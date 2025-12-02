Πανηγυρική πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του θεσμού του Challenge Cup γυναικών πήρε ο Πανιώνιος με δύο νίκες επί της ρουμάνικης Μπρασόφ.

Στον δεύτερό τους αγώνα στην Ρουμανία οι παίκτριες του Πανιωνίου επικράτησαν με σκορ 3-1 σετ της Μπρασόφ και σε συνδυασμό με τη νικη με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι στην Νέα Σμύρνη εξασφάλισαν το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Εκεί, θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του αγώνα Ανταλουσία (Ισπανία) - Άπελντορν (Ολλανδία). Στο πρώτο παιχνίδι η ισπανική ομάδα νίκησε με 3-1 σετ και ο επαναληπτικός στην Ολλανδία είναι την προσεχή Πέμπτη (04/12).

Ο Πανιώνιος κατέκτησε τα δύο σετ που χρειαζόταν για να προκριθεί και από το τρίτο σετ και μετά ο Ντράγκαν Νέσιτς μοίρασε το χρόνο συμμετοχής σε όλες τις αθλήτριες για να πάρουν όλες χρόνο συμμετοχής. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης παρά τα 33 λάθη στα οποία υπέπεσε βρέθηκε σε μεγάλη μέρα πάνω στο φιλέ με 15 μπλοκ, ενώ είχε και 39% αποτελεσματικότητα στην επίθεση έναντι μόλις 24% της Μπρασόφ.

Διακύμανση:

1ο σετ: 3-8, 6-16, 11-21, 11-25

2ο σετ: 7-8, 14-16, 20-21, 22-25

3ο σετ: 6-8, 16-15, 21-17, 25-21

4ο σετ: 8-6, 14-16, 17-21, 20-25

*Οι πόντοι της Μπρασόφ προήλθαν από 4 άσσους, 32 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 33 λάθη αντιπάλων και του Πανιωνίου προήλθαν από 9 άσσους, 50 επιθέσεις, 15 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (11-25, 22-25, 25-21, 20-25) σε 111'

ΜΠΡΑΣΟΦ (Πετρονέλ Νταρνέσκου): Μπλάντσφιελντ 5 (5/27 επ., 45% υπ. - 20% άριστες), Σαράζοβα 2 (2 μπλοκ), Μπαλάε 13 (12/31 επ., 1 μπλοκ, 51% υπ. - 40% άριστες), Χάουαρντ 11 (6/17 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Στατσενέσκου 5 (3/24 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Τσοκάν 6 (4/10 επ., 2 μπλοκ) / Τάσια (λ, 58% υπ. - 37% άριστες), Τσιούκου (λ), Αγκμπολόσου, Ρομάν 1 (1/3 επ.), Ανγκελάτσε, Μπάτσιου 2 (1/19 επ., 1 άσσος).

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Ντράγκαν Νέσιτς): Ριστίσεβιτς 7 (4/13 επ., 3 μπλοκ, 63% υπ. - 38% άριστες), Κοβαλέφσκα 1 (1 μπλοκ), Ατανασίγιεβιτς 9 (8/14 επ., 1 μπλοκ), Ραχίμοβα 10 (9/22 επ., 1 άσσος), Ζακχαίου 10 (5/10 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Λαμπρούση 11 (7/10 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ) / Ξανθοπούλου (λ, 61% υπ. - 33% άριστες), Κακουράτου (λ, 77% υπ. - 38% άριστες), Νομικού 7 (4/9 επ., 3 μπλοκ), Αλεξάκου 11 (10/31 επ., 1 άσσος, 63% υπ. - 38% άριστες), Μιλεντίγιεβιτς 1 (1/5 επ., 21% υπ. - 11% άριστες), Φλιάκου 3 (3 άσσοι), Λόχμαντσιουκ 4 (2/13 επ., 2 μπλοκ).

Μετά τα τέλος του παιχνιδιού, ο προπονητής του Πανιωνίου, Ντράγκαν Νέσιτς, δήλωσε: «Αρχικά το σημαντικό για εμάς ήταν να κερδίσουμε το πρώτο και το δεύτερο σετ και τα καταφέραμε με εξαιρετικό τρόπο. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος που όλες μου οι παίκτριες είχαν την ευκαιρία να αγωνιστούν. Παίξαμε όμορφο βόλεϊ απόψε και είμαι χαρούμενος γι’ αυτό. Τώρα πρέπει να προετοιμαστούμε για τον επόμενο γύρο και για το ελληνικό πρωτάθλημα, αφού έχουμε αγώνα την Κυριακή».