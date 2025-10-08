Φιλική νίκη για Πανιώνιο, υποσχέσεις από ΖΑΟΝ

Ο Πανιώνιος συνεχίζοντας τις καλές εμφανίσεις στα φιλικά παιχνίδια επικράτησε με 3-1 του ΖΑΟΝ, με την ομάδα της Κηφισιάς από την πλευρά της να αφήνει υποσχέσεις για τη νέα χρονιά.

Έχοντας μπει στην τελική ευθεία για την έναρξη του πρωταθλήματος της Volley League Γυναικών, οι ομάδες συνεχίζουν τα φιλικά παιχνίδια τους. Ένα από αυτά έλαβε χώρα στο ανακαινισμένο «Ανδρέας Βαρίκας» με τον Πανιώνιο να υποδέχεται τον ΖΑΟΝ.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης επικράτησε με 3-1 (26-24, 23-25, 25-19, 25-21), συνεχίζοντας τις καλές της εμφανίσεις, ενώ θετικότατο ήταν και το πρόσωπο που έβγαλαν οι φιλοξενούμενες κοιτάζοντας στα μάτια τον εξαιρετικά δυνατό φέτος, αντίπαλό τους.

Η ομάδα του Πανιωνίου θα δώσει ένα ακόμη φιλικό, το Σάββατο (11/10) στις 20:30 στο «Ανδρέας Βαρίκας» με αντίπαλο τη Θέτιδα Βούλας, ενώ επίσης το Σάββατο ο ΖΑΟΝ θα παίξει κόντρα στον Ηρακλή Κηφισιάς στις 18:00 στο Ζηρίνειο.

Τα σετ: 3-1 (26-24, 23-25, 25-19, 25-21)

Η διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 11-15, 18-21, 26-24

2ο σετ: 7-5, 14-15, 20-20, 23-25

3ο σετ: 7-6, 15-12, 21-17, 25-19

4ο σετ: 6-8, 11-15, 20-19, 25-21