Ο Πανιώνιος «καθάρισε» στα τρία σετ τη μονομαχία με τον Μίλωνα

Ο Πανιώνιος νίκησε τον Μίλωνα με 3-0 σετ στη μονομαχία της Νέας Σμύρνης για τη Volley League γυναικών.

Την τρίτη συνεχόμενη νίκη πανηγύρισε ο Πανιώνιος στη Volley League γυναικών, καθώς επικράτησε με 3-0 σετ του Μίλωνα στο ντέρμπι της Νέας Σμύρνης, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής.

Οι «κυανέρυθρες» ολοκλήρωσαν ιδανικά μια εξαιρετική εβδομάδα, καθώς είχε προηγηθεί και η ευρωπαϊκή τους πρόκριση, ενώ σκαρφάλωσαν στην 4η θέση της βαθμολογίας, με τον Μίλωνα να παραμένει στην 8η θέση.

Στο πρώτο σετ η εκκίνηση ήταν γεμάτη ανατροπές καθώς το αρχικό 3-0 έγινε 3-5 και το 4-6 έγινε 10-6 με τα σερβίς της Ατανασίεβιτς με το ενδιαφέρον να υπάρχει μέχρι το 18-15. Ο Πανιώνιος με άσσο της Νομικού ξέφυγε με 21-15 και παρόλο που ο Μίλωνας μείωσε πάλι σε 23-20, δύο επιθέσεις της Ατανασίεβιτς τελείωσαν το σετ.

Στο 2ο ο Πανιώνιος ξεκίνησε εκπληκτικά καθώς με την Ριστίσεβιτς στο σερβίς (ξεκίνησε με δύο άσσους) το σκορ έφτασε στο 10-0με τον Μίλωνα να αντιδρά προς το φινάλε όταν μετέτρεψε το 24-14 σε 24-20 για να τελειώσει και το β' σετ με επίθεση της Ατανασίεβιτς.

Στο τρίτο σετ υπήρχε μια ισορροπία μέχρι το 7-6, με την Ριστίσεβιτς να πηγαίνει στο σερβίς και να φεύγει όταν το σκορ είχε φτάσει στο 13-6. Εκεί ουσιαστικά τελείωσαν όλα με τον Πανιώνιο να φτάνει χωρίς προβλήματα στο τελικό 25-17.

Διαιτητές: Κυριοπούλου, Μεταξά, Τσάλεντζ ρέφερι: Βουδούρης, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Κώτσιας, Δουκάκη, Γραμματεία: Νικολάου.

Διακύμανση

1ο σετ: 8-6, 16-12, 21-15 25-20

2ο σετ: 8-0, 16-4, 21-10, 25-20

3ο σετ: 8-6, 16-9, 21-14, 25-17

Τα σετ: 3-0 (25-20, 25-20, 25-17) σε 82'.

*Οι πόντοι του Πανιωνίου προήλθαν από 10 άσσους, 39 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του Μίλωνα προήλθαν από 7 άσσους, 36 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 11 λάθη αντιπάλων.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Ντράγκαν Νέσιτς): Ριστίσεβιτς 15 (10/16 επ., 5 άσσοι, 47% υπ.-33% άριστες), Νομικού 5 (1/11 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Κοβαλέφσκα 3 (0/2 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Ατανασίεβιτς 18 (15/29 επ., 3 μπλοκ, 53% υπ.-33% άριστες), Ραχίμοβα 11 (10/25 επ., 1 άσσος), Καρέλια 7 (3/4 επ., 4 μπλοκ), / Ξανθοπούλου (λ, 67% υπ.-42% άριστες), Αλεξάκου, Μιλεντίγιεβιτς, Λαμπρούση.

Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Κώστας Παπαδόπουλος): Σάρις 6 (5/27 επ., 1 άσσοι, 44% υπ.-31% άριστες), Χάτσον 19 (18/36 επ., 1 μπλοκ, 11% υπ.-00% άριστες), Σκουλούδη 3 (0/7 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Σπανάκη 4 (4/16 επ.), Αργυρίου 7 (5/10 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ζαμπορόφσκα 1 (0/1 επ., 1 άσσος) / Χάνα (λ, 57% υπ.-33% άριστες), Χατζηγηργορίου, Σεγκόβια 1 (1 άσσος), Μπρουκς 5 (4/9 επ., 1 άσσος, 37% υπ.-26% άριστες).

Η γνώμη του πάγκου

Ντράγκαν Νέσιτς (προπονητής Πανιωνίου): «Δείξαμε σοβαρότητα από την αρχή, ελέγξαμε τον αγώνα από τους πρώτους πόντους, σερβίραμε καλά και είχαμε καλή λειτουργία στην κόντρα μπάλα. Σεβόμαστε τον Μίλωνα, αλλά σεβόμαστε και την ομάδα μας και ολοκληρώσαμε τον αγώνα με τον σωστό τρόπο».

Κώστας Παπαδόπουλος (προπονητής Μίλωνα): «Ο Πανιώνιος ήταν πιο δυνατός από εμάς πάνω στο φιλέ, απλά σε κάποιες περιπτώσεις που εμείς μπορούσαμε να ελέγξουμε καλύτερα τα πράγματα δεν ήμασταν τόσο ποιοτικοί. Κάπως έτσι ήταν το πρώτο σετ, στο δεύτερο μας έφυγε πολύ ο Πανιώνιος και όταν αντιδράσαμε παίξαμε πραγματικά καλά αλλά ήταν αργά. Στο τρίτο δοκιμάσαμε κάποια πράγματα αλλά πήγε όπως το πρώτο. Δίκαια νίκησε ο Πανιώνιος».