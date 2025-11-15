Σε ένα μεγάλο παιχνίδι που χρειάστηκε πέντε σετ για να βγει νικητής, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να επικρατήσει της ΑΕΚ με 3-2 στο ντέρμπι... δικεφάλων.

Με τον καλύτερο έκλεισε η πρώτη ημέρα της 5ης αγωνιστικής στην Volley League Γυναικών. Στην Μίκρα ΠΑΟΚ και ΑΕΚ τα έδωσαν όλα για τη νίκη στην μάχη των... δικεφάλων, με αυτόν του βορρά να επικρατεί με 3-2 (21-25, 26-24, 21-25, 25-23, 15-8) επί αυτού του νότου.

Με το δίποντο αυτό οι «ασπρόμαυρες» έφτασαν τις 4 σε πέντε ματς και έπιασαν τον Παναθηναϊκό στην 1η θέση, έχοντας και οι δύο από 12 βαθμούς. Όσον αφορά την Ένωση που πάλεψε και με το παραπάνω με τον βαθμό αυτόν έφτασε τους 6 και είναι στην 10η θέση, όμως το σημαντικό είναι πως αρχίζει να ανεβάζει στροφές.

Στα του αγώνα οι φιλοξενούμενες ήταν αυτές που δύο φορές πήραν το προβάδισμα, αλλά οι γηπεδούχες κατάφεραν και τις δύο να ισοφαρίσουν. Έτσι όλα κρίθηκαν στο τάι μπρέικ εκεί που ο ΠΑΟΚ εμφανίστηκε πιο δυνατός και έφτασε με άνεση στην κατάκτησή του παίρνοντας έτσι και την σημαντική αυτή νίκη.