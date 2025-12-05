Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στον τελικό του League Cup κόντρα στον ΠΑΟΚ, επικρατώντας με 3-1 σετ, για να φτάσει στην 8η κατάκτηση τίτλου στη διοργάνωση...

Σε ένα πολύ θεαματικό ματς ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός... μονομάχησαν για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Οι «ερυθρόλευκοι» με νίκη 3-1 σετ (18-25, 20-25, 25-23, 23-25) κατέκτησαν το τρόπαιο του League Cup, φτάνοντας τους οκτώ στο θεσμό.

Ένας τελικός στον οποίο το σύνολο του Αντώνη Βουρδέρη είχε τον έλεγχο στα πρώτα σετ. Στη συνέχεια, ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση την οποία, αν και τη διέκοψε για λίγο η πτώση του ρεύματος, ολοκλήρωσε και μείωσε σε 2-1 με σκορ 25-23.

Black out στον τελικό ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός στα μέσα του τρίτου σετ

Στο τέταρτο σετ, οι Θεσσαλονικείς πήραν προβάδισμα το οποίο διατήρησαν έως την τελική ευθεία. Εκεί, οι Πειραιώτες με πολύ καλό τον Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς κατάφεραν ν' ανατρέψουν το σκορ και να φτάσουν στην κατάκτηση του τρίτους του σετ και συνάμα στην κατάκτηση του τίτλου.