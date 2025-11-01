Σεφτέ στο πρωτάθλημα της Volley League γυναικών για τον ΑΟ Θήρας, ο οποίος επιβλήθηκε στο κλειστο της Σαντορίνης με 3-0 σετ του Άρη.

Η ομάδα των Κυκλάδων έφτασε τους 4 βαθμούς μετά από 3 αγωνιστικές και πλέον στρέφει το ενδιαφέρον της για τον επαναληπτικό αγώνα με τον Πανιώνιο για το Challenge Cup. Ο Άρης από την άλλη παρέμεινε η μοναδική ομάδα χωρίς βαθμό και σετ στο πρωτάθλημα.

Στο πρώτο σετ οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο πόντο, με τον ΑΟ Θήρας να ξεφεύγει με +3 (18-15) μετά από άσσο της Πάβιτσιτς. Ο Άρης κατάφερε να ισοφαρίσει με μπλοκ της Ζαντορονάι αλλά στη συνέχεια το 21-21 έγινε 23-21 με δύο συνεχόμενα λάθη των κιτρινόμαυρων από το σερβίς και την επίθεση. Με τη Μάασε έγινε το 25-23 για το 1-0.

Στο δεύτερο και στο τρίτο σετ η ομάδα της Σαντορίνης πήρε από νωρίς το προβάδισμα, δεν άφησε σε κανένα σημείο τον Άρη να απειλήσει και έληξαν με 25-16 και 25-19 αντίστοιχα για το τελικό 3-0 σετ.

Διαιτητές: Βελώνης, Παπαθανασίου, Παρατηρητής: Ανδρονικίδης, Επόπτες: Δρόσος, Γεώργας, Γραμματεία: Ιωάννου Μ.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 16-14, 21-20, 25-23

2ο σετ: 8-4, 16-10, 21-14, 25-16

3ο σετ: 8-5, 16-11, 21-14, 25-19

*Οι πόντοι του Α.Ο. Θήρας προήλθαν από 6 άσσους, 43 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων και του Άρη προήλθαν από 2 άσσους, 40 επιθέσεις, 2 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-23, 25-16, 25-19) σε 82'

Α.Ο. ΘΗΡΑΣ (Μανώλης Σκουλικάρης): Αντσάντε 4 (2/5 επ., 2 άσσοι), Πάβιτσιτς 12 (9/22 επ., 3 άσσοι, 52% υπ. - 20% άριστες), Σιρίνινα 7 (4/12 επ., 3 μπλοκ), Μάασε 12 (11/31 επ., 1 μπλοκ), Τσιόγκα 5 (2/6 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Άμποτ 16 (15/31 πε., 1 μπλοκ, 42% υπ. - 17% άριστες) / Τουλγαρίδου (λ, 54% υπ. - 23% άριστες).

Α.Σ. ΑΡΗΣ (Χρήστος Πάτρας): Μίλιεβιτς 3 (2/8 επ., 1 άσσος), Πλακιά 2 (2/6 επ.), Μερτέκη 11 (11/26 επ., 64% υπ. - 27% άριστες), Ράιλιτς 4 (4/13 επ., 42% υπ. - 26% άριστες), Νίλσον 5 (4/10 επ., 1 μπλοκ), Ζαντορονάι 14 (13/43 επ., 1 μπλοκ) / Αδάμου (λ, 52% υπ. - 30% άριστες), Τόλιου, Γζουντέλλη 3 (2/6 επ., 1 άσσος, 36% υπ. - 9% άριστες), Μπαρμπαλιού, Λαμπριανίδου 2 (2/2 επ.).

Η γνώμη του πάγκου

Μανώλης Σκουλικάρης (Α.Ο. Θήρας): «Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Υπήρχε άγχος μετά τις δύο ήττες στο πρωτάθλημα, ενώ στην Ευρώπη ήμασταν λίγο πιο χαλαροί. Έπρεπε να το διαχειριστούμε και γι'αυτό πηγαίναμε πόντο πόντο στο πρώτο σετ. Στη διάρκεια του αγώνα χτυπήσαμε στις αδυναμίες του Άρη, πατήσαμε σε αυτό και νικήσαμε. Πάμε τώρα στην Νέα Σμύρνη και θα πάμε να πάρουμε αυτό που μας αναλογεί».

Χρήστος Πάτρας (Α.Σ. Άρης): «Είναι πολλά τα σετ που ήμασταν κοντά και που τα ελέγχαμε. Είναι λίγο περίεργο γιατί το πιο πιθανό είναι να μην μπορούμε ακόμα να τα κατακτήσουμε. Ξέρουμε τα κενά που έχουμε και προσπαθούμε να τα διορθώσουμε. Δεν είναι εύκολο. Όταν ανέλαβα δημιουργήθηκαν κάποια παρατράγουδα για την ομάδα που είχε φτιαχτεί. Κάποιες αθλήτριες δεν ήταν για την Α2. Κάποια στιγμή πρέπει να λέμε και την αλήθεια. Ευθύνονται μερικές επιλογές ανθρώπων. Κάνουμε τεράστια προσπάθεια και έχουν βγει κάποια παιδιά και πάντα θα είναι μαζί μου. Δεν μπορούμε όμως να στηριχτούμε εκεί όμως σε μία επαγγελματική ομάδα. Δεν θα μείνει έτσι η ομάδα, θα γίνουν αλλαγές».