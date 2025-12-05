ΠΑΟΚ: «Ευχαριστούμε τον πρόεδρο του Πανιωνίου, αποτελεί τρανό παράδειγμα υπευθυνότητας και σεβασμού»

Ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ έβγαλε ανακοίνωση με την οποία ευχαρίστησε τον πρόεδρο του Πανιωνίου για τη στάση του στο θέμα του γηπέδου για το League Cup.

Ευχαριστήρια ανακοίνωση προς τον πρόεδρο του Πανιωνίου, Στάθη Νικολούζο, έβγαλε ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ για τη στάση του στο κομμάτι του γηπεδικού ενόψει του τελικού του League Cup.

Αναλυτικά:

«Ο ΑΣ ΠΑΟΚ και το ΤΑΑ ΠΑΟΚ ευχαριστούν τον πρόεδρο του Πανιωνίου, Στάθη Νικολούζο, για την βοήθεια του και συνεργασία του ώστε ο τελικός του Λιγκ Καπ να διεξαχθεί στο Κλειστό Γυμναστήριο «Α. Βαρίκας» στη Νέα Σμύρνη.

Η στάση του προέδρου του Πανιωνίου, Στάθη Νικολούζου, ο οποίος από την πρώτη στιγμή εξέφρασε τη λογική και δίκαιη θέση πως κάθε θεσμός πρέπει να προστατεύεται από αυθαιρεσίες και αιφνιδιασμούς, αποτελεί τρανό παράδειγμα υπευθυνότητας και σεβασμού. Οι υπεράνθρωπες προσπάθειες ώστε να μην δημιουργηθούν περαιτέρω εντάσεις έδειξαν πως όταν επικρατεί συνεργασία και κοινή λογική, ο αθλητισμός μόνο να κερδίσει έχει. Πρόκειται για μια στάση που τιμά τον ίδιο και τον σύλλογο που εκπροσωπεί, και αναδεικνύει την ανάγκη όλοι οι θεσμικοί παράγοντες να λειτουργούν με συνέπεια, δικαιοσύνη και προσήλωση στους κανονισμούς».