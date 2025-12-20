Η άνοδος της ΑΕΚ από την στιγμή που ο Κώστας Τυαμπουρατζής ανέλαβε τα ηνία συνεχίζεται με την Ένωση να νικάει και τον Άρη στην Θεσσαλονίκη με 3-0 και να πιάνει τον ΖΑΟΝ στους 18 βαθμούς.

Από νίκη σε νίκη πηγαίνει η ΑΕΚ από την στιγμή που ανέλαβε τα ηνία ο Κώστας Ταμπουρατζής. Η Ένωση επικράτησε και στην Θεσσαλονίκη του Άρη με 3-0 (16-25, 23-25, 18-25) και έφτασε τους 18 βαθμούς, όσους έχει και ο ΖΑΟΝ, ανεβαίνοντας έτσι στην 5η θέση. Ο Άρης από την πλευρά του έμεινε στους 7 και την προτελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Η ομάδα της Αθήνας είχε 51% στην επίθεση της, με τη Βάλκοβα να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση. Πρώτη σκόρερ για την ΑΕΚ ήταν η Κυπαρίσση με 15 πόντους, ενώ για τον Άρη η Ζαμτοροζνάι είχε 22 πόντους.

Διαιτητές: Τοσουνίδης, Αβραμίδης, Παρατηρητής: Δεληκωστίδης, Επόπτες: Κοτσικάρη, Μακρίδης, Γραμματεία: Κουμπλή.

Διακύμανση:

1ο σετ: 4-8, 10-16, 13-21, 16-25

2ο σετ: 7-8, 13-16, 21-19, 23-25

3ο σετ: 7-8, 11-16, 13-21, 18-25

*Οι πόντοι του Άρη προήλθαν από 4 άσσους, 39 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 11 λάθη αντιπάλων και της ΑΕΚ προήλθαν από 6 άσσους, 44 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (16-25, 23-25, 18-25) σε 77'

Α.Σ. ΑΡΗΣ (Χρήστος Πάτρας): Πλακιά 2 (1/3 επ., 1 άσσος), Μερτέκη 9 (8/27 επ., 1 άσσος, 63% υπ. - 63% άριστες), Λαμπριανίδου 3 (2/6 επ., 1 μπλοκ), Ράιλιτς 5 (5/9 επ., 62% υπ. - 56% άριστες), Ξανθοπούλου 2 (1/2 επ., 1 άσσος), Ζαντοροζνάι 22 (20/36 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Γεωργιάδου (λ, 92% υπ. - 83% άριστες), Τόλιου, Γζουντέλλη 1 (1/6 επ., 50% υπ. - 40% άριστες), Μπαρμπαλιού, Αντωνιάδου 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ).

Α.Ε.Κ. (Κώστας Ταμπουρατζής): Κιουτσιούκη 10 (4/10 επ., 6 μπλοκ, Βάλκοβα 4 (1/2 επ., 3 άσσοι), Ντιουφ 6 (5/14 επ., 1 άσσος, 67% υπ. - 67% άριστες), Καββαδία 5 (3/4 επ., 2 μπλοκ), Γιουζνγκέντς 12 (11/21 επ., 1 μπλοκ), Κυπαρίσση 15 (13/26 επ., 2 άσσοι, 70% υπ. - 60% άριστες) / Ξηντάρα (λ, 83% υπ. - 75% άριστες), Βουλγαράκη (λ), Ματέι 6 (6/8 επ., 38% υπ. - 25% άριστες), Μήλιου 1 (1/1 επ.).