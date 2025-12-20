Η επέλαση του Παναθηναϊκού στο φετινό πρωτάθλημα συνεχίστηκε με τις «πράσινες» να νικάνε και τον Μίλωνα στη Νέα Σμύρνη με 3-0 και να κάνουν το 11 στα 11.

Με το πόδι στο γκάζι συνεχίζει ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινες» παρέμειναν οι μοναδικές χωρίς ήττα στην Volley League επικρατώντας και στη Νέα Σμύρνη του Μίλωνα με 3-0 (19-25, 10-25, 20-25). Αυτή ήταν η 11η νίκη της ομάδας του Αλεσάντρο Κιαπίνι στο πρωτάθλημα, ενώ συνολικά έχουν κάνει το 13 στα 13 βάζοντας και τις δύο νίκες για την Ευρώπη. Με το τρίποντο αυτό ο Παναθηναϊκός έφτασε τους 30 βαθμούς, 3 παραπάνω από τον Ολυμπιακό, ενώ ο Μίλωνας παρέμεινε στους 12 και την 8η θέση.

Στα του αγώνα οι φιλοξενούμενες παίζοντας με σοβαρότητα σε όλα τα σετ δεν άφησαν περιθώρια στην ομάδα της Νέας Σμύρνης που αγωνίστηκε χωρίς τη βασική της πασαδόρο και διαγώνιο, Ζαμπορόφσκα και Σεγκόβια, με την Χατζηγρηγορίου και την Μπρουκς να παίρνουν τη θέση τους στο βασικό σχήμα.

Διαιτητές: Πρέντζας, Καλούδας, Παρατηρητής: Καπάνταης, Επόπτες: Σαμοθράκης, Τουλής, Γραμματεία: Καπελλάκη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 15-16, 17-21, 19-25

2ο σετ: 3-8, 5-16, 10-21, 10-25

3ο σετ: 3-8, 12-16, 14-21, 20-25

*Οι πόντοι του Μίλωνα προήλθαν από 28 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 2 άσσους, 50 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 12 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (19-25, 10-25, 20-25) σε 73'

Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Κώστας Παπαδόπουλος): Χατζηγρηγορίου, Σάρις 11 (10/33 επ., 1 μπλοκ, 33% υπ. - 27% άριστες), Σαλκούτε 9 (7/29 επ., 2 μπλοκ, 47% υπ. - 13% άριστες), Σκουλούδη 4 (2/5 επ., 2 μπλοκ), Μπρουκς 6 (6/20 επ., 29% υπ. - 29% άριστες), Αργυρίου 3 (3/9 επ.) / Χάνα (λ, 44% υπ. - 26% άριστες), Πήττα.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Χατζηευστρατιάδου 6 (4/6 επ., 2 μπλοκ), Γουάιτ 15 (15/33 επ., 33% υπ. - 22% άριστες), Μπένετ 9 (7/21 επ., 2 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 3 (1/2 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 6 (6/12 επ.), Παπαγεωργίου 11 (8/9 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Αντωνακάκη (λ, 44% υπ. - 19% άριστες), Ρόγκα (λ), Γιώτα 1 (1 μπλοκ), Τάνη, Ράπτη, Κωνσταντίνου 9 (7/11 επ., 2 μπλοκ, 38% υπ. - 12% άριστες), Παπά 3 (2/7 επ., 1 μπλοκ).

Η γνώμη του πάγκου

Κώστας Παπαδόπουλος (Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων): «Παίζαμε με τη πιο συμπαγή ομάδα του πρωταθλήματος και δίκαια είναι στη πρώτη θέση. Ήταν ένα καλό τεστ για εμάς παρότι προτιμήσαμε να αφήσουμε εκτός κάποιες αθλήτριες που αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα. Είμαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια σε ένα μεγάλο μέρος του αγώνα. Συνολικά κλείνουμε τον πρώτο γύρο με τέσσερις νίκες και 12 βαθμούς. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάει καλύτερα αλλά δεν κοιτάμε πίσω. Είχαμε μία περίοδο με ζητήματα και κρίσιμους αγώνες. Είμαστε μέσα στο στόχο που είχαμε θέσει από την αρχή. Έχουμε ένα μικρό μπρέικ και θα συνεχίσουμε να πολεμάμε στον δεύτερο γύρο».

Αλεσάντρο Κιαπίνι (Παναθηναϊκός Α.Ο.): «Δεν μπορούσαμε να αναλύσουμε πολύ τον αντίπαλό γιατί δεν έπαιξε με τη βασική του πασαδόρο και δεν είχαμε κάνει τόσο τακτική στο μπλοκ-άμυνα. Γι'αυτό προσαρμοζόμασταν κατά την διάρκεια του αγώνα. Στο πρώτο σετ πήγαινε πόντο-πόντο, καθώς έπαιξε και μία ακραία του Μίλωνα ως διαγώνια. Είμαι όμως χαρούμενος για το χαρακτήρα της ομάδας μου, έπαιξαν καλά. Όταν ζοριστήκαμε λίγο βρήκαμε το τρόπο που έπρεπε να παίξουμε. Είδαμε με σοβαρότητα τον αγώνα και αυτό με αφήνει πολύ ικανοποιημένο».