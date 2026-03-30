Καραμπέτσος: «Η διπλή πρόκριση στα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα Κ18 δικαιώνει τους κόπους των ανθρώπων του βόλεϊ»

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης Γιώργος Καραμπέτσος έστειλε το δικό του μήνυμα μετά τη διπλή πρόκριση στα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα Κ18 τονίζοντας πως δικαιώνει τους κόπους των ανθρώπων του βόλεϊ.

Μπορεί Εθνική ομάδα γυναικών K18 ηττήθηκε στον τελευταίο της αγώνα στον προκριματικό όμιλο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στη Σόφια με 3-0 από την οικοδέσποινα Βουλγαρία, αλλά εξασφάλισε την παρουσία της στα τελικά. Όπως και η Εθνική ομάδα κ-18 αγοριών που έκανε το 2χ2 στον προκριματικό όμιλο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Πλοέστι της Ρουμανίας.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, Γιώργος Καραμπέτσος, εξέφρασε τα την χαρά και την υπηρεφενεία που νιώθει για τη διπλή πρόκριση στα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα Κ18: «Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια θέλω να εκφράσω, εκ μέρους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης και προσωπικά, τα θερμά μου συγχαρητήρια στις Εθνικές Ομάδες Αγοριών και Κοριτσιών Κ18 για τη σπουδαία πρόκρισή τους στα τελικά των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα για το ελληνικό βόλεϊ και ταυτόχρονα μια μεγάλη δικαίωση για την προσπάθεια, την αφοσίωση και το ταλέντο των αθλητών και των αθλητριών μας. Για τα αγόρια είναι η 6η συμμετοχή σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και για τα κορίτσια η 7η, ενώ μετά το 2011 και το 2024, είναι μόλις η τρίτη φορά που η Ελλάδα καταφέρνει να έχει ταυτόχρονη παρουσία και των δύο Εθνικών Ομάδων στα τελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης της ηλικιακής τους κατηγορίας.

Θέλω να συγχαρώ από καρδιάς όλες τις αθλήτριες και όλους τους αθλητές για την αγωνιστικότητα, το πάθος και την πίστη που επέδειξαν, τους ομοσπονδιακούς προπονητές και τους συνεργάτες τους για τη μεθοδική και υψηλού επιπέδου δουλειά τους, καθώς και όλους όσοι εργάστηκαν με συνέπεια και αφοσίωση για να έρθει αυτό το αποτέλεσμα.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει και στους συλλόγους, που αποτελούν τη βάση της ανάπτυξης του αθλήματός μας, καθώς και στους γονείς, που στηρίζουν καθημερινά με θυσίες, υπομονή και αγάπη τα παιδιά τους στην πορεία τους στον αθλητισμό. Αυτή η επιτυχία ανήκει σε όλους όσοι συμβάλλουν στην καλλιέργεια και την πρόοδο της νέας γενιάς του ελληνικού βόλεϊ.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο του Δήμου Αριστοτέλη Στυλιανό Βαλιάνο για τη φιλοξενία της Εθνική ανδρών Κ18 στην Αρναία Χαλκιδικής, καθώς και αυτούς που βοήθησαν στην προετοιμασία της Εθνικής γυναικών Κ18 στη Θεσσαλονίκη.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης θα συνεχίσει με συνέπεια να επενδύει στις μικρές ηλικίες, στις υποδομές, στην εκπαίδευση και στη διαρκή στήριξη των εθνικών ομάδων, γιατί πιστεύουμε βαθιά ότι το μέλλον του ελληνικού βόλεϊ χτίζεται πάνω στις νέες γενιές. Οι επιτυχίες αυτές μας γεμίζουν αισιοδοξία, αλλά και ευθύνη να συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά.

Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στις δύο Εθνικές Ομάδες στην τελική φάση των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων. Μας κάνουν όλους υπερήφανους και αποδεικνύουν ότι το ελληνικό βόλεϊ έχει παρόν και, κυρίως, έχει λαμπρό μέλλον».