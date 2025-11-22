O Ολυμπιακός σταθερά στην κορυφή, εύκολα 3-0 τον Ηλυσιακό

Ο Ολυμπιακός νικώντας εκτός έδρας τον Ηλυσιακό με 3-0, έφθασε στην 5η νίκη σε έξι αγωνιστικές και οδηγεί την κούρσα στη Volley League γυναικών.

Την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του και 5η συνολικά πανηγύρισε ο Ολυμπιακός που πέρασε εύκολα από την έδρα του Ηλυσιακού, επικρατώντας με 3-0 σετ και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι «ερυθρόλευκες» με τις Φακοπουλίδου, Τερζόγλου στο βασικό σχήμα έκαναν ένα τρομερό πρώτο σετ (67% στην επίθεση, 5 μπλοκ, 2 άσσοι και μόλις ένα λάθος), ενώ ο Ηλυσιακός από το δεύτερο σετ και μετά ήταν πολύ πιο ανταγωνιστικός.

Στην εκκίνηση του αγώνα ο Ολυμπιακός ήταν σαρωτικός καθώς κυριαρχώντας πλήρως πάνω στο φιλέ προηγήθηκε με 0-7 και 1-10, με τον Ηλυσιακό να μπαίνει στο ματς μετά το 5-16. Εκεί ροκάνισε κάπως τη διαφορά (9-16) και προς το τέλος εκμεταλλευόμενος τη χαλάρωση των ερυθρόλευκη πλησίασε σε 18-23 για να κλείσει το σετ στο 19-25.

Στο 2ο σετ ναι μεν και πάλι ο Ολυμπιακός ξέφυγε γρήγορα (3-6), αλλά ο Ηλυσιακός ήταν πολύ πιο ανταγωνιστικός καταφέρνοντας να ισοφαρίσει σε 10-10. Ωστόσο στο 12-12 τα σερβίς της Φακοπούλιδου έφεραν το 12-15 με τον Ολυμπιακό να ξεφεύγει με 14-19. Ο Ηλυσιακός με λάθος της Στεβάνοβιτς πλησίασε ξανά σε 20-22, αλλά δεν μπόρεσε να ρίξει κι άλλο τη διαφορά με τον Ολυμπιακό να κάνει το 22-25 με πλασέ της Ντι Ιούλιο.

Στο τρίτο σετ ο Ηλυσιακός ξεκίνησε ακόμη καλύτερα και προηγήθηκε με 9-6 με την άουτ επίθεση της Κούμπουρα, όμως ο Ολυμπιακός απάντησε άμεσα (9-9) και το 11-12 έγινε 11-21 με τα σερβίς της Ντι Ιούλιο να δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην υποδοχή του Ηλυσιακού για να φτάσουμε στο άνετο 14-25.

Διαιτητές: Μαυράκης, Βαρατάσης, Παρατηρητής: Κουτσής, Επόπτες: Σταυράτη, Κουρτετσιώτης, Γραμματεία: Λορέντζου.

Διακύμανση

1ο σετ: 1-8, 5-16, 12-21, 19-25

2ο σετ: 6-8, 13-16, 17-21, 22-25

3ο σετ: 8-6, 11-16, 11-21, 14-25

Τα σετ: 0-3 (19-25, 22-25, 14-25) σε 73'.

*Οι πόντοι του Ηλυσιακού προήλθαν από 3 άσσους, 37 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 10 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 5 άσσους, 50 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 10 λάθη αντιπάλων.

Ηλυσιακός (Αντώνης Παπαδόπουλος): Κάντγουορθ 10 (9/25 επ., 1 μπλοκ, 50% υπ.-41% άριστες), Αγγελοπούλου Γ. 8 (7/10 επ., 1 μπλοκ, 50% υπ.-00% άριστες), Σταυριανίδη 5 (3/6 επ., 2 μπλοκ), Στόκμαν 8 (6/11 επ., 2 άσσοι), Μουτίρι 2 (1/11 επ., 1 μπλοκ), Ξανθοπολούλου / Γεωργιάδου (λ, 69% υπ.-44% άριστες), Κίλις 8 (8/22 επ., 50% υπ.-20% άριστες), Νικολαϊδη 1 (1/1 επ.), Αγγελοπούλου Ειρ. 3 (2/2 επ., 1 άσσος), Σακκά Σ..

Ολυμπιακός (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Τερζόγλου 4 (2/7 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Κούμπουρα 20 (20/36 επ.), Στεβάνοβιτς 11 (7/12 επ., 4 μπλοκ), Φακοπουλίδου 11 (8/10 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 36% υπ.-18% άριστες), Κονέο 13 (9/14 επ., 4 μπλοκ, 53% υπ.-40% άριστες) / Αρτακιανού (λ, 75% υπ.-33% άριστες), Σαμπάτη (λ), Βάνιακ 1 (1/1 επ.), Ηλιοπούλου, Εμμανουηλίδου, Οικονομίδου 1 (1/2 επ.), Δημητρίου 1 (1/1 επ.).



Ο ΖΑΟΝ, με κορυφαία την Τικμανίδου, νίκησε τον Μίλωνα

Με την Ελπίδα Τικμανίδου να πετυχαίνει 22 πόντους και με τον ΖΑΟΝ να δείχνει το βάθος που διαθέτει στον πάγκο του επικράτησε του Μίλωνα με 3-1 σετ.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης κατάφερε να προηγηθεί με 0-1 σετ έχοντας 41% στην επίθεση και καλά στημένο μπλοκ-άμυνα, όμως στη συνέχεια η ομάδα της Κηφισιάς ανέβασε την απόδοσή της, πίεσε από τα εννέα μέτρα και έκανε την ανατροπή.

Ο ΖΑΟΝ έδειξε και το βάθος που διαθέτει στο φετινό του ρόστερ, με τις Φερονίκη Ζιώγα, Ιωάννα Κασδοβασίλη και Ντεσίσλαβα Νικόλοβα να κάνουν την διαφορά ερχόμενες από τον πάγκο.

Ο ΖΑΟΝ ανέβηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας με 12 βαθμούς, όσους και ο ΠΑΟΚ αλλά με παιχνίδι περισσότερο, ενώ ο Μίλων παρέμεινε 9ος με 7 βαθμούς.

Στο πρώτο σετ ο Μίλωνας ξεκίνησε δυναμικά, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του ΖΑΟΝ και προηγήθηκε με 3-8 με επίθεση της Αργυρίου. Η Γράβαρη μείωσε στους δύο για τις γηπεδούχες (6-8) αλλά η ομάδα της Νέας Σμύρνης κράτησε τον έλεγχο και με μπλοκ της Σαλκούτε έγινε το 12-18. Η Κασδοβασίλη μείωσε ξανά στους τρεις (17-20) αλλά μετά το τάιμ άουτ ο Μίλωνας ξέφυγε εκ νέου (17-22) για να τελειώσει το σετ με 20-25 μετά το άουτ σερβίς της Τικμανίδου.

Στο δεύτερο σετ ο Μίλωνας ξέφυγε με +3 με πείθεση της Αργυρίου (8-11) αλλά ο άσσος της Κασδοβασίλη και η κόντρα επίθεση της Τικμανίδου έφεραν την ισοφάριση (11-11). Με το σκορ στο 13-14 ο ΖΑΟΝ πέρασε μπροστά με 16-14 μετά από λάθος της Σάρις και έκτοτε δεν κοίταξε ξανά πίσω. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης έφτασε κοντά στο να ισοφαρίσει με την Σαλκούτε αρχικά (21-20) και ύστερα με την Σεγκόβια (23-22), αλλά η Κραϊντούμπα και η Στογιλίκοβιτς τελείωσαν το σετ για το 25-22.

Το τρίτο σετ κρίθηκε μετά τα μισά του, καθώς ο Μίλωνας ήταν μπροστά στο σκορ με 15-16 με επίθεση της Σεγκόβια, ακολούθησε σερί 6-0 του ΖΑΟΝ, με τα σερβίς της Νικόλοβα να κάνουν την ζημιά. Η Τικμανίδου έκανε το 22-17, η Αργυρίου με μπλοκ μείωσε σε 22-19, αλλά μετά το τάιμ άουτ που κάλεσε ο Μυτσκίδης η Τικμανίδου πήρε την αλλαγή (23-19). Μετά από φάση διαρκείας η Γιώτα πήρε τον πόντο (24-19), η Σάρις μείωσε σε 24-20 αλλά στη συνέχεια η Ζιώγα διαμόρφωσε το 25-20.

Στο τέταρτο σετ το 6-5 έγινε 6-9 για τον Μίλωνα με τη Σαλκούτε και τη Σεγκόβια να κάνουν την διαφορά. Ο ΖΑΟΝ με μπλοκ της Ζιώγα και δύο επιθέσεις της Νικόλοβα έφερε το σετ στα ίσια (10-10) και με τα σερβίς της Κασδοβασίλη ξέφυγε με +3 (15-12). Ζιώγα και Τικμανίδου συνέχισαν να δημιουργούν προβλήματα στην υποδοχή του Μίλωνα από τη γραμμή του σερβίς, για να τελειώσει τον αγώνα η Νικόλοβα για το 25-16.

Διαιτητές: Ισκάς, Μεταξά, Παρατηρητής: Καπάνταης, Επόπτες: Πεσίνογλου, Σταυρόπουλος, Γραμματεία: Τζαννέτου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 3-8, 11-16, 17-21, 20-25

2ο σετ: 6-8, 16-14, 21-18, 25-22

3ο σετ: 6-8, 15-16, 21-16, 25-20

4ο σετ: 6-8, 16-13, 21-14, 25-16

*Οι πόντοι του ΖΑΟΝ προήλθαν από 8 άσσους, 55 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων και του Μίλωνα προήλθαν από 56 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (20-25, 25-22, 25-20, 25-16) σε 115'

Ζ.Α.Ο.Ν. (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 9 (4/11 επ., 5 μπλοκ), Τικμανίδου 22 (18/42 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 45% υπ. - 21% άριστες), Γράβαρη 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Στογιλίκοβτις 2 (1/1 επ., 1 άσσος), Μπεκτάς 2 (2/7 επ., 25% υπ. - 25% άριστες), Κραϊντούμπα 7 (7/26 επ.) / Σπυροπούλου (λ, 52% υπ. - 32% άριστες), Φουμάκη, Κασδοβασίλη 9 (5/6 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Ζιώγα 12 (8/20 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Νικόλοβα 9 (9/23 επ., 55% υπ. - 36% άριστες).

Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Κώστας Παπαδόπουλος): Σεγκόβια 19 (18/35 επ., 1 μπλοκ), Σάρις 12 (12/30 επ., 57% υπ. - 45% άριστες), Σαλκούτε 13 (12/44 επ., 1 μπλοκ, 50% υπ. - 14% άριστες), Σκουλούδη 4 (2/3 επ., 2 μπλοκ), Αργυρίου 12 (9/22 επ., 3 μπλοκ), Ζαμπορόφσκα 1 (1/2 επ.) / Χάνα (λ, 48% υπ. - 48% άριστες), Τζαγκαράκη (λ), Χατζηγρηγορίου, Πήττα 3 (2/6 επ., 1 μπλοκ), Σπανάκη, Μπρουκς.

Πρώτη νίκη ο Άρης

Την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα πήρε ο Άρης που επικράτησε με 3-0 του Μαρκοπούλου. Ο Άρης δεν έκανε ούτε ένα λάθος στο πρώτο σετ, είχε μόλις 10 σε όλο το ματς, έχοντας ποσοστό 48% στην επίθεση του. Πρώτη σκόρερ για την ομάδα της Θεσσαλονίκης ήταν η Ζαντοροζνάι με 23 πόντους ενώ για το Μαρκόπουλο πρώτη σκόρερ ήταν η Σπανού με 22 πόντους. Η ομάδα των Μεσογείων για άλλο ένα παιχνίδι δεν είχε στη διάθεσή της τις δύο ξένες, Τζόνσον και Μάρμεν.

Ο Άρης με καλό σερβις προηγήθηκε πολύ νωρίς με 6-2 χάρη σε κόντρα επίθεση της Ζαντοροζνάι. Οι Θεσσαλονικείς συνέχισαν να αυξάνουν τη διαφορά φτάνοντας στο 13-6 με τη Μερτέκη και το 19-7 με τη Ζαντοροζνάι. Το σετ ολοκληρώθηκε με 25-11 και πάλι με επίθεση της Ζαντοροζνάι.

Μετά το αρχικό 7-7 ο Άρης πήρε το προβάδισμα φτάνοντας στο 10-7 με τη Μερτέκη και το 12-8 με τη Ζαμτοροζνάι. Ο Άρης συνέχισε να αυξάνει τη διαφορά φτάνοντας στο 17-13. Το Μαρκόπουλο έκανε την αντεπίθεση του, μείωσε σε 17-16 με την Καράγκουτη και ισοφάρισε σε 19-19. Ο Άρης όμως με άσσο της Μίλιεβιτς έφτασε στο 21-19 με τη Ζαμτοροζνάι να "παίρνει τη σκυτάλη" και με τρεις δικούς της πόντους να διαμορφώνει το τελικό 25-20.

Το Μαρκόπουλο μπήκε καλύτερα στο τρίτο σετ και προηγήθηκε με 2-5, αλλά ο Άρης γρήγορα αντέδρασε και έφτασε στο 7-5 χάρη στα σερβίς της Μίλιεβιτς. Από εκεί και πέρα ο Άρης έφτασε στο 12-7 με τη Ζαμτοροζνάι. Η διαφορά συνέχισε να αυξάνεται με τον Άρη να φτάνει στο 20-11 με τη Νίλσον και το τελικό 25-16 με τη Νίλσον.

Διαιτητές: Δημητρίου, Τοσουνίδης, Παρατηρητής: Γεωργιάδης Εμμ., Επόπτες: Καπλάνης, Σταυρίδου, Γραμματεία: Αλεξίου Χρ..

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 16-7, 21-10, 25-11

2ο σετ: 8-7, 16-13, 21-19, 25-20

3ο σετ: 8-6, 16-10, 21-12, 25-16

*Οι πόντοι του Άρη προήλθαν από 6 άσσους, 50 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων και του Μαρκόπουλου προήλθαν από 2 άσσους, 28 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 10 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-11, 25-20, 25-16) σε 80'

Α.Σ. ΑΡΗΣ (Χρήστος Πάτρας): Μίλιεβιτς 5 (4 άσσοι, 1 μπλοκ), Πλακιά 4 (4/7 επ.), Γζουντέλλη 2 (2/14 επ., 47% υπ. - 21% άριστες), Μερτέκη 14 (14/30 επ., 33% υπ. - 22% άριστες), Νίλσον 12 (8/15 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Ζαντοροζνάι 23 (22/38 επ., 1 άσσος) / Αδάμου (λ, 58% υπ. - 33% άριστες), Τόλιου, Μπαρμπαλιού, Λαμπριανίδου, Ράιλιτς, Μουστάκη.

Α.Ο. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ REVOIL (Έλενα Κανελλοπούλου): Γουόκερ 2 (2/4 επ.), Κωτσαρά 5 (3/19 επ., 2 μπλοκ, 43% υπ. - 21% άριστες), Καράγκουτη 3 (2/25 επ., 1 άσσος), Καθάριου 4 (3/11 επ., 1 μπλοκ), Σπανού 22 (17/38 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ, 38% υπ. - 15% άριστες), Γκραμπόφσκα / Δήμου (λ, 31% υπ. - 9% άριστες), Αλλαγιάννη 1 (1/2 επ.), Ανδριοπούλου, Λογαρά.