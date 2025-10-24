Σε ένα σπουδαίο παιχνίδι, που έδειξε τι πρωτάθλημα περιμένουμε φέτος, ο Παναθηναϊκός πήρε τεράστια νίκη επικρατώντας μέσα στη Νέα Σμύρνη του Πανιωνίου με 3-2 (25-17, 24-26, 19-25, 25-20, 10-15) για την 2η αγωνιστική της Volley League Γυναικών. Μεγάλη εμφάνιση από την Τάνη που μπήκε στη θέση της Κωνσταντινίδου και ανέβασε επίπεδο τις νικήτριες.
Άνετα το 1-0 ο Πανιώνιος
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ στο οποίο ο Παναθηναϊκός μπήκε πιο δυνατά και έκανε νωρίς ένα 2-0, αλλά μετά ο Πανιώνιος πέρασε μπροστά και δεν έχασε την διαφορά. Οι γηπεδούχες έφτασαν να προηγούνται με τέσσερις πόντους, με τις φιλοξενούμενες να καταφέρνουν να μειώνουν στον πόντο (17-16) μπαίνοντας και πάλι στο σετ μετά από λάθος της Ραχίμοβα.
Τα πάντα όσον αφορά το σετ αυτό θα λέγαμε πως κρίθηκαν στο 20-17. Στο σημείο εκείνο η Παπαγεωργίου χωρίς την παραμικρή πίεση πάνω στο φιλέ αντί να πάρει τον πόντο και να κάνει το 20-18 βάζοντας την ομάδα της και πάλι στο κόλπο, έπιασε φιλέ, έγινε το 21-17 και όλα τελείωσαν με τον Πανιώνιο να κάνει το 1-0 επικρατώντας με 25-17.
Μεγάλο ντέρμπι και 1-1 ο Παναθηναϊκός
Στο δεύτερο σετ είδαμε ένα μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ένα ντέρμπι στο οποίο Πανιώνιος και Παναθηναϊκός πήγαιναν πόντο πόντο μέχρι και το 9-9, σημείο στο οποίο οι «κυανέρυθρες» πήραν προβάδισμα δύο πόντων. Μια διαφορά που οι φιλοξενούμενες την ανέτρεψαν και έφτασαν στο 15-17, ενώ στο 17-19 και σε κόντρα επίθεση η Ζακχαίου με μπλοκ δεν άφησε το «τριφύλλι» να φτάσει στο +3.
Στο 22-23 ένα βίντεο τσεκ του Νέσιτς πήγε να αλλάξει τα πάντα, καθώς ο Σέρβος το κέρδισε και αντί να γίνει το 22-24, έγινε το 23-23 και μετά το 24-23, αλλά συνεχόμενα λάθη και εξαιρετικές προσπάθειες σε επίθεση και μπλοκ από την Παπαγεωργίου έφεραν το 24-26 και το 1-1 για τον Παναθηναϊκό, με την Τάνη που είχε πάρει την θέση της Κωνσταντινίδου να κάνει εξαιρετικό παιχνίδι.
Εξαιρετικές οι «πράσινες» έκαναν το 1-2
Και στο τρίτο σετ οι δύο ομάδες πήγαιναν μαζί μέχρι το 8-8, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει ένα προβάδισμα δύο πόντων που κατάφερε να το μεγαλώσει κάνοντας το 13-17. Στο σημείο εκείνο οι γηπεδούχες που είχαν την Ραχίμοβα σε πολύ άσχημη βραδιά μείωσαν στον πόντο με το σερβίς της Λαμπρούση, αλλά στο 16-17 οι «πράσινες» έκαναν ένα 0-3 και ουσιαστικά όλα τελείωσαν εκεί με το «τριφύλλι» να παίρνει το σετ με 19-25 και να παίρνει και το προβάδισμα με 1-2. Ένα σετ που έκριναν σε μεγάλο βαθμό η Τάνη, αλλά και η Παπά που μπήκαν αλλαγή και συνέβαλαν τα μέγιστα στο να γίνει το 1-2.
Αντέδρασε ο Πανιώνιος και 2-2
Στο τέταρτο σετ ο Πανιώνιος με την Αλεξάκου να κάνει εξαιρετικό παιχνίδι παίζοντας ως διαγώνια πήρε από νωρίς μια διαφορά. Για την ακρίβεια την πήρε μετά το 13-13, όταν με ένα 6-0 έφτασε στο 19-13. Εκεί που όλα έδειχναν πως θα έφτανε με άνεση στο 2-2 ο Παναθηναϊκός αντέδρασε και έφτασε στο σημείο να μειώσει στους 2 (21-19) και να βάλει πίεση στις γηπεδούχες.
Εκεί όμως δίπλα στην Αλεξάκου βρέθηκε η Ατασίγιεβιτς που πήρε κρίσιμους πόντους με τον Πανιώνιο να στέλνει το ματς στο τάι μπρέικ παίρνοντας το σετ με 25-20 και ισοφαρίζοντας σε 2-2.
Η Παπαγεωργίου το... καθάρισε με το ξεκίνημα
Στο τάι μπρέικ όλα κρίθηκαν στο ξεκίνημα. Για την ακρίβεια μόλις στο 1-1, όταν η Παπαγεωργίου πήγε στο σερβίς, δυσκόλεψε την υποδοχή των γηπεδούχων και οι «πράσινες» κατάφεραν να κάνουν το 1-8. Εκεί τελείωσαν όλα καθώς όσο και να προσπαθούσαν οι «κυανέρυθρες» δεν μπόρεσαν να κάνουν την μεγάλη ανατροπή με τις «πράσινες» να παίρνουν την μεγάλη νίκη.
Διακύμανση
1ο σετ: 8-5, 16-12, 21-17, 25-17
2ο σετ: 8-7, 15-16, 20-21, 24-26
3ο σετ: 7-8, 13-16, 17-21, 19-25
4ο σετ: 8-5, 16-13, 21-16, 25-20
5ο σετ: 1-5, 3-10, 7-12, 10-15
Τα σετ: 2-3 (25-17, 24-26, 19-25, 25-20, 0-15) σε 126'.
*Οι πόντοι του Πανιωνίου προήλθαν από 2 άσσους, 55 επιθέσεις, 19 μπλοκ και 27 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 3 άσσους, 59 επιθέσεις, 18 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων.
Πανιώνιος Betsson (Ντράγκαν Νέσιτς): Ριστίσεβιτς 17 (13/37 επ., 4 μπλοκ, 48% υπ.-25% άριστες), Νομικού 11 (4/8 επ., 7 μπλοκ), Κοβαλέφσκα 2 (2 μπλοκ), Ατανασίεβιτς 23 (19/45 επ., 4 μπλοκ, 48% υπ.-26% άριστες), Ραχίμοβα 4 (2/25 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ζακχαίου 6 (5/11 επ., 1 μπλοκ), / Ξανθοπούλου (λ, 62% υπ.-29% άριστες), Αλεξάκου 9 (9/18 επ.), Λαμπρούση 4 (1/5 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ).
Παναθηναϊκός (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Γουάιτ 19 (17/43 επ., 2 μπλοκ, 48% υπ.-25% άριστες), Μπένετ 3 (1/13 επ., 2 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 1 (1/2 επ.), Σάμανταν 18 (15/25 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Παπαγεωργίου 14 (4/16 επ., 8 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 21 (18/48 επ., 3 μπλοκ, 44% υπ.-22% άριστες) / Αντωνακάκη (λ, 47% υπ.-32% άριστες), Ρόγκα (λ), Τάνη 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Ράπτη, Παπά 2 (2/14 επ.).
