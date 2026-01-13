H απονομή του Super Cup στον θριαμβευτή Ολυμπιακό
Ο Ολυμπιακός έχασε τα δύο πρώτα σετ από τον Παναθηναϊκό, όμως οι παίκτες του είχαν τα ψυχικά αποθέματα να επιστρέψουν, να φθάσουν στη μεγάλη ανατροπή και με 3-2 σετ να κατακτήσουν το Super Cup στο βόλεϊ για την αγωνιστική σεζόν 2024-25.
O τελικός ανάμεσα στους «αιώνιους» έγινε στο Δημοτικό Γυμναστήριο Μαρκόπουλου, με τους «ερυθρόλευκους» να είναι αυτοί που χαμογέλασαν στο τέλος.
Για τον πειραϊκό σύλλογο είναι το 4ο Super Cup που κατακτά η ομάδα βόλεϊ ανδρών, με το τμήμα να φθάνει στους 65 τίτλους στην ιστορία του, που μεταφράζονται ως εξής: Κύπελλα Κυπελλούχων 2, CEV Challenge Cup 1, Πρωταθλήματα 32, Κύπελλα 19, League Cup 8 και Super Cup 4.
