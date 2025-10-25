Νίκησε και την Θέτιδα και ανέβηκε κορυφή ο ΖΑΟΝ

Σε μία αναμέτρηση που τα είχε όλα, ανατροπές, όμορφες φάσεις ο ΖΑΟΝ έμεινε όρθιος στο ανακαινισμένο Ζηρίνειο απέναντι στην Θέτιδα, την οποία και λύγισε με 3-2 σετ.

Η ομάδα της Κηφισιάς έκανε το 2Χ2 στο πρωτάθλημα της Volley League γυναικών, κάνοντας την ανατροπή μετά το πρώτο σετ που πήρε η Θέτιδα. Η Αναστασία Κραίντούμπα με 26 πόντους ηγήθηκε στην επίθεση του ΖΑΟΝ, με την Ελπίδα Τικμανίδου να δείχνει και πάλι το ταλέντο της με 21 πόντους, εκ των οποίων αρκετοί σε κρίσιμα σημεία των σετ. Από τη Θέτιδα ξεχώρισε η Αμερικανίδα διαγώνια Ολίβια Ούτερμπακ με 24 πόντους, ενώ από 19 είχαν οι ακραίες Ασημίνα Νικολογιάννη και Άγκνες Πάλαγκ.

Διαιτητές: Οικονόμου Β., Μάλφας, Παρατηρητής: Παγκοζίδης, Τσάλεντζ ρέφερι: Μυλωνάκης, Επόπτες: Σταυράτη, Πεσίνογλου, Γραμματεία: Γλυκού.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 16-13, 20-21, 23-25

2ο σετ: 8-7, 16-13, 21-15, 25-19

3ο σετ: 8-6, 16-14, 21-15, 25-19

4ο σετ: 8-5, 15-16, 18-21, 18-25

5ο σετ: 2-5, 10-9, 12-10, 15-12

*Οι πόντοι του ΖΑΟΝ προήλθαν από 11 άσσους, 58 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 27 λάθη αντιπάλων και της Θέτιδας προήλθαν από 7 άσσους, 59 επιθέσεις, 14 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (23-25, 25-19, 25-19, 18-25, 15-12) σε 139'

Ζ.Α.Ο.Ν. (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 7 (5/10 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Τικμανίδου 21 (18/47 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 38% υπ. - 5% άριστες), Γράβαρη 7 (3/17 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Στογιλίκοβιτς 4 (1/2 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Μπεκτάς 2 (0/16 επ., 2 μπλοκ, 57% υπ. - 29% άριστες), Κραϊντούμπα 26 (22/60 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ) / Μπελιά (λ, 55% υπ. - 32% άριστες), Κασδοβασίλη, Ζιώγα, Νικόλοβα 12 (9/18 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 55% υπ. - 36% άριστες).

Α.Σ.Π. ΘΕΤΙΣ (Γιάννης Νικολάκης): Φερέιρα, Κλαρκ 5 (0/12 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Ούτερμπακ 24 (21/47 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Πάλαγκ 19 (15/28 επ., 4 μπλοκ, 50% υπ. - 33% άριστες), Ματσαρόκη 9 (6/14 επ., 3 μπλοκ), Νικολογιάννη 19 (16/50 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 46% υπ. - 29% άριστες) / Μανιατογιάννη (λ, 50% υπ. - 0% άριστες), Κοντονή (λ), Βλαχάκη 1 (1/4 επ., 60% υπ. - 30% άριστες), Γαροφαλάκη 3 (3 άσσοι).

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Παρασκευή 24/10

Πανιώνιος – Παναθηναϊκός 2-3 (25-17, 24-26, 19-25, 25-20, 10-15)

Σαββάτο 25/10

Μαρκόπουλο – Ολυμπιακός 3-2 (19-25, 25-23, 18-25, 25-19, 15-8)

Μίλωνας – ΑΟ Θήρας 3-1 (27-25, 18-25, 25-21, 25-19)

Ηλυσιακός – ΑΕΚ 3-2 (25-17, 21-25, 15-25, 25-21, 15-12)

ΖΑΟΝ – Θέτιδα 3-2 3-2 (23-25, 25-19, 25-19, 18-25, 15-12)

Κυριακή

Άρης – ΠΑΟΚ (19:30 ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ)

Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

ΖΑΟΝ 5

Παναθηναϊκός 5

Μίλωνας 5

Πανιώνιος 4

Μαρκόπουλο 4

Ολυμπιακός 4

Ηλυσιακός 2

Θέτιδα 1

ΑΟ Θήρας 1

ΠΑΟΚ 1

ΑΕΚ 1

Άρης 0

Οι Άρης και ΠΑΟΚ έχουν ένα ματς λιγότερο.