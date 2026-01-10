Μόνο στα χαρτιά ήταν ντέρμπι το ματς του ΠΑΟΚ με τον Άρη με τις «ασπρόμαυρες» να παίρνουν την τέταρτη συνεχόμενη νίκη τους επικρατώντας με 3-0.

Χωρίς να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-0 (25-18, 25-22, 25-12) του Άρη σε ένα ντέρμπι Θεσσαλονίκης που μόνο ντέρμπι δεν ήταν. Με την τέταρτη συνεχόμενη νίκη τους οι «ασπρόμαυρες» έφτασαν τους 24 βαθμούς και ανέβηκαν στην 4η θέση αφήνοντας τον ΖΑΟΝ στην 5η με 22 και στην 6η τον ΑΟ Θήρας με 21 αλλά ένα ματς λιγότερο. Οι «κίτρινες» από την πλευρά τους έμειναν στην προτελευταία θέση με 7 βαθμούς.

Στα του αγώνα οι γηπεδούχες δεν είχαν κανένα πρόβλημα να φτάσουν στη νίκη, καθώς μόνο στο δεύτερο σετ οι φιλοξενούμενες έβγαλαν έστω και μια μικρή αντίδραση, χωρίς όμως να καταφέρουν να ισοφαρίσουν.

Διαιτητές: Δανιηλίδου, Αβραμίδης, Παρατηρητής: Μιχελινάκης, Επόπτες: Μακρίδης, Κοτσικάρη, Γραμματεία: Χατζηγεωργίου.

Διακύμανση

1ο σετ: 8-5, 16-9, 21-14, 25-18

2ο σετ: 6-8, 16-15, 20-21, 25-22

3ο σετ: 8-4, 16-8, 21-10, 25-12

Τα σετ: 3-0 (25-18, 25-22, 25-12) σε 78'.

*Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 7 άσσους, 45 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του Άρη προήλθαν από 1 άσσο, 33 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 12 λάθη αντιπάλων.

Π.Α.Ο.Κ. F&U (Γιάννης Γιαπάνης): Τάουμπνερ 17 (12/22 επ., 4 άσσοι, 1 μπλοκ), Τοντάι 8 (7/10 επ., 1 μπλοκ), Σίζαρ 10 (8/17 επ., 2 μπλοκ, 47% υπ.-06% άριστες), Κότσιτς 9 (5/8 επ., 4 μπλοκ), Βαν Ντε Βίβερ 4 (3/3 επ., 1 άσσος), Μπάκα 13 (10/18 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 61% υπ.-28% άριστες) / Καραμπάση (λ, 50% υπ.-25% άριστες), Κουρτίδου (λ), Θεοδοσίου.

Α.Σ. ΑΡΗΣ (Χρήστος Πάτρας): Πολυνοπούλου 8 (5/11 επ., 3 μπλοκ), Μερτέκη 10 (9/21 επ., 1 μπλοκ, 73% υπ.-27% άριστες), Ξανθοπούλου 1 (1/2 επ.), Ζαντοροϊνάι 13 (11/26 επ., 2 μπλοκ), Βανζάντ 4 (4/13 επ., 18% υπ.-00% άριστες), Κοκκότη, / Γεωργιάδου (λ, 59% υπ.-29% άριστες), Λεοντζίνη (λ), Τόλιου, Μπράτζου, Μπαρμπαλιού, Λαμπριανίδου 4 (3/8 επ., 1 μπλοκ), Μουστάκη, Ευθυμιοπούλου.

Η γνώμη του πάγκου

Γιάννης Γιαπάνης (προπονητής ΠΑΟΚ): «Ξεκινήσαμε πολύ δυνατά, αλλά μετά το 1-0 ίσως πιστέψαμε ότι θα είναι εύκολο το ματς, όμως ο Άρης είναι μια ομάδα που δεν του αρέσει να χάνει. Έκανε τη δική του προσπάθεια και εκεί καταλάβαμε ότι πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι κι όταν το κάναμε δεν είχαμε προβλήματα. Βγήκαν κάποια πράγματα που έχουμε δουλέψει, αλλά έχουμε κι άλλα περιθώρια βελτίωσης. Σήμερα αυτό που ζήσαμε με τον κόσμο ήταν φανταστικό και τους θέλουμε κάθε εβδομάδα στο πλευρό μας».

Χρήστος Πάτρας (προπονητής Άρη): «Κάναμε την προσπάθεια μας, αλλά μάλλον χρειάζεται να κάνουμε ένα αγιασμό. Είχαμε ζητήματα με ιώσεις με την Ξανθοπούλου και την Κοκότη, αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για τις εύκολες μπάλες που χάσαμε στο 2ο σετ που μπορούσαμε να το πάρουμε. Δυστυχώς είναι κάτι που συνεχίζουμε να κάνουμε, έχουμε προβλήματα να λύσουμε και τώρα θα ηρεμήσουμε, θα ξεκινήσουμε δουλειά την επόμενη εβδομάδα και θα δούμε τι θα κάνουμε».