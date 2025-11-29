Ντέρμπι στη Βούλα και νίκη της Θέτιδας επί του Ηλυσιακού με 3-2

Δεύτερη συνεχόμενη εντός έδρας νίκη για τη Θέτιδα που αν και βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ, νίκησε τον Ηλυσιακό στο 5ο τάι μπρέικ για την ομάδα της Θέτιδας Βούλας μετά από 7 αγωνιστικές!

Με τη νίκη της αυτή η Θέτις σκαρφάλωσε στην 7η θέση, αφήνοντας τον Ηλυσιακό στην 11η αν και αυτός ήταν ο πρώτος βαθμός που πήρε μακριά από τα Ιλίσσια.

Στο πρώτο σετ ο Ηλυσιακός ξεκίνησε καλύτερα και είχε συνεχώς το προβάδισμα (3-4, 3-6, 6-6, 7-10, 8-12) αλλά «καθάρισε» το σετ όταν το 14-16 έγινε 14-20, χωρίς αυτή τη φορά η Θέτιδα να βρει μια νέα επιστροφή στο σετ.

Οι φιλοξενούμενες ξεκίνησαν καλύτερα και στο β' σετ (3-5), αλλά το προβάδισμα τους κράτησε έως το 5-6. Η Θέτις πήρε την αλλαγή, η Πάλαγκ πήγε στο σερβίς και όταν έφυγε από την τελική γραμμή το σκορ είχε φτάσει στο 16-6! Ο Ηλυσιακός κόλλησε επιθετικά και το 25-15 για το 1-1 ήρθε πολύ εύκολα.

Το αρχικά ισορροπημένο τρίτο σετ μέχρι το 6-7 δεν είχε την ανάλογη συνέχεια καθώς τα σερβίς της Ξανθοπούλου δημιούργησαν νέα συνθήκη με τον Ηλυσιακό να ανοίγει τη διαφορά (7-12) και λίγο αργότερα τον 13-17 έγινε 13-20 για να φτάσουμε στο 17-22. Η Θέτις κατάφερε να φέρει τη διαφορά στον πόντο (21-22)με την Ούτερμπακ, αλλά η Ματσαρόκη έχασε το σερβίς και ο Ηλυσιακός με νέο σερί πήρε το σερ με 21-25.

Η απάντηση της Θέτιδας ήρθε με εντυπωσιακό τρόπο στο τέταρτο σετ όπου με το καλημέρα προηγήθηκε με 4-0, 7-1 και δεν κινδύνευσε σε κανένα σημείο φτάνοντας στο εντυπωσιακό 25-8 για να οδηγηθεί το ματς στο τάι μπρέικ.

Εκεί ο Ηλυσιακός προηγήθηκε με 1-3 και μέχρι το 5-5 είχαμε μάχη, όμως όπως και στο 2ο σετ τα σερβίς της Πάλαγκ άλλαξαν την εικόνα του αγώνα με τη Θέτιδα να ξεφεύγει με 10-5. Οι φιλοξενούμενες μείωσαν σε 14-1 και είχαν κόντρα για να ρίξουν κι άλλο τη διαφορά, όμως το άουτ της Κίλιτς έδωσε τέλος στο σετ και στον αγώνα.

Διαιτητές: Γεωργάκη, Οικονομοπούλου, Παρατηρητής: Διαμαντόπουλος, Επόπτες: Σταυράτη, Ρούσσος, Γραμματεία: Γλυκού.

Διακύμανση

1ο σετ: 7-8, 13-16, 14-21, 16-25

2ο σετ: 8-6, 16-6, 21-11, 25-15

3ο σετ: 6-8, 11-16, 16-21, 21-25

4ο σετ: 8-1, 16-4, 21-7, 25-8

5ο σετ: 5-4, 10-5, 12-7, 15-11

Τα σετ: 3-2 (16-25, 25-15, 21-25, 25-08, 15-11) σε 118'.

*Οι πόντοι της Θέτιδας προήλθαν από 5 άσσους, 63 επιθέσεις, 14 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του Ηλυσιακού προήλθαν από 3 άσσους, 45 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 26 λάθη αντιπάλων.

Α.Σ.Π. ΘΕΤΙΣ (Γιάννης Νικολάκης): Φερέιρα 4 (2/2 επ., 2 μπλοκ), Βλαχάκη 21 (20/47 επ., 1 άσσος, 40% υπ.-24% άριστες), Κλαρκ 9 (6/11 επ., 3 μπλοκ), Ούτερμπακ 22 (18/51 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Ματσαρόκη 12 (7/15 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Πάλαγκ 13 (9/24 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 83% υπ.-29% άριστες) / Μανιατογιάννη (λ, 70% υπ.-35% άριστες), Γκιαούρη 1 (1/3 επ.), Γαροφαλάκη, Κυπαρίσση 1 (1/1 επ.).

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. (Αντώνης Παπαδόπουλος): Κίλιτς 10 (10/38 επ., 58% υπ.-29% άριστες), Κάντγουορθ 13 (12/42 επ., 1 μπλοκ, 66% υπ.-37% άριστες), Σταυριανίδη 9 (3/9 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ), Στόκμαν 7 (6/15 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Μουτίρι 11 (8/27 επ., 3 μπλοκ), Ξανθοπούλου 3 (1/2 επ., 2 άσσοι) / Γεωργιάδου (λ, 63% υπ.-31% άριστες), Νικολαϊδη, Αγγελοπούλου Γ. 5 (5/7 επ., 20% υπ.-00% άριστες),Αγγελοπούλου Ειρ., Σακκά Σ..

Η γνώμη του πάγκου

Γιάννης Νικολάκης (προπονητής Θέτιδας): «Τελικά είμαστε η ομάδα του 3-2 αφού αυτό ήταν το 5ο τάι μπρέικ. Σημαντικό ότι πήραμε τη νίκη, όντας πίσω στο σκορ με 0-1 και 1-2. Μπράβο στα κορίτσια που κράτησαν την ψυχραιμία τους, Δεν ήταν καλό ποιοτικά ματς, είχαμε εμείς δύο καλά σετ, άλλα δύο ο Ηλυσιακός, που είχα πει ότι είναι καλή ομάδα απλά είχε δύσκολο πρόγραμμα. Κρατάμε τη νίκη και προχωράμε για τη συνέχεια».

Αντώνης Παπαδόπουλος (προπονητής Ηλυσιακού): «Ξεκινήσαμε με αποφασιστικότητα, αλλά παρουσιάσαμε δύο διαφορετικά πρόσωπα κι αυτό μας κόστισε. Δεν κρατήσαμε τη συγκέντρωση μας στο μπλοκ, άμυνα μετά τα μισά του τρίτου σετ και το πληρώσαμε, μαζί με την μονότονη ανάπτυξη που είχαμε από ένα σημείο και μετά από την κούραση. Δεν φταίνε τα κορίτσια σε κάτι πολύ συγκεκριμένο και θέλει υπομονή. παίξαμε ένα μεγάλο ματς που δεν έχουμε συνηθίσει σε τέτοιες εντάσεις και έχουμε μπροστά μας άλλα παιχνίδια για να διορθώσουμε κάποια πράγματα».