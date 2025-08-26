Τέλος η Αρτακιανού από την Εθνική: «Ένας όμορφος κύκλος 12 ετών κλείνει, εύχομαι τα καλύτερα για την συνέχεια»

Το τέλος της καριέρας της με την Εθνική ομάδα γνωστοποίησε η Μαριαλένα Αρτακιανού με την έμπειρη λίμπερο να εύχεται τα καλύτερα στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στην συνέχεια.

Ένα σημαντικό κεφάλαιο της Εθνικής Γυναικών κλείνει, με την Μαριαλένα Αρτακιανού μετά από 12 χρόνια να γνωστοποιεί πως δεν θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Αναλυτικά η Ομοσπονδία αλλά και η έμπειρη λίμπερο ανέφεραν τα εξής: «Μετά από δώδεκα συνεχόμενα καλοκαίρια στην υπηρεσία της Εθνικής γυναικών και μια μακρά πορεία που ξεκίνησε από τις μικρές εθνικές, η Μαριαλένα Αρτακιανού έκλεισε τον κύκλο της με τη «γαλανόλευκη».

Από το καλοκαίρι του 2013, όταν φόρεσε για πρώτη φορά το εθνόσημο στους Μεσογειακούς Αγώνες, μέχρι τον Αύγουστο του 2025, η έμπειρη λίμπερο υπήρξε σταθερό σημείο αναφοράς.

Με πάθος και αφοσίωση, βίωσε χαρές και απογοητεύσεις, αλλά πάντα υπερασπίστηκε τα χρώματα της Ελλάδας, αφήνοντας πίσω της μια πορεία γεμάτη εικόνες και συναισθήματα, με αποκορύφωμα τις παρουσίες σε τρία Ευρωπαϊκά και ένα Παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Αρτακιανού : «Ένας όμορφος κύκλος 12 χρόνων στην Εθνική ομάδα κλείνει σήμερα για εμένα. Είμαι πολύ συγκινημένη και παράλληλα χαρούμενη για όλη αυτή την πορεία των τόσων χρόνων.

Θέλω πάνω από όλα να ευχαριστήσω όλους τους προπονητές και τις προπονήτριες που συνεργαστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια, όλα τα σταφ, όλες τις συναθλήτριές μου που περάσαμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια τα καλοκαίρια μας, Χριστούγεννα, Πάσχα και ήμασταν όλη μέρα μέσα σε ένα γήπεδο και δουλεύαμε ασταμάτητα.

Επίσης, να ευχαριστήσω και την ΕΟΠΕ για όλα αυτά τα χρόνια που ήταν δίπλα μας και χρόνο με τον χρόνο είναι περισσότερο κοντά στο σταφ και στους αθλητές για να καλύπτουν όσο περισσότερο μπορούν τις ανάγκες μας. Εύχομαι τα καλύτερα για τη συνέχεια».