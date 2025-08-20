Νομικού: «Έμεινα άφωνη με το νέο γήπεδο και είναι ώρα για δουλειά»

Η Μαρία Νομικού, φανερά εντυπωσιασμένη από το νέο γήπεδο του Πανιωνίου, έκανε τις πρώτες της δηλώσεις στο περιθώριο της έναρξης της προετοιμασίας του συλλόγου. Τι άλλες δηλώσεις έγιναν.

Η Μαρία Νομικού, εντυπωσιάστηκε από το νέο γήπεδο του Πανιωνίου, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τη σεζόν που έρχεται. Μίλησε για το οικογενειακό κλίμα που επικρατεί στα αποδυτήρια αλλά και τη σημασία να αισθανθούν οι καινούργιες της συμπαίκτριες σαν στο σπίτι τους.

Για το νέο γήπεδο: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που για ακόμα μία χρονιά βρίσκομαι εδώ. Με το που μπήκα στο γήπεδο έμεινα άφωνη, γιατί και φέτος γίνονται τεράστιες αλλαγές κι έχουν να γίνουν κι άλλες. Ενθουσιασμός και χαρά που θα μπορέσω να έχω συμμετοχή σε αυτήν την ομάδα».

Για τις συμπαίκτριές της: «Είμαστε μία οικογένεια πλέον, με τα κορίτσια από τις προηγούμενες χρονιές έχουμε δεθεί, με τις καινούργιες κοπέλες θέλουμε να τις κάνουμε να νιώσουν σαν οικογένεια και αυτές, καθώς δεν είναι στο σπίτι τους».

Για τη σεζόν που ξεκινάει: «Χαρά και ενθουσιασμός και γεμάτες όρεξη για δουλειά. Να δουλέψουμε όλες πολύ καλά». Το μήνυμα προς τους φιλάθλους: «Θέλω να γεμίσουμε τα γήπεδα, να τους ακούμε σε κάθε παιχνίδι να μας δίνουν τον ρυθμό και ψυχή για να μπορέσουμε να παίρνουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε».

H Έλενα Μιλεντίγιεβιτς δήλωσε πολύ χαρούμενη για την παραμονή της στην ομάδα βόλεϊ γυναικών του Πανιωνίου και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η ακραία του συλλόγου εκθείασε το ανανεωμένο «Ανδρέας Βαρίκας», ενώ έδωσε και το δικό της μήνυμα στον κόσμο της ομάδας. Αρχικά δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι για τέταρτη χρονιά στον Πανιώνιο. Η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά. Μέχρι στιγμής είμαστε έντεκα παίκτριες στην προετοιμασία, περιμένουμε άλλες τρεις».

Για τις αλλαγές που έγιναν στο γήπεδο είπε: «Νιώθω ότι κάθε χρόνο το λίγο που διορθώνουμε, είναι σαν να βρισκόμαστε σε άλλο γήπεδο και σε άλλη ομάδα. Αυτήν τη στιγμή το γήπεδο δεν έχει καμία σχέση με τα υπόλοιπα της Ελλάδας και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και τυχερή που βρίσκομαι εδώ».

Για το μήνυμα που θέλει να δώσει στους οπαδούς του Πανιωνίου: «Οι στόχοι είναι ξεκάθαροι και φέτος. Περιμένουμε τον κόσμο να μας στηρίξει. Είναι πολύ διαφορετικό το συναίσθημα και η ατμόσφαιρα όταν είναι γεμάτο το γήπεδο. Πλέον έχουμε και περισσότερο χώρο και περιμένουμε τους φιλάθλους να μας στηρίξουν στην καινούργια μας προσπάθεια».

Στην πρώτη της μέρα στην προπόνηση η Κατερίνα Ζακχαίου μίλησε για την γνωριμία της με τις συμπαίκτριές της και τον προπονητή, ενώ δήλωσε έτοιμη να προσφέρει τις υπηρεσίες της. Η κεντρικός του Πανιωνίου έστειλε το δικό της μήνυμα στον 7ο παίκτη, τον κόσμο της ομάδας, τον οποίο και περιμένει στο γήπεδο. Για την πρώτη μέρα στην προπόνηση: «Είμαστε όλες πάρα πολύ χαρούμενες και ενθουσιασμένες.

Γνώρισα τις καινούργιες μου συμπαίκτριες, τον προπονητή και ολόκληρο το staff. Ήταν αρκετά για σήμερα (γέλια). Πάμε για την επόμενη». Για την απόφασή της να παίξει στον Πανιώνιο: «Είναι μια ομάδα που κάθε χρόνο τα πάει όλο και καλύτερα. Έχει πολύ υψηλούς στόχους και θέλω να βοηθήσω με τον δικό μου τρόπο και παικτικά και ψυχολογικά». Το μήνυμά της προς τον κόσμο: «Σας περιμένουμε όλους στο γήπεδο. Για εμάς είστε ο 7ος παίκτης».

H Eυφροσύνη Αλεξάκου θα φορά για τρίτη διαδοχική σεζόν τη φανέλα της ομάδας βόλεϊ γυναικών του Πανιωνίου. Η ακραίου του Ιστορικού αναφέρθηκε στην έναρξη της προετοιμασίας, αλλά και στην σεζόν που ακολουθεί. Για την έναρξη της προετοιμασίας δήλωσε: «Η πρώτη προπόνηση ήταν πολύ καλή. Τα πήγαμε όλες μια χαρά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που συνεχίζω για τρίτη χρονιά στον Πανιώνιο και επίσης πολύ ευγνώμων για τη συνεργασία μου με τους ανθρώπους του συλλόγου. Νομίζω πως η φετινή χρονιά θα είναι συγκλονιστική με όλες τις προδιαγραφές που έχουν φτιαχτεί για να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι που δεν είναι άλλοι, από την κατάκτηση όλων των τίτλων».

Για τις εντυπώσεις της από το ανακαινισμένο «Ανδρέας Βαρίκας» είπε: «Είναι καταπληκτικό που υπάρχει ένα τέτοιο γήπεδο με αυτές τις προδιαγραφές στην Αθήνα. Πρέπει να το εκμεταλλευτούμε στο έπακρον». Η Πολίνα Ραχίμοβα πάτησε και επίσημα στη Νέα Σμύρνη και το «Ανδρέας Βαρίκας». Πριν την έναρξη της πρώτης προπόνησης, η διαγώνια από το Αζερμπαϊτζάν είχε την ευκαιρία να γνωρίσει της νέες της συμπαίκτριες, τον προπονητή και όλο το staff του συλλόγου.

Δήλωσε έτοιμη για τις νέες προκλήσεις που της επιφυλάσσει το ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο ήταν κάτι που ήθελε να δοκιμάσει. Για τις πρώτες της εντυπώσεις: «Νιώθω υπέροχα! Είχα έρθει πριν κάποιες εβδομάδες και ήταν πολύ διαφορετικά, δεν αναγνώρισα το γήπεδο. Είναι τόσο όμορφο και θέλω να το ανακαλύψω όλο ξεκινώντας την προπόνηση. Με τα κορίτσια βρεθήκαμε για πρώτη φορά, δεν μπορώ να θυμηθώ όλα τα ονόματα ακόμα. Θα είναι μία υπέροχη σεζόν».

Για την απόφασή της να παίξει στον Πανιώνιο: «Μου αρέσουν οι προκλήσεις. Τώρα θα παίζω στο ελληνικό πρωτάθλημα, κάτι που θέλω να το δοκιμάσω. Άλλωστε πλέον είμαι πιο κοντα στην πατρίδα μου, γιατί πρόσφατα ήμουν και στην Βραζιλία και ήταν πιο δύσκολο με τη διαφορετική κουλτούρα. Τώρα όποτε θα έχω την ευκαιρία θα πηγαίνω στη γενέτειρά μου να βλέπω τους φίλους μου. Επιστρέφοντας θα είμαι πολύ καλύτερα». Το μήνυμα στους φίλους του Πανιωνίου: «Πέρα από το γήπεδο που είναι εντυπωσιακό, φέτος υπάρχει πολύ καλή ομάδα. Μπορείτε να τα δείτε και από τα βιογραφικά των παικτριών. Πάμε να το διασκεδάσουμε. Σας θέλουμε μαζί μας».

Με θετική αύρα ξεκίνησε η προετοιμασία του Πανιωνίου και για την Ελίτσα Βασίλεβα. Η νέα προσθήκη του Ιστορικού στη θέση της ακραίας ήρθε με όρεξη στην πρώτη της προπόνηση και οι εντυπώσεις της ήταν κάτι παραπάνω από θετικές. Άλλωστε, όπως η ίδια δήλωσε, ελπίζει με τα «κυανέρυθρα» να κάνει την καλύτερη αγωνιστική περίοδο της καριέρας της.

Για τις πρώτες εντυπώσεις: «Ήταν πολύ καλή η πρώτη μέρα με την ομάδα. Όλα είναι τόσο θετικά, τόσο νέα και υπάρχει μια φρεσκάδα στην ατμόσφαιρα της ομάδας. Απήλαυσα την παρέα των κοριτσιών σε αυτή την πρώτη προπόνηση».

Για την επιλογή της να φορέσει τα «κυανέρυθρα»: «Αρχικά όλη η ομάδα που έχει δημιουργηθεί και ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο σύλλογος τη νέα σεζόν, με ενθουσιασμό. Ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η νέα χρονιά. Ήθελα να είμαι στην Αθήνα με την οικογένειά μου. Θέλω να είναι αυτή η καλύτερη σεζόν που έχω κάνει ποτέ».

Το μήνυμά της προς τον κόσμο: «Ανυπομονούμε να τους ξαναδούμε όλους στην εξέδρα, τους θέλουμε δίπλα μας σε κάθε ματς».