Περίπατος κόντρα σε Ηλυσιακό και πρωτιά για Παναθηναϊκό

Χωρίς να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 του Ηλυσιακού και κάνοντας το τρία στα τρία ανέβηκε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Στην κορυφή της βαθμολογίας ανέβηκε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε του Ηλυσιακού με 3-0 στο κλειστό του Μετς. Οι πράσινες έκαναν το 3Χ3 στο πρωτάθλημα και με 8 βαθμούς βρίσκονται στην 1η θέση, ενώ ο Ηλυσιακός έμεινε στους 2 και στην 10η θέση.

Η Χέιλι Μπένετ με 14 πόντους ήταν η πρώτη σκόρερ του αγώνα, με την Μαρκέλλα Παπαγεωργίου να συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις, πετυχαίνοντας 11 πόντους με 5 μπλοκ. Στους 11 σταμάτησε και η Μόνικα Λαμπρόφσκα.

Για τον Ηλυσιακό, η Γεωργία Αγγελοπούλου είχε 8 πόντους αγωνιζόμενη ως αλλαγή στο πρώτο και δεύτερο σετ και βασική στο τρίτο, ενώ άλλους τόσους είχε και η Μαρίσα Στόκμαν.

Οι πράσινες και στα τρία σετ είχαν από την αρχή τον έλεγχο, δεν άφησαν τον Ηλυσιακό να απειλήσει σε κανένα σημείο του αγώνα και το 3-0 σετ ήρθε μετά από 72 λεπτά.

Διαιτητές: Λιδωρικιώτη, Μουλά Ειρ., Παρατηρητής: Μόσιαλος, Επόπτες: Σταυράτη, Κολλάρου, Γραμματεία: Χατζηκυπραίου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-4, 16-10, 21-10, 25-13

2ο σετ: 8-4, 16-10, 21-13, 25-17

3ο σετ: 8-3, 16-7, 21-12, 25-14

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 4 άσσους, 37 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων και του Ηλυσιακού προήλθαν από 1 άσσο, 30 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 10 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-13, 25-17, 25-14) σε 72'

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Γουάιτ 5 (4/16 επ., 1 μπλοκ, 38% υπ. - 0% άριστες), Μπένετ 14 (11/23 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 1 (1 άσσος), Σάμανταν 5 (4/6 επ., 1 μπλοκ), Λαμπρόφσκα 11 (11/20 επ., 25% υπ. - 6% άριστες), Παπαγεωργίου 11 (4/9 επ., 2 άσσοι, 5 μπλοκ) / Αντωνακάκη (λ, 33% υπ. - 25% άριστες), Χατζηευστρατιάδου 1 (1/2 επ.), Τάνη 2 (2 μπλοκ), Ράπτη, Κωνσταντίνου 2 (2/2 επ.).

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. (Αντώνης Παπαδόπουλος): Κίλιτς 1 (1/17 επ., 30% υπ. - 20% άριστες), Κάντγουορθ 5 (5/22 επ., 45% υπ. - 21% άριστες), Σταυριανίδη 3 (2/5 επ., 1 μπλοκ), Στόκμαν 8 (6/12 επ., 2 μπλοκ), Μουτίρι 7 (7/18 επ.), Ξανθοπούλου / Γεωργιάδου (λ, 71% υπ. - 50% άριστες), Νικολαΐδη 2 (2/3 επ.), Αγγελοπούλου Ειρ., Αγγελοπούλου Γ. 8 (7/17 επ., 1 άσσος, 8% υπ. - 0% άριστες), Σακκά.

Η γνώμη του πάγκου

Αλεσάντρο Κιαπίνι (Παναθηναϊκός Α.Ο.): «Σήμερα καταφέραμε και είχαμε μεγάλη συγκέντρωση στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς και αυτό ήταν ένα πολύ θετικό στοιχείο. Είχαμε σοβαρότητα και καταφέραμε να βγάλουμε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα και σήμερα και να διορθώσουμε κάποια λάθη μας. Πλέον το μυαλό μας είναι στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και για αυτό το ματς ξεκινάμε και προετοιμαζόμαστε από τώρα σωματικά και πνευματικά»

Αντώνης Παπαδόπουλος (Ηλυσιακός Α.Ο.): «Θέλουμε τα δύσκολα παιχνίδια για να δέσουμε καλύτερα την ομάδα. Ποτέ δεν βγαίνεις χαμένος από τέτοιο αντίπαλο. Δείχνει τις αδυναμίες μας και τις δουλεύουμε καλύτερα. Όμως αδικήσαμε τους εαυτούς μας, ειδικά σε εύκολες φάσεις. Πρέπει να βελτιώσουμε πολλά πράγματα, με την έλευση της Κίλιτς και της Μουτιρι προσπαθούμε να δεθούμε. Τα λάθη είναι περισσότερο θέμα ψυχολογίας. Πρέπει μα συνηθίσουμε να παίζουμε με τον ίδιο τρόπο, είτε είμαστε μπροστά, είτε όχι».

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Παρασκευή 31/10

Θέτιδα – Μαρκόπουλο 2-3 (13-25, 25-21, 23-25, 25-16, 11-15)

Σάββατο 1/11

Πανιώνιος – Παναθηναϊκός 2-3 (25-17, 24-26, 19-25, 25-20, 10-15)

ΠΑΟΚ – Πανιοώνιος 3-0 (25-19, 25-20, 25-17)

ΑΕΚ – ΖΑΟΝ 3-0 (25-14, 27-25, 25-22)

ΑΟ Θήρας – Άρης 3-0 (25-23, 25-16, 25-19)

Κυριακή 2/11

Ολυμπιακός - Μίλωνας

Η βαθμολογία (σε 3 αγώνες)

1. Παναθηναϊκός 8 (9-2)

2, ΠΑΟΚ 7 (8-3)

3. Μαρκόπουλο 6 (9-6)

4. Μίλωνας 5 (6-3)

5. ΖΑΟΝ 5 (6-5)

6. Ολυμπιακός 4 (5-4)

7. ΑΟ Θήρας 4 (6-6)

8. ΑΕΚ 4 (6-6)

9. Πανιώνιος 4 (5-7)

10. Ηλυσιακός 2 (3-8)

11. Θέτιδα Βούλας 2 (5-9)

12. Άρης 0 (0-9)