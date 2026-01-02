Επέστρεψε η δράση στο φιλέ με την πρεμιέρα του Β' γύρου της Volley League Γυναικών και την νίκη του Παναθηναϊκού με τον Άρη εκτός έδρας.

Σταθερός και μετά τη διακοπή ο Παναθηναϊκός νίκησε και τον Άρη. Επεβλήθη με 3-0 σετ του Άρη εκτός έδρας και πλέον στρέφει την προσοχή του στον κρίσιμο πρώτο αγώνα με τη Μπράγκα στην Πορτογαλία. Πρακτικά ήταν ένα σετ όπου ζορίστηκε στην Θεσσαλονίκη ο Παναθηναϊκός. Με αυτό το 0-3 σετ στην έδρα του Άρη ο Παναθηναϊκός διατήρησε το αήττητο του σερί στην Volley League γυναικών. Στην συνέχεια τον περιμένει η πρώτη αναμέτρηση απέναντι στην Μπράγκα για τους «16» του Challenge Cup.

Οι παίκτριες του Παναθηναϊκού έκαναν το 12Χ12 στο πρωτάθλημα και με 33 βαθμούς βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Άρης πάλεψε τον αγώνα, κυρίως το δεύτερο σετ, ενώ το ντεμπούτο της με τα κιτρινόμαυρα έκανε η Σαρντ Βανζάρντ. Στο πρώτο σετ ο Άρης προηγήθηκε με 4-2 με κόντρα επίθεση της Βανζάρβτ, αλλά γρήγορα ο Παναθηναϊκός πέρασε μπροστά με 7-9 με επίθεση της Μπένετ. Συνεχόμενα καλά σερβίς από Λαμπκόφσκα, Σάμανταν ανέβασαν τη διαφορά στο +5 (9-14).

Οι πράσινες απέκτησαν για τα καλά τον έλεγχο του σετ και με άουτ επίθεση της Βανζάρντ έγινε το 16-25. Στο δεύτερο σετ ο Άρης ξεκίνησε δυνατά και με την Βανζάρντ ξέφυγε με 7-4. Ο άσσος της Ξανθοπούλου διατήρησε τις κιτρινόμαυρες στο +3 (14-11), αλλά όλα άλλαξαν μετά το 16-14. Η Παπαγεωργίου με μπλοκ ισοφάρισε σε 16-16, για να κάνει η ίδια με νέο μπλοκ το 16-18. Οι κόντρα επιθέσεις της Λαμπκόφσκα έφεραν τον Παναθηναϊκό στο +5 (17-22), αλλά ο Άρης με μπλοκ της Μερτέκη κατάφερε να μειώσει σε 21-23. Μετά το τάιμ άουτ η Λαμπκόφσκα έδωσε τη λύση (21-24), η Πολυνοπούλου σταμάτησε την Παπά πάνω στο φιλέ (22-24) για να ακολουθήσει πέρασμα της Κωνσταντινίδου για το 22-25.

Στο τρίτο σετ ο Παναθηναϊκός με τις Σάμανταν, Γουάιτ και Παπαγεωργίου απέκτησε από νωρίς προβάδισμα (3-9). Ο άρης μείωσε σε 8-12 αλλά ο άσσος της Μπένετ έφερε ξανά στο +6 τον Παναθηναϊκό (8-14), ενώ η ίδια στην κόντρα επίθεση έκανε το 9-18. H διαφορά έφτασε σε διψήφιο αριθμό (11-21), για να τελειώσει η Παπά το σετ για το 14-25.

Διαιτητές: Ισκάς, Μπουκουβάλα, Παρατηρητής: Γεωργιάδης, Επόπτες: Κοτσικάρη, Μαλεφκερίδης, Γραμματεία: Αλεξίου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 11-16, 14-21, 16-25

2ο σετ: 8-6, 16-14, 17-21, 22-25

3ο σετ: 3-8, 9-16, 11-21, 14-25

*Οι πόντοι του Άρη προήλθαν από 3 άσσους, 27 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 5 άσσους, 44 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (16-25, 22-25, 14-25) σε 76'

Α.Σ. ΑΡΗΣ (Χρήστος Πάτρας): Πολυνοπούλου 3 (1/12 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Μερτέκη 9 (5/18 επ., 4 μπλοκ, 48% υπ. - 12% άριστες), Ξανθοπούλου 3 (2 άσσοι, 1 μπλοκ), Ζαντοροζνάι 12 (11/32 επ., 1 μπλοκ), Βανζάρντ 8 (8/34 επ., 21% υπ. - 4% άριστες), Κοκότη 4 (2/7 επ., 2 μπλοκ) / Γεωργιάδου (λ, 50% υπ. - 21% άριστες), Τόλιου, Πλακιά, Μπαρμπαλιού.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου, Γουάιτ 18 (17/31 επ., 1 άσσος, 25% υπ. - 5% άριστες), Μπένετ 9 (7/25 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 9 (4/4 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Σάμανταν 5 (3/11 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 11 (10/19 επ., 1 άσσος) / Αντωνακάκη (λ, 33% υπ. - 11% άριστες), Ρόγκα (λ), Γιώτα, Τάνη, Ράπτη, Παπαγεωργίου 7 (2/5 επ., 5 μπλοκ), Παπά 1 (1/3 επ.).

Η γνώμη του πάγκου

Χρήστος Πάτρας (Α.Σ. Άρης): «Καλή χρονιά με υγεία σε όλο το κόσμο. Έχουμε καινούργια ομάδα και κάναμε μεγάλη προσπάθεια. Η Σαβάρντ ήρθε πριν δύο μέρες. Δεν έχουμε γράφημα τι μπορούμε να κάνουμε. Μέσα σε ένα χρονικό διάστημα θα έχουμε βρει το τέμπο μας. Η προσπάθεια ήταν πολύ μεγάλη και έχει αλλάξει η ενέργεια στην ομάδα. Είναι αθλήτριες που ξέρουν βόλεϊ και αν είχαμε λίγο μεγαλύτερη προσοχή στο δεύτερο σετ θα μπορούσαμε να το πάρουμε. Όταν ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός ξεφεύγουν 2-3 πόντους είναι δύσκολο να το καλύψεις. Θα συνεχίσουμε την δουλειά και θα το προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο».

Αλεσάντρο Κιαπίνι (Παναθηναϊκός Α.Ο.): «Ξέραμε ότι θα παίξουμε με διαφορετική ομάδα από τον πρώτο γύρο. Ζήτησα από την ομάδα μου να είναι συγκεντρωμένη γιατί δεν ξέραμε τι να περιμένουμε. Είμαι χαρούμενος γιατί δοκιμάσαμε κάποιες προσαρμογές και πήγαν καλά. Στο δεύτερο σετ δυσκολευτήκαμε λίγο αλλά βήμα βήμα πήραμε τον έλεγχο. Ξέρω ότι δεν ήταν εύκολο αλλά κάναμε τη δουλειά μας».