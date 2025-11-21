Ο ΟΦΗ πανηγύρισε τη νίκη κόντρα στον Πανιώνιο με 3-2 σετ (19-25, 25-20, 15-25, 25-22, 15-12) για την 5η αγωνιστική της Volley League ανδρών...

Μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ στην Κρήτη, ο Πανιώνιος επέστρεψε στις νίκες. Στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής στη Volley League ανδρών επικράτησε με 3-2 σετ (19-25, 25-20, 15-25, 25-22, 15-12) επί του Πανιώνιου.

Αυτή ήταν η δεύτερη σερί ήττα για τους «κυανέρυθρους», οι οποίοι αν και βρέθηκαν τρεις πόντους από το να κλείσουν το ματς, είδαν τους Κρητικούς να πραγματοποιούν μία μεγάλη ανατροπή.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να έχουν από ένα καλό σετ. Επέβαλαν το ρυθμό τους και έστειλαν το ματς σε τρίτο σετ, ισόπαλες με 1-1 σετ.

Στο τρίτο σετ, οι «κυανέρυθροι» πήραν από πολύ νωρίς ηχηρό προβάδισμα με πέντε πόντους (8-3). Οι παίκτες του Πανιώνιου διατήρησαν τη διαφορά τους και μετά από μία πεντάλεπτη διακοπή, λόγω έντασης που προκλήθηκε ανάμεσα στους οπαδούς και τον πάγκο του ΟΦΗ, διεύρυναν την απόσταση στο σκορ.

Μάλιστα, πολύ γρήγορα έφτασαν σε διψήφιο αριθμό της διαφορά (19-9) για να φτάσουν με άνεση στην κατάκτηση του σετ με 25-15.

Ο ΟΦΗ στο επόμενο σετ πήρε προβάδισμα, όντας με την πλάτη στον τοίχο. Απέκτησε τέσσερις πόντους προβάδισμα (10-6), το οποίο έχασε πολύ γρήγορα βλέποντας τον Πανιώνιο να ανατρέπει το σκορ (11-10).

Οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα τριών πόντων (18-15). Από τη μεριά τους οι φιλοξενούμενοι έκαναν τη δική τους προσπάθεια να αποφύγουν την κατάκτηση του σετ από τον Πανιώνιο. Στην τελική ευθεία με το σκορ 22-19 πραγματοποίησαν 6-0 σερί και έστειλαν το ματς στο tie-break (22-25).

Εκεί, ο ΟΦΗ είχε το μομέντουμ και από την αρχή πήρε το προβάδισμα. Η ομάδα του κόουτς Καλμαζίδη διαχειρίστηκε μία διαφορά 2-3 πόντων για να φτάσει σε διπλό set point (12-14). Με άσο ο Ρουμελιωτάκης έκανε το 12-15 και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.

Τα σετ: 25-19, 20-25, 25-15, 22-25, 15-12