Σε ένα απίστευτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός άντεξε στην πίεση του Πανιωνίου που έκανε το 2-0, 2-2 και επικρατώντας με 3-2 παρέμεινε η μοναδική αήττητη ομάδα.

Τα φοβερά παιχνίδια στην Volley League Γυναικών συνεχίζονται με τον Παναθηναϊκό και τον Πανιώνιο να μας προσφέρουν μια ακόμα σπουδαία αναμέτρηση στο Μετς. Οι «πράσινες» με τις «κυανέρυθρες» πάλεψαν με όλες τους τις δυνάμεις για τη νίκη, μια νίκη που πήραν τα κορίτσια του Αλεσάντρο Κιαπίνι επικρατώντας με 3-2 (25-16, 25-21, 26-28, 23-25, 15-11) και έκαναν το 13 στα 13 στην Volley League Γυναικών.

Μια νίκη που αύξησε την διαφορά από την ομάδα της Νέας Σμύρνης στους 7 βαθμούς και ουσιαστικά στους 8 καθώς ο Παναθηναϊκός έχει και την ισοβαθμία με δύο νίκες. Ο Πανιώνιος από την άλλη με τον βαθμό αυτό έφτασε τους 28, τέσσερις παραπάνω από τον 4ο ΠΑΟΚ, αλλά το πιο σημαντικό είναι πως κάνοντας το 2-0, 2-2 έδειξε πως όντως φέτος είναι και με το παραπάνω υπολογίσιμη δύναμη.

Περίπατος στα δύο πρώτα σετ ο Παναθηναϊκός

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και τα δύο πρώτα σετ που ήταν σχεδόν ίδια. Και στα δύο οι «πράσινες» μπήκαν από νωρίς δυνατά και δεν άφησαν το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στις αντιπάλους τους. Ειδικά στο πρώτο το 25-16 μιλάει από μόνο του, ενώ και στο δεύτερο οι φιλοξενούμενες αντέδρασαν μόνο στο τέλος χωρίς να απειλήσουν ουσιαστικά.

Φοβερό παιχνίδι στο τρίτο

Στο τρίτο σετ είδαμε ένα απίστευτο ντέρμπι ανάμεσα στις δύο από τις τρεις, μαζί με τον Ολυμπιακό, καλύτερες ομάδες στην χώρα μας. Ο Πανιώνιος πήρε από νωρίς μεγάλο προβάδισμα και έφτασε να προηγηθεί ακόμα και με 17-22 και 19-24. Εκεί όμως που όλα έδειχναν χαμένα για τον Παναθηναϊκό, οι γηπεδούχες όχι μόνο αντέδρασαν, αλλά έφτασαν αυτές στο σετ μπολ, όμως οι «κυανέρυθρες» δεν παρέδωσαν τα όπλα και μείωσαν σε 2-1 παίρνοντας το σετ με 28-26.

Και πάλι μεγάλο ντέρμπι για το 2-2

Στο τέταρτο σετ το 4-4 έγινε 4-9 με τα σερβίς της Ατανασίγιεβιτς. Ο Παναθηναϊκός μείωσε σε 7-10 με μπλοκ της Κωνσταντινίδου στην Ριστίσεβιτς, όμως ο Πανιώνιος με επιμέρους σκορ 1-7 ξέφυγε με 8-17 με επίθεση της Ραχίμοβα. Ο Παναθηναϊκός άρχισε να μαζεύει τη διαφορά χάρη στη καλή του άμυνα και με κόντρα επίθεση της Γουάιτ έφτασε στο 18-21, αναγκάζοντας την Νέσιτς να καλέσει τάιμ άουτ. Η Γουάιτ μείωσε στους δύο (20-22), ο Νέσιτς πέρασε ξανά την Φλιάκου στον αγώνα αντί της Στογιλίκοβιτς για να πάρει ο Πανιώνιος τέσσερα σετ μπολ (20-24). Γουάιτ, Παπαγεωργίου μείωσαν σε 22-24, η Ραχίμοβα αστόχησε στην επίθεση για το 23-24 αλλά στην επόμενη φάση η Ατανασίγιεβιτς δεν έχασε την ευκαιρία για το 23-25.

Ξέφυγε ο Παναθηναϊκός και πήρε τη νίκη

Στο τάι μπρέικ η Ατανασίγιεβιτς έκανε το 0-2 για τον Πανιώνιο αλλά η συνέχεια άνηκε στον Παναθηναϊκό. Μετά το side out οι πράσινες με σέρβερ την Μπένετ προηγήθηκαν με 6-2, ενώ στην αλλαγή τερρέν το σκορ ήταν 8-3. Με το σκορ στο 11-5 ο Πανιώνιος έκανε την αντεπίθεσή του, μείωσε στους δύο με μπλοκ της Ζακχαίου στην Μπένετ (11-9), αλλά η Αμερικανίδα στην επόμενη φάση πήρε την αλλαγή για το 12-9. Η Λαμπκόφσκα στην κόντρα έκανε το 13-9, ακολούθησε μπλοκ της Παπαγεωργίου για το 14-9, με τον Πανιώνιο να σβήνει τα δύο ματς μπολ (14-11), με την Λαμπκόφσκα να δίνει και πάλι τη λύση για το 15-11.

Διαιτητές: Νικάκης, Βελώνης, Τσάλεντζ ρέφερι: Γεωργιάδης Στ., Παρατηρητής: Γεωργόπουλος, Επόπτες: Σαμοθράκης, Παυλάκης, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 16-8, 21-15, 25-16

2ο σετ: 8-4, 16-13, 21-17, 25-21

3ο σετ: 8-5, 14-16, 17-21, 26-28

4ο σετ: 4-8, 8-16, 15-21, 23-25

5ο σετ: 5-2, 10-4, 12-9, 15-11

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 2 άσσους, 66 επιθέσεις, 19 μπλοκ και 27 λάθη αντιπάλων και του Πανιωνίου προήλθαν από 7 άσσους, 66 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (25-16, 25-21, 26-28, 23-25, 15-11) σε 131'

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Γουάιτ 20 (19/49 επ., 1 μπλοκ, 27% υπ. - 11% άριστες), Μπένετ 18 (16/35 επ., 2 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 2 (2 μπλοκ), Σάμανταν 17 (9/14 επ., 8 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 17 (15/32 επ., 2 μπλοκ, 30% υπ. - 9% άριστες), Παπαγεωργίου 10 (7/13 επ., 3 μπλοκ) / Αντωνακάκη (λ, 33% υπ. - 19% άριστες), Ρόγκα (λ), Τάνη 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Ράπτη 1 (1 άσσος, 50% υπ. - 25% άριστες), Παπά.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ BETSSON (Ντράγκαν Νέσιτς): Ριστίσεβιτς 13 (10/40 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 42% υπ. - 23% άριστες), Νομικού 5 (1/7 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Στογιλίκοβιτς 1 (1/2 επ.), Ατανασίγιεβιτς 17 (15/47 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 45% υπ. - 20% άριστες), Ραχίμοβα 31 (29/57 επ., 2 άσσοι), Ζακχαίου 14 (10/18 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ) / Ξανθοπούλου (λ, 61% υπ. - 26% άριστες), Αγγελοπούλου, Λαμπρούση, Φλιάκου 1 (1 μπλοκ).

Η γνώμη του πάγκου

Αλεσάντρο Κιαπίνι (Παναθηναϊκός Α.Ο.): «Ήταν μια σπουδαία νίκη για εμάς η σημερινή και σίγουρα μας δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση. Είχαμε την ευκαιρία μας να κατακτήσουμε το ματς στα τρία σετ όμως δεν το καταφέραμε. Για εμάς ήταν πολύ δύσκολο να επανέλθουμε στο τάι μπρέικ όμως δείξαμε χαρακτήρα και τα καταφέραμε. Είναι μια νίκη που μας δίνει χαρά και τώρα κοιτάμε το ματς με τη Μπράγκα».

Ντράγκαν Νέσιτς (Πανιώνιος Betsson): «Μπορούμε να χωρίσουμε το ματς σε δύο φάσεις. Στα πρώτα δύο σετ και στη συνέχεια του αγώνα. Σίγουρα βελτιωθήκαμε και φτάσαμε το 2-2. Ήταν σίγουρα ένα πολύ καλό θέαμα για όσους αγαπάνε το βόλεϊ».

VOLLEY LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 13ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Σάββατο 10/1

ΑΕΚ – Ηλυσιακός 3-1 (25-17, 21-25, 25-15, 25-15)

ΠΑΟΚ – Άρης 3-0 (25-18, 25-22, 25-12)

Θέτις Βούλας – ΖΑΟΝ 3-2 (19-25, 25-22, 25-20, 23-25, 15-10)

Κυριακή 11/1

Ολυμπιακός – Μαρκόπουλο 3-0 (25-18, 25-17, 25-14)

Παναθηναϊκός – Πανιώνιος 3-2 (25-16, 25-21, 26-28, 23-25, 15-11)

Η αναμέτρηση ΑΟ Θήρας – Μίλων αναβλήθηκε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Παναθηναϊκός 35

2. Ολυμπιακός 33

3. Πανιώνιος 28

4. ΠΑΟΚ 24

5. ΖΑΟΝ 22

6. ΑΟ Θήρας 21

7. ΑΕΚ 21

8. Θέτις Βούλας 14

9. Μίλων 12

10. Μαρκόπουλο 8

11. Άρης 7

12. Ηλυσιακός 6