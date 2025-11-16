Το Μαρκόπουλο παρότι βρέθηκε να χάνει με 4-12 στο τάι μπρέικ κατάφερε να επικρατήσει του Μίλωνα με 3-2 και να επιστρέψεις στις νίκες.

Απίθανο ματς στο Μαρκόπουλο με την τοπική ομάδα να κάνει μυθική ανατροπή στο τάι μπρέικ όπου βρέθηκε να χάνει με 4-12 και να παίρνει τεράστια νίκη παρόλο που αγωνίστηκε χωρίς τις Τζόνσον, Μάρμεν και με τον προπονητή του Γιώργο Ρούση να είναι και σ' αυτό το ματς στα... πιτς λόγω τραυματισμού.

Ο ΑΟΜ με βασική διαγώνια την αρχηγό της Εθνικής Παγκορασαίδων Δωροθέα Καράγκουτη, με άλλα τέσσερα κορίτσια από τις αναπτυξιακές του ομάδες να τελειώνουν το ματς (Αλλαγιάννη, Κωτσαρά, Δήμου, Ανδριοπούλου, ενώ οι Οικονόμου, Φραγκομίχαλου ήταν στον πάγκο) με μόνο δύο ξένες στη σύνθεση του, κατάφερε να πανηγυρίσει την τέταρτη νίκη του σε πέντε αγώνες (όλες στο τάι μπρέικ), με τον Μίλωνα να γνωρίζει τρίτη συνεχόμενη ήττα και να χάνει δεύτερο σερί τάι μπρέικ.

Διαιτητές: Βουδούρης, Τόλιος, Παρατηρητής: Διαμαντόπουλος, Επόπτες: Ηλιόπουλος, Ρούσσος, Γραμματεία: Γλυκού.

Διακύμανση

1ο σετ: 7-8, 10-16, 12-21, 17-25

2ο σετ: 8-6, 16-13, 21-20, 25-22

3ο σετ: 6-8, 14-16, 21-19, 29-27

4ο σετ: 5-8, 9-16, 16-21, 18-25

5ο σετ: 1-5, 3-10, 4-12, 15-13

Τα σετ: 3-2 (17-25, 25-22, 29-27, 18-25, 15-13) σε 132'.

*Οι πόντοι του ΑΟ Μαρκοπούλου προήλθαν από 4 άσσους, 53 επιθέσεις, 14 μπλοκ και 33 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του Μίλωνα προήλθαν από 7 άσσους, 64 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 32 λάθη αντιπάλων.

ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil (Έλενα Κανελλοπούλου): Γουόκερ 11 (9/14 επ., 2 μπλοκ), Καράγκουτη 6 (5/30 επ., 1 άσσος), Κωτσαρά 9 (3/27 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ, 30% υπ.-22% άριστες), Καθάριου 18 (13/33 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Σπανού 20 (20/58 επ., 35% υπ.-23% άριστες), Γκραμπόβσκα 3 (2/3 επ., 1 άσσος) / Δήμου (λ, 41% υπ.-23% άριστες), Αλλαγιάννη 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ), Ανδριοπούλου, Λογαρά.

ΑΟΝΣ Μίλων (Κώστας Παπαδόπουλος): Σεγκόβια 15 (13/40 επ., 2 μπλοκ), Σάρις 21 (18/46 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 39% υπ.-25% άριστες), Χάτσον 27 (24/66 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 35% υπ.-10% άριστες), Σκουλούδη 5 (1/7 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Αργυρίου 8 (7/14 επ., 1 μπλοκ), Ζαμπορόφσκα 3 (1/3 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Τζαγκαράκη (λ, 37% υπ.-21% άριστες), Χάνα (λ, 47% υπ.-12% άριστες), Χατζηγηργορίου, Σπανάκη, Μπρουκς 1 (1 άσσος).

Η γνώμη του πάγκου

Έλενα Κανελλοπούλου (προπονήτρια ΑΟ Μαρκοπούλου): «Ήταν ένα παιχνίδι γεμάτο ανατροπές και τώρα φαίνεται το καλό που μας έχουν κάνει τα τάι μπρέικ που έχουμε παίξει νωρίτερα. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε τον τελευταίο καιρό, τα κορίτσια έχουν βρει το σθένος να ανταπεξέρχονται και να γυρίζουν και τα παιχνίδια. Πιστεύουν στον εαυτό τους, δουλεύουν πάρα πολύ κάθε μέρα και είμαι περήφανη γι' αυτές. Μέσα στην εξάδα μας είχαμε τέσσερις αθλήτριες από τα αναπτυξιακά μας τμήματα κι αυτό με κάνει ακόμη πιο περήφανη για όλα αυτά που έχουμε οικοδομήσει στο Μαρκόπουλο».

Κώστας Παπαδόπουλος (προπονητής Μίλωνα): «Δεν είχαμε σταθερή απόδοση σε όλο το ματς. Το Μαρκόπουλο είχε κάποιες ελλείψεις και έπαιξε δυναμικά για να τις καλύψει. Ο καθένας έχει τα προβλήματα του, αλλά όσο και να δούμε το 5ο σετ έπρεπε να έχει τελειώσει. Προφανώς, το Μαρκόπουλο το πίστεψε και το γύρισε, αλλά εμείς έχουμε κάνει κάποια λάθη. Το 5ο σετ ήταν η μικρογραφία του αγώνα, έπρεπε να έχουμε παραπάνω πράγματα στα προηγούμενα σετ.»,