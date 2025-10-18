Η Πέννυ Ρόγκα μετά την μεγάλη της μάχη με τον καρκίνο επέστρεψε στα γήπεδα με τον κόσμο του Παναθηναϊκού να την αποθεώνει κατά την είσοδό της στον αγώνα με τον Άρη.

Έναν χρόνο πριν και συγκεκριμένα στις 8 Μαρτίου του 2024, η είδηση πως η λίμπερο του Παναθηναϊκού, Πέννυ Ρόγκα διαγνώστηκε με καρκίνο, έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία στον χώρο του αθλητισμού και όχι μόνο. Μια παίκτρια που όλοι μόνο καλά λόγια είχαν να πουν βρέθηκε αντιμέτωπη με την μεγαλύτερη μάχη της ζωής της.

Σε κανένα σημείο δεν δείλιασε, πάλεψε και με το παραπάνω και στο τέλος βγήκε νικήτρια και όχι μόνο έμεινε δυνατή, αλλά κατάφερε αυτό που αρχικά φαινόταν αδύνατο, Να γυρίσει και στην ενεργό δράση. Η επιστροφή όσον αφορά επίσημο παιχνίδι, έγινε σήμερα Σαββάτο και στο ματς του Παναθηναϊκού με τον Άρη για την πρεμιέρα της Volley League Γυναικών.

Η Ρόγκα μπήκε ως αλλαγή στο τρίτο σετ και ο κόσμος που είχε βρεθεί μαζικά στο κλειστό του Μετς την αποθέωσε. Το όνομά της τραγουδούσε όλος ο κόσμος που βρέθηκε στις εξέδρες του γηπέδου. Και το τραγουδούσε γιατί μόνο έτσι θα έπρεπε να αποθεωθεί μια πραγματική μαχήτρια της ζωής. Ένας άνθρωπος που δεν το έβαλε κάτω και όχι μόνο νίκησε τον καρκίνο, αλλά κατάφερε να επιστρέψει και πάλι στους αγωνιστικούς χώρους.