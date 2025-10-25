Εξαιρετικός Ηλυσιακός νίκησε την ΑΕΚ

Ακόμα ένα μεγάλο μπαμ στην 2η αγωνιστική έγινε στα Ιλίσια με τον Ηλυσιακό να επικρατεί με 3-2 της ΑΕΚ.

Πρώτη νίκη για τον νεοφώτιστο Ηλυσιακό, ο οποίος μετά από μία μάχη 126 λεπτών επικράτησε 3-2 της ΑΕΚ με την Ένωση να ξεκινά τη σεζόν με δύο ήττες. Ο αγώνας είχε τρομερές διακυμάνσεις πριν φτάσουμε στο τάι μπρέικ με τις γηπεδούχες να παίρουν σημαντικές βοήθειες από τις Κίλιτς, Νικολαΐδη που ήρθαν από τον πάγκο και τις φιλοξενούμενες να αγωνίζονται χωρίς της Γιουζγκέντς, Ξηντάρα που είχαν προβλήματα τραυματισμών.

Διαιτητές: Μιχαήλογλου, Μεταξά, Παρατηρητής: Μουλά Λ., Επόπτες: Τρίκκα, Ηλιόπουλος, Γραμματεία: Τζαννέτου.

Διακύμανση

1ο σετ: 8-6, 16-7, 21-11, 25-17

2ο σετ: 6-8, 11-16, 15-21, 21-25

3ο σετ: 3-8, 9-16, 10-21, 15-25

4ο σετ: 8-1, 16-12, 21-14, 25-21

5ο σετ: 4-5, 10-7, 12-11, 15-12

Τα σετ: 3-2 (25-17, 21-25, 15-25, 25-21, 15-12) σε 126'.

*Οι πόντοι του Ηλυσιακού προήλθαν από 10 άσσους, 59 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 26 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι της ΑΕΚ προήλθαν από 3 άσσους, 63 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων.

Ηλυσιακός (Αντώνης Παπαδόπουλος): Κάντγουορθ 17 (15/35 επ., 2 άσσοι, 44% υπ.-24% άριστες), Αγγελοπούλου Γ. 24 (21/55 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 30% υπ.-10% άριστες), Σταυριανίδη 5 (3/11 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Στόκμαν 12 (9/13 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Μουτίρι 6 (4/14 επ., 2 άσσοι), Ξανθοπολούλου 2 (2/4 επ.) / Γεωργιάδου (λ, 55% υπ.-32% άριστες), Κίλις 6 (4/7 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 40% υπ.-20% άριστες), Νικολαϊδη 2 (1/6 επ., 1 μπλοκ), Αγγελοπούλου Ειρ., 1 (0/1 επ., 1 άσσος), Σακκά Σ..

ΑΕΚ (Τζαν Ντεχρίογλου): Πολυνοπούλου 6 (4/12 επ., 2 μπλοκ), Βάλκοβα 2 (2/3 επ.), Ματέι-Μπουρτέα 12 (12/39 επ.), Ντιούφ 28 (27/48 επ., 1 μπλοκ, 42% υπ.-24% άριστες), Κυπαρίσση 18 (13/36 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ, 28% υπ.-17% άριστες), Σάβατζ 7 (4/9 επ., 3 μπλοκ) / Βουλγαράκη (λ, 26% υπ.-17% άριστες), Κλέπκου 1 (1/1 επ.), Καββαδία.

Η γνώμη του πάγκου

Αντώνης Παπαδόπουλος (προπονητής Ηλυσιακού): «Δεν ήταν ποιοτικά καλό ματς, αλλά σε σχέση με το προηγούμενο είχαμε μια εξέλιξη, εμφανίσαμε κάποια πράγματα έστω και χωρίς μεγάλη διάρκεια. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε ανοδική πορεία στη συνέχεια και τα δύσκολα ματς που έχουμε από δω και πέρα θα τα χρησιμοποιήσουμε για να δεθούμε σαν ομάδα. Έχω εμπιστοσύνη στα κορίτσια, είναι πολύ νωρίς ακόμη και τα αποτελέσματα δείχνουν το αμφίρροπο του φετινού πρωταθλήματος».

Σε λίγο οι δηλώσεις από την ΑΕΚ