Ντέρμπι στη Βούλα και νίκη του ΑΟ Θήρας επί της Θέτιδας με 3-2

Αν και βρέθηκε πίσω με 2-0 σετ ο ΑΟ Θήρας με αντεπίθεση διαρκείας και MVP την καταρίνα Πάβισιβιτς έφυγε νικητής με 3-2 από την έδρα της Θέτιδας Βούλας και το 2026 θα τον βρει στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

Η ομάδα της Σαντορίνης δυσκολεύτηκε πολύ στα δύο πρώτα σετ, ειδικά από τα σερβίς της Θέτιδας, η οποία από την πλευρά της γνώρισε την πέμπτη της ήττα στο τάι μπρέικ και την όγδοη συνολικά και θα παραμείνει στην 9η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Η Καταρίνα Πάβισιτς με 27 πόντους ηγήθηκε της ανατροπής του ΑΟ Θήρας, με τον Μανώλη Σκουλικάρη να κάνει αλλαγές κλειδιά στο τρίτο σετ που άλλαξαν τη ροή του αγώνα.

Οι αθλήτριες του Γιάννη Νικολάκη στο πρώτο και στο δεύτερο σετ άσκησαν μεγάλη πίεση στην υποδοχή της Σαντορίνης, πετυχαίνοντας τους 9 από τους 11 άσσους τους σε αυτό το διάστημα, κάνοντας το 2-0 σετ με 25-19 και 25-22.

Από το τρίτο σετ ο Μανώλης Σκουλικάρης πέρασε την Σαουλίδου αντί της Τουλγαρίδου στο λίμπερο, την Γενιτσαρίδη αντί της Άμποτ και η υποδοχή του ΑΟ Θήρας έβγαλε σταθερότητα. H Aντσάντε μπόρεσε να μοιράσει με μεγαλύτερη ευκολία το παιχνίδι στην επίθεση και ήρθε η ισοφάριση σε 2-2 σετ με 13-25 και 17-25.

Στο τάι μπρέικ μετά το 6-6 ο ΑΟ Θήρας ξέφυγε με 6-9 με επίθεση της Σιρίνινα, αλλά οι γηπεδούχες ισοφάρισαν σε 10-10 με επίθεση της Βλαχάκη. Η Αντσάντε με μπλοκ έκανε το 12-14, η ίδια έχασε το σερβίς (13-14) για να τελειώσει το σετ η Πάβισιτς για το τελικό 13-15.

Διαιτητές: Μιτσής, Μεταξά, Παρατηρητής: Ανδρονικίδης, Τσάλεντζ ρέφερι: Κουτσούλας, Επόπτες: Τομαράς, Σταυρόπουλος, Γραμματεία: Τζαννέτου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-3, 16-11, 21-16, 25-19

2ο σετ: 5-8, 14-16, 21-20, 25-22

3ο σετ: 2-8, 7-16, 12-21, 13-25

4ο σετ: 7-8, 10-16, 14-21, 17-25

5ο σετ: 5-4, 9-10, 10-12, 13-15

*Οι πόντοι της Θέτιδας προήλθαν από 11 άσσους, 59 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων και της Θήρας προήλθαν από 10 άσσους, 65 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 2-3 (25-19, 25-22, 13-25, 17-25, 13-15) σε σε 135'

Α.Σ.Π. ΘΕΤΙΣ (Γιάννης Νικολάκης): Φερέιρα 6 (1/3 επ., 4 άσσοι, 1 μπλοκ), Βλαχάκη 27 (24/46 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 56% υπ. - 32% άριστες), Κλαρκ 1 (1/8 επ.), Ούτερμπακ 23 (19/52 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Ματσαρόκη 5 (2/5 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Νικολογιάννη 9 (9/29 επ., 42% υπ. - 38% άριστες) / Μανιατογιάννη (λ, 33% υπ. - 24% άριστες), Γκιαούρη, Γαροφαλάκη 1 (1 άσσος), Κυπαρίσση, Πάλαγκ 3 (3/11 επ., 75% υπ. - 38% άριστες).

Α.Ο. ΘΗΡΑΣ (Μανώλης Σκουλικάρης): Αντσάντε 6 (1/2 επ., 4 άσσοι, 1 μπλοκ), Πάβισιτς 27 (25/50 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 48% υπ. - 22% άριστες), Μάασε 18 (16/36 επ., 2 μπλοκ), Δημητριάδη 1 (1/1 επ.), Τσιόγκα 8 (7/17 επ., 1 μπλοκ), Άμποτ 5 (4/9 επ., 1 μπλοκ, 19% υπ. - 6% άριστες) / Τουλγαρίδου (λ, 14% υπ. - 14% άριστες), Σαουλίδου (λ, 57% υπ. - 21% άριστες), Σιρίνινα 9 (6/17 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Μπαρμπαλιού, Θωμαΐου 1 (1 άσσος), Γενιτσαρίδη 8 (5/16 επ., 3 άσσοι, 50% υπ. - 22% άριστες).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής

Πανιώνιος Betsson – Ηλυσιακός 3-0

Μίλων – Παναθηναϊκός 0-3

Άρης – ΑΕΚ 0-3

Ολυμπιακός – ΖΑΟΝ 3-1

Θέτις – ΑΟ Θήρας 2-3

21/12 18:15 Μαρκόπουλο – ΠΑΟΚ

Η βαθμολογία της Volley League γυναικών

Παναθηναϊκός 30

Ολυμπιακός 27

Πανιώνιος Betsson 24

ΑΟ Θήρας18

ZAON 18

ΑΕΚ 18

ΠΑΟΚ 15

Μίλων 12

Θέτις 11

Μαρκόπουλο 8

Άρης 7

Ηλυσιακός 6

Η επόμενη αγωνιστική

Άρης – Παναθηναϊκός

Μαρκόπουλο – ΑΟ Θήρας

ΖΑΟΝ – Ηλυσιακός

Πανιώνιος Betsson – ΑΕΚ

Θέτις – Ολυμπιακός

Μίλων – ΠΑΟΚ