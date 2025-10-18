Ο Παναθηναϊκός ήταν ο νικητής στο εναρκτήριο παιχνίδι της φετινής Volley League Γυναικών με τις «πράσινες» να επικρατούν με 3-0 του Άρη. Αποθέωση για την Πέννυ Ρόγκα την στιγμή που μπήκε στον αγώνα.

Με την μαχήτρια της ζωής, Πέννυ Ρόγκα να είναι το κεντρικό πρόσωπο του αγώνα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Άρη με 3-0 (25-19, 25-17, 25-19) στην πρεμιέρα της φετινής Volley League. Τα κορίτσια του Αλεσάντρο Κιαπίνι δεν αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα απέναντι στις «κίτρινες» φτάνοντας με άνεση στο πρώτο τρίποντο.

☘️🥺Η λίμπερο του Παναθηναϊκού, Πέννυ Ρόγκα, μετά από έναν χρόνο, γενναίας μάχης με τον καρκίνο, θα πατήσει και πάλι τάραφλεξ 🙏#pao pic.twitter.com/BUrZgpZ2ms October 18, 2025

Την παράσταση όπως ήταν φυσικά η Πέννυ Ρόγκα με την μαχήτρια της ζωής να μπαίνει στο τρίτο σετ και συγκεκριμένα στο 19-17 και να γνωρίζει την αποθέωση από τον κόσμο που γέμισε το κλειστό του Μετς. Η αρχηγός του «τριφυλλιού» μετά την μεγάλη της μάχη με τον καρκίνο γύρισε ακόμα πιο δυνατή και οι φίλοι της ομάδας δεν σταματούσαν να φωνάζουν το όνομά της μόλις μπήκε στον αγωνιστικό χώρο.

Στα του αγώνα όπως φαίνεται και από την διαφορά στα σετ, οι γηπεδούχες παίζοντας σοβαρά σε όλη την διάρκειά του, δεν άφησαν το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Πρώτη σκόρερ για τις νικήτριες η Μπένετ με 15 πόντους και την ακολούθησαν οι Σάμανταν, Κωνσταντίνου με 11 και η Γουάιτ με 10. Για τις ηττημένες η Ζαντορόζνα με 11 ήταν η μοναδική με διψήφιο αριθμό.

Διαιτητές: Κυριοπούλου, Γεωργάκη, Παρατηρητής: Πέρρος, Επόπτες: Τουκτούκας, Σωνάκης, Γραμματεία: Λορέντζου.

Διακύμανση

1ο σετ: 8-7, 16-10, 21-15, 25-19

2ο σετ: 8-6, 16-9, 21-13, 25-17

3ο σετ: 5-8, 16-14, 21-17, 25-19

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 6 άσσους, 42 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του Άρη προήλθαν από 2 άσσους, 24 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.

Παναθηναϊκός (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Γουάιτ 10 (10/25 επ., 54% υπ.-25% άριστες), Μπένετ 15 (12/25 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 1 (0/1 επ., 1 άσσος), Σάμανταν 11 (7/11 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Παπαγεωργίου 7 (4/11 επ., 3 μπλοκ), Κωνσταντίνου 11 (9/20 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 40% υπ.-15% άριστες) / Αντωνακάκη (λ, 25% υπ.-25% άριστες), Ρόγκα (λ), Γιώτα Αφρ., Τάνη1 (1 άσσος), Ράπτη, Παπά 1 (0/1 επ., 1 μπλοκ).

Άρης (Χρήστος Πάτρας): Μίλιεβιτς 3 (1/1 επ., 2 μπλοκ), Πλακιά 2 (2/5 επ.), Μερτέκη 7 (6/22 επ., 1 άσσος, 62% υπ.-50% άριστες), Ράιλιτς 3 (3/12 επ., 36% υπ.-23% άριστες), Νίλσον 7 (4/9 επ., 3 μπλοκ), Ζαντοροϊνάι 11 (8/37 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Αδάμου (λ, 12% υπ.-12% άριστες), Ευθυμιοπούλου (λ, 47% υπ.-33% άριστες), Τόλιου, Γζουντέλη, Λαμπριανίδου, Αντωνιάδου.

Η γνώμη του πάγκου

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Αλεσάντρο Κιαπίνι δήλωσε: «Ο πρώτος αγώνας είναι πάντα ειδικών συνθηκών, έχουμε νέες αθλήτριες, εγώ είμαι νέος στην ομάδα επίσης. Είμαστε χαρούμενοι γιατί ομάδα είχε συγκέντρωση από την αρχή, είχαμε πειθαρχία. Νομίζω ότι κάναμε περισσότερα λάθη σε κάποιες στιγμές, αλλά χάρη στην πίεση μας κατορθώσαμε να κυλήσει ο αγώνας ομαλά. Είμαι πολύ περήφανος για την προσπάθεια που έκαναν τα κορίτσια».

Ο προπονητής του Άρη, Χρήστος Πάτρας δήλωσε: «Ο Παναθηναϊκός είναι μία πιο δεμένη ομάδα με περισσότερα παιχνίδια στην πλάτη της. Είχαμε κάποια κομμάτια που ήταν πάρα πολύ καλά, αλλά όταν είναι δύσκολο το παιχνίδι πρέπει να βρεις τον διάδρομο. Εμείς δεν ήμασταν καλοί σε αυτό. Είναι μία καινούργια ομάδα με ταλαντούχα παιδιά. Έχουμε σκληρό πρόγραμμα, αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι το καλύτερο. Ο Παναθηναϊκός σήμερα ήταν πολύ σοβαρός, ήταν καλύτερος από ότι στα τουρνουά και τα φιλικά της προετοιμασίας».