Η Κύπρια κεντρική του Πανιωνίου, Κατερίνα Ζακχαίου, πήρε το βραβείο της MVP στον τελικό του Super Cup μετά τη φοβερή εμφάνισή της. Τι δήλωσαν προπονητές και παίκτριες.

Η Κύπρια κεντρική του Πανιωνίου Κατερίνα Ζακχαίου κατέκτησε το βραβείο της MVP μετά τη φοβερή εμφάνισή της. Πέτυχε 21 πόντους με 13/16 επιθέσεις, 1 άσσο και 7 μπλοκ και με την λήξη του αγώνα δεν έκρυψε την συγκίνησή της, καθώς φέτος επέστρεψε από έναν σοβαρό τραυματισμό με αποτέλεσμα να χάσει όλη τη περσινή σεζόν.

Σε επίπεδο δηλώσεων ο προπονητής του Πανιωνίου Ντράγκαν Νέσιτς δήλωσε: «Ήταν ένας εκπληκτικός τελικός. Δεν είναι απαραίτητο να μιλήσω για τον τελικό. Πρόκειται για μια σπουδαία νίκη, που δείχνει ότι ο Πανιώνιος χτίζει κάτι μεγάλο».

Η πασαδόρος του Πανιωνίου Μαρλένα Κοβαλέφσκα είπε: «Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο. Τα καταφέραμε, για τον κόσμο, για την ομάδα. Είναι το πρώτο τρόπαιο του συλλόγου στο βόλεϊ και είμαι τόσο χαρούμενη που νικήσαμε απέναντι σε μία τόσο καλή ομάδα, είμαι περήφανη».

Η κεντρική του Πανιωνίου Ιωάννα Καρέλια τόνισε: «Αυτό το σούπερ καπ είναι ιστορική στιγμή για τον Πανιώνιο. Είναι αποτέλεσμα της σκληρής δουλειά που έχουμε κάνει στην ομάδα τα τελευταία χρόνια. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλες τις συναθλήτριες μου, στο τεχνικό τιμ, στον κόσμο που μας στηρίζει αλλά και στην ομάδα του Ολυμπιακού».

Η ακραία του Πανιωνίου Ευφροσύνη Αλεξάκου είπε: «Είμαστε κάποια άτομα στην ομάδα που ξεκινήσαμε από το μηδέν, από την Pre League και σήμερα πανηγυρίσαμε το Super Cup. Είναι μία προσπάθεια τριών χρόνων και αυτή είναι η καλύτερη ανταμοιβή που ξεκινάει από σήμερα. Ο Πανιώνιος είναι ένας σύλλογος με πολύ μεγάλη ιστορία, έχουν μπει στόχοι από την αρχή της χρονιάς και τους εκπληρώνουμε έναν-έναν».

Η κεντρική του Πανιωνίου Κατερίνα Ζακχαίου ανέφερε: «Αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενη για την ομάδα μου. Δώσαμε τον καλύτερο μας εαυτό και δόξα τον Θεό πήγε καλά. Είναι μεγάλο πράγμα για εμάς αυτό».

Η κεντρική του Πανιωνίου Μαρία Νομικού τόνισε: «Πραγματικά το θέλαμε πάρα πολύ αυτό και νιώθω μεγάλη χαρά. Από πέρυσι το κυνηγήσαμε στο κύπελλο και δεν τα καταφέραμε. Σήμερα θέλαμε να δείξουμε ότι είμαστε μία ομάδα φτιαγμένη για αυτά τα ματς. Ο Ολυμπιακός είναι μία απίστευτη ομάδα με αθλήτριες υψηλού επιπέδου, αλλά και εμείς παλεύουμε σκληρά, παλεύουμε για το καλύτερο. Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο, ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα και δεν το βάζουμε κάτω».

Από την άλλη ο προπονητής του Ολυμπιακού Μπράνκο Κοβάτσεβιτς δήλωσε: «Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στις αθλήτριες μου και σε αυτές του Πανιωνίου. Ήταν ένας αγώνας υψηλού επιπέδου. Χρειαζόμασταν πίστη στην επίθεση, ο Πανιώνιος ήταν καλός στο μπλοκ και την άμυνα για αρκετή ώρα. Από εδώ και πέρα εμείς έχουμε τρεις θεσμούς ακόμη να διεκδικήσουμε, το κύπελλο, το πρωτάθλημα και την Ευρώπη».

Η διαγώνια του Ολυμπιακού Μίλιτσα Κούμπουρα είπε: «Είμαι περήφανη για την ομάδα μου, αλλά πιστεύω ότι κάποια πράγματα μπορούσαμε να τα κάνουμε καλύτερα. Μας έπιασε νευρικότητα στο πέμπτο σετ, κάποια πράγματα θα μπορούσαμε να τα κάνουμε καλύτερα, αλλά θα συνεχίσουμε».

Η κεντρική του Ολυμπιακού Κυριακή Τερζόγλου δήλωσε: «Ο αγώνας μου αφήνει μία πικρία, όπως και σε όλη την ομάδα. Το ήθελα πολύ και λόγω της ηλικίας μου. Τα κορίτσια έκαναν κάποια περισσότερα πράγματα και νίκησε ο καλύτερος».