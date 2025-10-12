Πέννυ Ρόγκα: Η ηρωίδα που επιστρέφει στη δράση και στον Παναθηναϊκό!

«Και έτσι η ιστορία ξεκινάει ξανά…» έγραψε η Πέννυ Ρόγκα, προαναγγέλλοντας την επιστροφή της στο βόλεϊ και στον Παναθηναϊκό.

Ύστερα από τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής της, η Πέννυ Ρόγκα επιστρέφει δυναμικά στο βόλεϊ, έτοιμη να δώσει και πάλι τον καλύτερό της εαυτό στον Παναθηναϊκό.

Η παίκτρια μοιράστηκε την επιστροφή της μέσα από το Instagram, σημειώνοντας: «And so the story begins again… Επιστροφή στο δεύτερο σπίτι μου… Μετά από μια σκληρή μάχη εκτός γηπέδων ήρθε η ώρα να δώσω καινούριες μάχες εντός γηπέδων».

Η Πέννυ Ρόγκα είχε ανακοινώσει τον Μάιο του 2024 ότι διαγνώστηκε με καρκίνο. Μετά από μήνες θεραπειών και αποκατάστασης, τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς ανακοίνωσε ότι νίκησε τη νόσο, χαρίζοντας σε όλους ένα παράδειγμα δύναμης και αντοχής.

Η επιστροφή της στην ομάδα του Παναθηναϊκού αποτελεί μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ελληνικής σκηνής βόλεϊ. Η Πέννυ Ρόγκα δεν επιστρέφει απλά στο γήπεδο, επιστρέφει για να εμπνεύσει, να δείξει ότι οι μεγαλύτερες προκλήσεις μπορούν να ξεπεραστούν και ότι η αγάπη για το παιχνίδι δεν σβήνει ποτέ.

