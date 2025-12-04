League Cup: Κάντε διπλούς τελικούς να τελειώνουμε

Μία μέρα πριν τον τελικό του League Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ φάνηκε ξεκάθαρα πως η μοναδική λύση είναι διπλοί αγώνες που θα κρίνουν και τον τίτλο. Γράφει ο Φώτης Καρακούσης.

Η αλήθεια είναι πως το να ασχολούμαστε με το League Cup και τα κακώς κείμενα της συγκεκριμένης διοργάνωσης δεν είναι κάτι νέο. Προσωπικά πάντα το αναφέρω έτσι και δεν βάζω δίπλα το όνομα του αείμνηστου Νίκου Σαμαρά, γιατί πραγματικά αυτό μόνο τιμή για έναν αθλητή που έγραψε την δική του ιστορία στο άθλημα.

Όπως ανέφερα και πριν δεν υπάρχει χρονιά που να μην υπάρξει θέμα με την συγκεκριμένη διοργάνωση. Από το να βρεθούν να παίζουν παίκτες χωρίς δελτία υπό το φόβο του αν τραυματιστούν να μείνουν ξεκρέμαστοι, μέχρι και το φετινό όπου λίγες ώρες πριν αρχίσει ο τελικός δεν ξέρουμε επίσημα το που και με ποιες συνθήκες θα διεξαχθεί.

Για να το ξεκαθαρίσω, το να αναθεματίζουμε τα πάντα είναι το εύκολο. Προσωπικά δεν θα μπω στην διαδικασία να πω το ποιος φταίει, καθώς όταν μιλάμε για διοργάνωση της ΕΣΑΠ, ευθύνη έχουν όλες οι ομάδες (ΟΛΕΣ), καθώς αυτές ψηφίζουν για κάθε απόφαση που βγαίνει. Δεν την παίρνει δηλαδή ο πρόεδρος Παντελής Ταρνατόρος, που εννοείται πως και αυτός όπως όλοι έχει κάνει λάθη, αλλά είναι τραγικό να πέφτει επάνω του ότι κακό συμβαίνει στον Συνεταιρισμό.

Από την στιγμή που αν όχι όλες, σίγουρα οι περισσότερες αποφάσεις βγαίνουν παμψηφεί, τα μπράβο ή και τα όποια λάθη υπάρχουν, τα πιστώνονται ή τα χρεώνονται όλοι. Και κανείς, μα ΚΑΝΕΙΣ δεν μπορεί να βγάλει την ουρά του απ' έξω και να κρυφτεί πίσω από έναν πρόεδρο.

Πάμε όμως τώρα στο δια ταύτα για να μην κουράζουμε. Προσωπικά δεν ξέρω τι θα συμβεί με την έδρα του αγώνα του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ που είναι να γίνει την Παρασκευή, όχι την άλλη αλλά για αύριο μιλάμε. Καταλαβαίνω απόλυτα τους παράγοντες που έχουν την πίεση και των ομάδων και του κόσμου. Μια πίεση που σε κάποιες στιγμές γίνεται και ανυπόφορη.

Αυτό ωστόσο που βγαίνει για ακόμα μία φορά, είναι πως το μοντέλο του Final-8 δεν τραβάει και πως καλώς; ή κακώς η μοναδική λύση που φαίνεται στον ορίζοντα είναι να υπάρξουν διπλοί τελικοί. Εκεί η κάθε ομάδα θα γεμίσει όσο μπορεί το δικό της γήπεδο και δεδομένα δεν θα γίνει το παραμικρό. Όπως δεν είχε γίνει και τα τελευταία χρόνια.

Ναι καταλαβαίνω πως στην ΕΣΑΠ θεώρησαν πως έτσι θα μπορούσαν να αναβαθμίσουν την διοργάνωση. Δυστυχώς όμως αυτός ο τόπος δεν είναι έτοιμος για κάτι τέτοιο, την στιγμή μάλιστα που το άθλημα του βόλεϊ είναι ο εύκολος στόχος και το εύκολο άρμα του κάθε οπαδού για να κάνει επεισόδια. Φυσικά και γι' αυτά τα επεισόδια δεν ευθύνονται καμία ΕΣΑΠ, καμία ΕΟΠΕ και κανένα βολεάκι, από την άλλη όμως όντως η ιστορία μας έχει διδάξει πως απέχουμε πολλά χρόνια από το να δούμε ένα Final-8 ή και έναν τελικό με κόσμο και των δύο ομάδων, εκτός αν γίνει σε μεγάλο γήπεδο με αυξημένη παρουσία της αστυνομίας.

Μέχρι τότε και για να μην δέχεται η ΕΣΑΠ τα πυρά, άλλοτε δικαιολογημένα, άλλοτε υπερβολικά και αδικαιολόγητα, ίσως θα πρέπει να κοιτάξουν και πάλι την λογική των διπλών τελικών, προκειμένου και όλοι να είναι ικανοποιημένοι και να αποφευχθούν οι εντάσεις και οι γκρίνιες που μόνο κακό κάνουν σε ένα άθλημα που έχει περάσει πολλά και τώρα που αρχίζει και πάλι να ανεβαίνει δεν χρειάζεται να ζει καταστάσεις περασμένης δεκαετίας.

ΥΓ: Είναι τόσο άδικο να έχουμε δει μια μεγάλη εμφάνιση του Ολυμπιακού κόντρα στον Παναθηναϊκό, να έχουμε δει δύο μεγάλες παραστάσεις του Κοβάσεβιτς και μια επική ανατροπή του ΠΑΟΚ με τον Φλοίσβο όταν γύρισε σετ από 18-11 και να πρέπει να ασχολούμαστε με πόσος κόσμος πρέπει ή δεν πρέπει να βρεθεί σε ένα γήπεδο για να δει τον τελικό. Αφήστε το άθλημα να ανέβει, βλέπετε πως αυτό γίνεται τα τελευταία χρόνια...