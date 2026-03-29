Ελλάδα – Εσθονία 3-2: Δυσκολεύτηκε αλλά έκανε το δύο στα δύο η Εθνική Ανδρών Κ18

Μπορεί να δυσκολεύτηκε αλλά η Εθνική Ανδρών Κ18 κατάφερε να κερδίσει την Εσθονία με 3-2 και να κάνει το δύο στα δύο στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Το έκανε… θρίλερ, αλλά στο τέλος χαμογέλασε η Εθνική ομάδα που έκανε το 2χ2 στον προκριματικό όμιλο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Πλοέστι της Ρουμανίας.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προηγήθηκε 2-0 και είχε ματς μπολ στο τρίτο σετ (24-23), ωστόσο η Εσθονία έκανε την ανατροπή και έστειλε το ματς στο τάι μπρέικ, όπου τελικά επικρατήσαμε εύκολα.

Οι Εσθονοί έχοντας χάσει (με τον ίδιο τρόπο) στην πρεμιέρα από τη Ρουμανία, έπαιζαν το τελευταίο τους χαρτί και στην εκκίνηση του αγώνα ήταν αρκετά ανταγωνιστικοί μέχρι το 15-14. Εκεί με καλό σερβίς καταφέραμε να τρέξουμε επιμέρους σκορ 7-1 για το 22-15 και το 1-0 στα σετ.

Στο β’ ξεκινήσαμε εντυπωσιακά (5-0) και συνεχίσαμε στον ίδιο ρυθμό (11-6, 16-8) με την Εσθονία από το 24-15 να μειώνει σε 24-19 πριν προηγηθούμε με 2-0.

Το τρίτο σετ ήταν δραματικό με τους Εσθονούς να ξεκινούν καλύτερα (1-4) κι εμείς να κυνηγάμε στο σκορ (3-6, 7-7, 8-10, 12-12, 14-14, 14-17) με τους αντιπάλους μας να ξεφεύγουν 15-19. Η Εθνική απάντησε άμεσα (19-19), προσπέρασε 22-21 και έφτασε σε ματς μπολ (24-23) αλλά εκεί δεχθήκαμε σερί 0-3 για το 24-26.

Η απώλεια του σετ κόστισε ψυχολογικά στην Εθνική, καθώς μετά το 8-10 έχασε την επαφή με τους Εσθονούς που με επιμέρους σκορ 5-15 επικράτησαν με 13-25.

Στο τάι μπρέικ όμως το… σασπένς χάθηκε γρήγορα καθώς το 2-2 έγινε 6-2, χωρίς ποτέ η Εσθονία να μπορέσει να επιστρέψει. Η ελληνική ομάδα μεγάλωνε συνεχώς τη διαφορά (10-4) και έφτασε άνετα στο τελικό 15-7.

*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 6 άσσους, 46 επιθέσεις, 15 μπλοκ και 35 λάθη αντιπάλων και της Εσθονίας προήλθαν από 8 άσσους, 48 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (25-19, 25-19, 24-26, 13-25, 15-07) σε 113′

ΕΛΛΑΔΑ (Νίκος Μπουτσουρής): Τζοβάρας 23 (19/42 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Μουσογιάν 6 (2/5 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Μισαηλίδης 9 (6/10 επ., 3 μπλοκ), Ουτζής 4 (4/23 επ., 63% υπ.-30% άριστες), Περδικέας 10 (8/18 επ., 2 μπλοκ, 57% υπ. – 23% άριστες), Βασιλείου 13 (6/11 επ., 7 μπλοκ) / Μασούρας (λ, 83% υπ. – 42% άριστες), Οσμανλλάρι (λ, 100% υπ.-60% άριστες), Σταματόπουλος 1 (1 μπλοκ), Τάτσης, Τραπεζουντίδης 1 (1/2 επ.), Παχάκης.

ΕΣΘΟΝΙΑ (Μάρκο Βάντσι): Σόομε 23 (18/47 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Μέρεσαρ 4 (4/10 επ., 38% υπ.-00% άριστες), Ποστ 5 (1/6 επ., 4 άσσοι),. Λεπ 198 (14/37 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 74% υπ.-30% άριστες), Πρίμεγκι 6 (4/10 επ., 2 μπλοκ), Λίλιπου 1 (1/1 επ.), Λέπαμετς (λ, 52% υπ.-19% άριστες), Βάρες Κ. 1 (0/2 επ., 1 άσσος), Βάρες Ο. 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ), Λάχεραντ, Άααβικ 6 (5/14 επ., 1 μπλοκ, 50% υπ.-50% άριστες)

Το πρόγραμμα των αγώνων:

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026

Ιρλανδία – Ελλάδα 0-3 (19-25, 20-25, 11-25)

Ρουμανία – Εσθονία 3-2 (25-17, 25-22, 22-25, 17-25, 16-14)

Σάββατο 28 Μαρτίου 2026

Ελλάδα – Εσθονία 3-2 (25-19, 25-19, 24-26, 13-25, 15-07)

19.00: Ιρλανδία – Ρουμανία

Κυριακή 29 Μαρτίου 2026

16.30: Εσθονία – Ιρλανδία

19.00: Ελλάδα – Ρουμανία

Βαθμολογία

1. Ελλάδα 2 νίκες-0 ήττες, 5 βαθμοί, 6-2 σετ, 177-150 πόντοι

2. Ρουμανία 1 νίκη-0 ήττες, 2 βαθμοί, 3-2 σετ, 105-103 πόντοι

3. Εσθονία 0 νίκες-2 ήττες, 2 βαθμοί, 4-6 σετ, 199-207 πόντοι

2. Ιρλανδία 0 νίκες-1 ήττα, 0 βαθμοί, 0-3 σετ, 54-75 πόντοι

*Την πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωβόλεϊ ανδρών Κ18 θα πάρουν οι πρώτοι των πέντε προκριματικών ομίλων και οι τέσσερις καλύτεροι δεύτεροι.