Το ξεχωριστό δώρο του ΖΑΟΝ στην Πέννυ Ρόγκα

Ο ΖΑΟΝ στο ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό τίμησε την Πέννυ Ρόγκα προσφέροντας στην αρχηγό του «τριφυλλιού» ένα ασημένιο κρεμαστό τριφύλλι.

Από την στιγμή που πέτυχε την μεγαλύτερη νίκη της ζωής της, αυτή κατά του καρκίνου και αποφάσισε να επιστρέψει στα γήπεδα, η μαχήτρια Πέννυ Ρόγκα βραβεύεται από κάθε αντίπαλο του Παναθηναϊκού. Αυτό έγινε και το Σάββατο στην αναμέτρηση των «πράσινων» με το ΖΑΟΝ.

Η ομάδα των «Βορείων Προαστίων» εκτός από τα λουλούδια προσέφερε στην αρχηγό των «πράσινων» και ένα ασημένιο κρεμαστό τριφύλλι, ένα ξεχωριστό δώρο που θα μπορεί να έχει πάντα επάνω της, ενώ ακόμα πιο ξεχωριστή ήταν και η αφιέρωση.

Συγκεκριμένα οι άνθρωποι του ΖΑΟΝ ανέφεραν: «Αγαπητή Πένυ,

Συγχαρητήρια για την μεγαλύτερη νίκη της ζωής σου!

Είσαι η ζωντανή απόδειξη ότι η ψυχή είναι η πιο δυνατή μπάλα που παίζουμε, εντός και εκτός γηπέδου.

Καλώς ήρθες ξανά στο σπίτι σου. Σε περιμένουμε στο φιλέ με σεβασμό και θαυμασμό για το κουράγιο σου.

Υ.Γ. Η δύναμη και η ελπίδα σου είναι το πιο πολύτιμο τριφύλλι. Φόρεσέ το.

Με αθλητική αγάπη και εκτίμηση,

Η Ομάδα Βόλεϊ του ΖΑΟΝ».