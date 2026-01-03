Νέα νίκη για ΑΟ Θήρας, πέρασε και από το Μαρκόπουλο
Ο ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil αντιθέτως γνώρισε 7η συνεχόμενη ήττα, με τον Γιώργο Ρούση να έχει μετά από δύο μήνες στη διάθεση του και την Βιτάλια Μάρμεν, αλλά η ομάδα του ουσιαστικά έβγαλε μια αντίδραση μόνο στο τρίτο σετ.
Στα δύο πρώτα η Σαντορίνη ήταν εξαιρετική σε όλους τους τομείς και επικράτησε πάρα πολύ εύκολα καθώς ο ΑΟΜ δεν μπορούσε να βρει λύσεις πάνω στο φιλέ.
Με τις φιλοξενούμενες να προηγούνται με 0-4 και 5-10 ο ΑΟΘ έδειχνε να έχει τον έλεγχο του αγώνα, αλλά με τα σερβίς της Καθάριου το ματς άλλαξε. Η γηπεδούχος προηγήθηκε 12-11 και άρχισε η μάχη με το Μαρκόπουλο στην τελική ευθεία του σετ να τρέχει επιμέρους σκορ 5-1 (από 20-21, 25-22) για να μειώσει σε 1-2 σετ.
Η συνέχεια όμως ήταν διαφορετική με την ομάδα της Σαντορίνης να παίρνει και πάλι νωρίς διαφορά στο σκορ (0-3, 2-7), αλλά αυτή τη φορά να τη συντηρεί με ευκολία (8-15, 10-19) πανηγυρίζοντας το τρίποντο.
Διαιτητές: Κατερλή, Μουλά Ειρ., Παρατηρητής: Τσάκωνας, Επόπτες: Σωνάκης, Πεσίνογλου, Γραμματεία: Καλιγέρη.
Διακύμανση:
1ο σετ: 5-8, 9-16, 10-21, 11-25
2ο σετ: 3-8, 8-16, 11-21, 14-25
3ο σετ: 4-8, 14-16, 20-21, 25-22
4ο σετ: 3-8, 9-16, 10-21, 16-25
*Οι πόντοι του ΑΟΜ Revoil προήλθαν από 3 άσσους, 31 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων και του ΑΟ Θήρας προήλθαν από 7 άσσους, 68 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 1-3 (11-25, 14-25, 25-22, 16-25 ) σε 94'.
Α.Ο. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ REVOIL (Γιώργος Ρούσης): Γουόκερ 1 (0/3 επ., 1 μπλοκ), Μάρμεν 8 (5/20 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 41% υπ. - 25% άριστες), Καθάριου 3 (2/9 επ., 1 άσσος), Σπανού 11 (10/34 επ., 1 άσσος, 55% υπ. - 18% άριστες), Γκραμπόφσκα, Λόκμαντσουκ 15 (13/42 επ., 2 μπλοκ) / Δήμου (λ, 69% υπ. - 38% άριστες), Οικονόμου, Κωτσαρά 1 (0/2 επ., 1 μπλοκ), Αλλαγιάννη 2 (0/2 επ, 2 μπλοκ), Λογαρά 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ).
Α.Ο. ΘΗΡΑΣ (Μανώλης Σκουλικάρης): Αντσάντε 6 (4/5 επ., 2 άσσοι), Πάβισιτς 22 (21/42 επ., 1 άσσος, 39% υπ. - 26% άριστες), Μάασε 22 (21/34 επ., 1 άσσος), Δημητριάδη 11 (8/16 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Τσιόγκα 6 (1/4 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Άμποτ 13 (12/35 επ., 1 μπλοκ, 37% υπ. - 32% άριστες) / Τουλγαρίδου (λ, 47% υπ. - 29% άριστες), Σαουλίδου (λ), Μπαρμπαλιού 1 (1 άσσος), Θωμαΐδου, Κεραμιτσοπούλου 1 (1/2 επ.).
