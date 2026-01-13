Η αφιέρωση Βουρδέρη στην κόρη του για τον τίτλο του Super Cup: «Είναι η δύναμή μου»

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού στις δηλώσεις του μετά την κατάκτηση του Super Cup από τους Πειραιώτες, αφιέρωσε το τρόπαιο στην κόρη του.

Ο Αντώνης Βουρδέρης αρχικά τόνισε μεταξύ άλλων στην ΕΡΤ για το 3-2 του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού, που έφερε το Super Cup στους Πειραιώτες: «Κάναμε ότι έχουμε συνηθίσει. Από την αρχή του χρόνου είμαστε με την πλάτη στον τοίχο. Άλλες φορές τα καταφέρνουμε και άλλες όχι.

Έχουμε παίκτες στο ρόστερ που είναι γεννημένοι για τίτλους και κατακτήσεις. Το είχα ζητήσει το να περιμένουμε έντονη αντίδραση από τον Παναθηναϊκό. Αυτοί οι παίκτες μπορούν να κάνουν και τα πιο δύσκολα πραγματικότητα».

Έχοντας την κόρη του στο πλευρό του έπειτα από ερώτηση για το πού αφιερώνει τον τίτλο είπε: «Η εικόνα φαίνεται από μόνη της. Γεννήθηκε στα γήπεδα. Είναι το στήριγμά μου. Είναι η δύναμή μου». Επίσης τόνισε ότι ακολουθεί παντού τον μπαμπά της.

Ο MVP Καβάνα από την άλλη τόνισε σχετικά: «Δεν σταματήσαμε ποτέ να παίζουμε έως το τέλος. Έπειτα από τα 2 πρώτα σετ παίξαμε πολύ καλύτερα. Καταφέραμε να βγάλουμε αντίδραση».

Ο Τζιαβρας από την πλευρά του είπε στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ για την κατάκτηση του Super Cup: «Είναι μία νίκη και μία ανατροπή, που λίγοι θα καταλάβουν πώς ήρθε. Βγάλαμε τεράστια ψυχικά αποθέματα. Είναι μία νίκη που μας κάνει δυνατούς – πολύ δυνατούς – και την οποία χρειαζόμασταν. Γίναμε καλύτεροι στην επίθεση (στην διάρκεια του αγώνα) και δεν αφήσαμε τον Παναθηναϊκό να ξεφύγει».