Πρεμιέρα στην Volley League Γυναικών αυτό το Σάββατο και το παιχνίδι που συγκεντρώνει επάνω του τα περισσότερα βλέμματα είναι αυτό ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Πανιώνιο.

Με ένα μεγάλο παιχνίδι, αυτό της ΑΕΚ με τον Πανιώνιο ξεκινάει η Volley League Γυναικών. Όλα τα παιχνίδια θα διεξαχθούν Σάββατο και το πρόγραμμα με τους διαιτητές έχουν ως εξής:

Volley League Γυναικών - 1η αγωνιστική

Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Γυμναστήριο Μετς, 15.00: Παναθηναϊκός Α.Ο. - Α.Σ. Άρης

Διαιτητές: Κυριοπούλου, Γεωργάκη, Παρατηρητής: Πέρρος, Επόπτες: Τουκτούκας, Σωνάκης, Γραμματεία: Λορέντζου.

Γυμναστήριο «Αντώνης Φώτσης» Ιλίσια, 18.00: Ηλυσιακός Α.Ο. - Ζ.Α.Ο.Ν.

Διαιτητές: Μουλά Ειρ., Λιδωρικιώτη, Παρατηρητής: Ανδρονικίδης, Επόπτες: Τσιλάλης, Σταυράτη, Γραμματεία: Μισιάκα.

Γυμναστήριο Μίκρας, 18.00: Π.Α.Ο.Κ. - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων

Διαιτητές: Βασιλειάδης, Ισκάς, Παρατηρητής: Μιχελινάκης, Επόπτες: Ψύχου, Σταυρίδου, Γραμματεία: Χατζηγεωργίου.

Γυμναστήριο ΔΑΠΠΟΣ Σαντορίνη, 19.00: Α.Ο. Θήρας - Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil

Διαιτητές: Γεωργιάδης, Κατερλή, Παρατηρητής: Πολίτης, Επόπτες: Σαμοθράκης, Δρόσος, Γραμματεία: Ταλάρου.

Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» Ρέντη, 19.30: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Α.Σ.Π. Θέτις

Διαιτητές: Νικάκης, Αρβανίτης, Παρατηρητής: Μαυρικίδης, Επόπτες: Τσεκούρας, Κοκορομύτη, Γραμματεία: Καλιγέρη.

Γυμναστήριο Ολυμπιακού Χωριού, 21.30 (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ): Α.Ε.Κ. - Πανιώνιος Betsson

Διαιτητές: Φραγκάκης, Ράντσιου, Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Παρατηρητής διαιτησίας: Γεωργόπουλος, Επόπτες: Γεώργας, Τομαράς, Γραμματεία: Μπίτσικα.