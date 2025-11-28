Ο Πανιώνιος νίκησε το Μαρκόπουλο εκτός έδρας με 3-0 σετ για τη Volley League και πλέον στρέφει την προσοχή του στον αγώνα με την Μπρασόφ.

Ο Πανιώνιος πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Μαρκοπούλου με 3-0 σετ, στο παιχνίδι που άνοιξε το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής της Volley League γυναικών.

Οι «κυανέρυθρες» πανηγύρισαν την τρίτη συνεχόμενη νίκη τους σε Ελλάδα και Ευρώπη και πλέον στρέφουν το ενδιαφέρον τους στον επαναληπτικό με την Μπρασόφ στην Ρουμανία, όπου έχουν στόχο τη πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του Challenge Cup.

Το Μαρκόπουλο αγωνίστηκε για άλλον έναν αγώνα χωρίς τις Γουίλοου Τζόνσον, Βιτάλια Μάρμεν, ωστόσο στα ευχάριστα η επιστροφή του Γιώργου Ρούση στον πάγκο της ομάδας μετά το χειρουργείο που υπεβλήθη στην επιγονατίδα.

Στο πρώτο σετ ο Πανιώνιος με όπλο το σερβίς και το μπλοκ προηγήθηκε με 1-9, για να φτάσει η διαφορά σε διψήφιο αριθμό με επίθεση της Ραχίμοβα (8-18). Η Αζέρα διαγώνια ήταν αυτή που διαμόρφωσε και το 14-25 για το 0-1 σετ του Πανιωνίου.

Στο δεύτερο σετ δύο συνεχόμενοι πόντοι της Καθάριου με επίθεση και μπλοκ και ένα μπλοκ της Ανδριοπούλου έβαλαν το Μαρκόπουλο σε θέση οδηγού (8-5). Αλεξάκου και Ραχίμοβα έδωσαν εκ νέου το προβάδισμα στον Πανιώνιο (10-11), για να ακολουθήσει λίγο αργότερα ένα σερί τεσσάρων άσσων από την Ραχίμοβα για το 13-20. Το σετ έκλεισε με λάθος της Καθάριου στο σερβίς για το 19-25.

Στο τρίτο σετ μετά το 4-4 ο Πανιώνιος ξέφυγε στο σκορ και το 6-9 έγινε 6-13. Οι κυανέρυθρες δεν έχασαν το προβάδισμα και με επίθεση της Ραχίμοβα έγινε το 14-25.

Διαιτητές: Καραγιαννόπουλος, Σπίνας, Τσάλεντζ ρέφερι: Κατερλή, Παρατηρητής: Δημάκης, Επόπτες: Σωνάκης, Ηλιόπουλος, Γραμματεία: Χαρίτου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 1-8, 8-16, 11-21, 14-25

2ο σετ: 8-5, 13-16, 13-21, 19-25

3ο σετ: 5-8, 8-16, 13-21, 14-25

*Οι πόντοι του Μαρκόπουλου προήλθαν από 1 άσσο, 21 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων και του Πανιωνίου προήλθαν από 7 άσσους, 43 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (14-25, 19-25, 14-25) σε 71'

Α.Ο. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (Γιώργος Ρούσης): Γουόκερ 1 (1/3 επ.), Κωτσαρά 5 (5/13 επ., 55% υπ. - 9% άριστες), Καράγκουτη 3 (3/27 επ.), Καθάριου 7 (3/7 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Σπανού 9 (5/13 επ., 4 μπλοκ, 48 % υπ. - 16% άριστες), Γκραμπόφσκα / Δήμου (λ, 59% υπ. - 36% άριστες), Οικονόμου, Αλλαγιάννη 5 (4/9 επ., 1 μπλοκ), Ανδριοπούλου, Λογαρά 1 (1 μπλοκ).

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Ντράγκαν Νέσιτς): Νομικού 7 (3/8 επ., 4 μπλοκ), Κοβαλέφσκα 1 (1 μπλοκ), Αλεξάκου 15 (13/22 επ., 2 μπλοκ, 60% υπ. - 27% άριστες), Ατανασίγιεβιτς 13 (11/18 επ., 2 μπλοκ, 80% υπ. - 60% άριστες), Ραχίμοβα 22 (13/30 επ., 7 άσσοι, 2 μπλοκ), Καρέλια 4 (3/8 επ., 1 μπλοκ) / Κακουράτου (λ, 60% υπ. - 40% άριστες), Μιλεντίγιεβιτς.

Η γνώμη του πάγκου

Έλενα Κανελλοπούλου (Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil): «Θεωρώ ότι σεβαστήκαμε παραπάνω από όσο θα έπρεπε την πολύ καλή ομάδα του Πανιωνίου. Αυτό δημιουργεί τα προβλήματα που βλέπετε. Ήμασταν αρκετά σφιγμένοι, βγήκαν αρκετά προβλήματα. Συνεχίζουμε την προσπάθεια μας, αντιμετωπίζουμε τις ίδιες δυσκολίες εδώ και καιρό και θα πρέπει να βρούμε λύσεις και να φανούμε καλύτεροι στα επόμενα ματς. Το σερβίς του Πανιωνίου ήταν ένας από τους παράγοντες που μας δυσκόλεψαν, ειδικά σε συγκεκριμένες περιστροφές. Αλλά θεωρώ ότι σε κάποια σημεία αδικήσαμε τον εαυτό μας. Την επόμενη φορά θα είμαστε καλύτεροι».

Ντράγκαν Νέσιτς (Πανιώνιος Betsson): «Παίξαμε πολύ καλά, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο να αναλύσουμε. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου που ήταν πολύ σοβαρή από τον πρώτο πόντο και θέλω να συνεχίσουμε έτσι».

Η συνέχεια της 7ης αγωνιστικής

Σάββατο 29 Νοεμβρίου

Γυμναστήριο «Γ. Γεννηματάς», 19.30: Α.Σ.Π. Θέτις – Α.Ο. Ηλυσιακός

Διαιτητές: Γεωργάκη, Οικονομοπούλου, Παρατηρητής: Διαμαντόπουλος, Επόπτες: Σταυράτη, Ρούσσος, Γραμματεία: Γλυκού.

Γυμναστήριο «Μ. Μερκούρη», 20.15: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Α.Ε.Κ.

Διαιτητές: Πρέντζας, Μιχαήλογλου, Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Παρατηρητής διαιτησίας: Ράπτης, Επόπτες: Πολάτος, Ανδρέου, Γραμματεία: Ταλάρου.

Κυριακή 30 Νοεμβρίου

Γυμναστήριο Σαντορίνης, 16.00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Α.Ο. Θήρας – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Διαιτητές: Νικάκης, Ράντσιου, Παρατηρητής: Πέρρος, Επόπτες: Τομαράς Στ., Οσιπίδης, Γραμματεία: Καπουράνη.

Γυμναστήριο Μίκρας, 17.00: Π.Α.Ο.Κ. F&U – Ζ.Α.Ο.Ν.

Διαιτητές: Αβραμίδης, Μπουκουβάλα, Παρατηρητής: Μιχελινάκης, Επόπτες: Κοτσικάρη, Δόντσιος, Γραμματεία: Κουμπλή.

Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου

Γυμναστήριο Μίλωνα, 20.30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Α.Σ. Άρης

Διαιτητές: Οικονόμου Β., Μάλφας, Παρατηρητής: Πολίτης, Επόπτες: Τουλής, Κοκορομύτης, Γραμματεία: Τζαννέτου.