριστες), Νικολαΐδη 7 (4/11 επ., 3 μπλοκ), Αγγελοπούλου 18 (16/51 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Γκέκοβιτς 4 (4/21 επ., 26% υπ. - 17% άριστες), Μητακίδου 6 (1/7 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Σακκά Σ. 1 (1/4 επ.) / Σακκά Κ. (λ, 40% υπ. - 30% άριστες), Παπαϊωάννου, Πλεσέα 1 (1/2 επ.), Κορνακιά.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 11 (5/13 επ., 6 μπλοκ), Τάνη 4 (2/2 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Μπένετ 18 (14/43 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 15 (14/33 επ., 1 άσσος, 43% υπ. - 29% άριστες), Παπαγεωργίου 11 (5/11 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ), Κωνσταντίνου 19 (16/41 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 62% υπ. - 40% άριστες) / Αντωνακάκη (λ, 41% υπ. - 18% άριστες), Γιώτα 1 (1/2 επ.), Ράπτη, Κωνσταντινίδου 5 (1/1 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Παπά 1 (1/4 επ.).

Η γνώμη του πάγκου

Μαρία Αριστείδου (Ηλυσιακός Α.Ο.): «Κάναμε μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε πολλά προβλήματα και παίζουμε με μία μόνο ξένη. Ο αγώνας ήταν σε μία πολύ καλή προπόνηση. Είμαι πολύ ικανοποιημένη από την προσπάθεια των αθλητριών».

Αλεσάντρο Κιαπίνι (Παναθηναϊκό Α.Ο.): «Ήταν δύσκολο να προσαρμοστούμε σε ένα τόσο κρύο γήπεδο και είχαμε πολλά σκαμπανεβάσματα. Στο δεύτερο σετ αγγίξαμε το άριστα. Στη συνέχεια δεν πιέσαμε από το σερβίς, δεν είχαμε καλό μπλοκ και αυτό έδωσε την ευκαιρία στον Ηλυσιακό να μπει στον αγώνα. Παίξαμε με τη νοοτροπία ότι δεν έχουν τίποτα να χάσουν και αξιοποίησαν τις ψηλές μπάλες στην Κίλιτς. Είμαστε όμως χαρούμενοι που πήραμε το τρίποντο και παραμένουμε αήττητοι».